Eşine Hakaret Eden Kocaya Tazminat ve Nafaka Onayı
Eşine Hakaret Eden Kocaya Tazminat ve Nafaka Onayı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Serpme Kahvaltıya Sınırlama, Açık Büfeye Veda
Serpme Kahvaltıya Sınırlama, Açık Büfeye Veda
Komisyonun 4. toplantısının tarihi ve gündemi belli oldu
Komisyonun 4. toplantısının tarihi ve gündemi belli oldu
Diyanet'ten Uyarı: Kaydını yenilemeyenler hac kurasına katılamayacak
Diyanet'ten Uyarı: Kaydını yenilemeyenler hac kurasına katılamayacak
Milli Takım Eski Doktorunun Şüpheli Ölümü
Milli Takım Eski Doktorunun Şüpheli Ölümü
Ünlü markanın ürünü yasaklandı ve toplatılıyor
Ünlü markanın ürünü yasaklandı ve toplatılıyor
Hastanede Yeşil Reçeteli İlaç Suistimali: O Personel Tutuklandı
Hastanede Yeşil Reçeteli İlaç Suistimali: O Personel Tutuklandı
Deprem Bölgesindeki Özel Okul Destekleri %35 Artırıldı
Deprem Bölgesindeki Özel Okul Destekleri %35 Artırıldı
YÖK'ten YÖKSİS ve veri merkezinde sızıntı iddialarına açıklama
YÖK'ten YÖKSİS ve veri merkezinde sızıntı iddialarına açıklama
Yargıtay'dan boşanma davasında emsal 'mobilya' kararı
Yargıtay'dan boşanma davasında emsal 'mobilya' kararı
Meteorolojiden sıcaklık alarmı! Bazı bölgelerde 40 dereceyi aşacak
Meteorolojiden sıcaklık alarmı! Bazı bölgelerde 40 dereceyi aşacak
Bakan Tekin Açıkladı: Okul Formaları Nasıl Olacak?
Bakan Tekin Açıkladı: Okul Formaları Nasıl Olacak?
Osman Kaya: Bu Rakamlar Piyasa Gerçeklerinden Uzak
Osman Kaya: Bu Rakamlar Piyasa Gerçeklerinden Uzak
ÖTV düzenlemesi ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi
ÖTV düzenlemesi ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi
Yüksek teknoloji üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
Yüksek teknoloji üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
Uraloğlu: Amanos Tüneli Projesi'yle altyapıya önemli bir imza atılacak
Uraloğlu: Amanos Tüneli Projesi'yle altyapıya önemli bir imza atılacak
İstanbul'a geçen ay sadece 1 gün yağmur yağdı
İstanbul'a geçen ay sadece 1 gün yağmur yağdı
#MemurTeklifBekliyor, etiketi gündem belirledi
#MemurTeklifBekliyor, etiketi gündem belirledi
Bakan Yumaklı Yangınlara İlişkin Son Durumu Paylaştı
Bakan Yumaklı Yangınlara İlişkin Son Durumu Paylaştı
İBB'ye Yeni Operasyon: 14 Gözaltı Kararı
İBB'ye Yeni Operasyon: 14 Gözaltı Kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı
400 Bin TL Taşıt Kredisi Geri Ödeme Tutarı Ne Kadar?
400 Bin TL Taşıt Kredisi Geri Ödeme Tutarı Ne Kadar?
Bakan Bolat: Sanayi Üretimi 16 Ayın En Yüksek Seviyelerinde
Bakan Bolat: Sanayi Üretimi 16 Ayın En Yüksek Seviyelerinde
Grok'un X hesabı askıya alındı
Grok'un X hesabı askıya alındı
Anadolu Otoyolu'nda otobüs kamyona çarptı: 1 ölü, 10 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda otobüs kamyona çarptı: 1 ölü, 10 yaralı
Yargı Çevreleri ve Mahkeme Dereceleri Yeniden Belirlendi
Yargı Çevreleri ve Mahkeme Dereceleri Yeniden Belirlendi
12 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
12 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Önder Kahveci'den hükümete 'zam teklifini yarın sunun' çağrısı
Önder Kahveci'den hükümete 'zam teklifini yarın sunun' çağrısı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Eşine Hakaret Eden Kocaya Tazminat ve Nafaka Onayı

Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, eşine hakaret eden kocayı boşanma davasında kusurlu bularak, kadına 120'şer bin TL maddi ve manevi tazminat ile 4 bin 500 TL yoksulluk nafakası ödenmesi yönündeki yerel mahkemenin kararını onadı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Ağustos 2025 23:10, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2025 23:11
Yazdır
Eşine Hakaret Eden Kocaya Tazminat ve Nafaka Onayı

Boşanma davası, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan çift arasında açıldı. Daha önceki boşanma talebi reddedilen davacı erkek, ortak hayatın yeniden kurulamadığını ileri sürerek 3 yıl sonra yeniden boşanma talebinde bulundu. Davalı kadın ise eşinin kendisine 'Su sığırı, su merkebi, aptal, geri zekalı' gibi ağır hakaretlerde bulunduğunu ve evden kovduğunu ileri sürerek davanın reddini talep etti. Mahkemenin aksi kanaatte olması halinde ise aylık 10 bin TL tedbir ve yoksulluk nafakası ile toplam 1 milyon TL maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.

MAHKEME, ERKEĞİ TAM KUSURLU BULDU

Ereğli Aile Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, erkeğin eşine ve ortak çocuğa karşı soğuk ve aşağılayıcı tutumlar sergilediği, hakaret ederek aile birliğinin temelini sarstığı tespitinde bulundu. Tanık ifadelerine göre, ortak çocuk üniversite kaydı için babasıyla gitmek isterken, erkeğin hakaret ederek, "Ben size bakmak zorunda değilim, kendi hayatımı yaşamak istiyorum. Düşün yakamdan, defolun gidin evden" diyerek tepki gösterdiği, bunun üzerine kadın ve çocuğun ortak konutu terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı. Toplum içinde erkeğin kadına 'Su sığırı, su merkebi, aptal, geri zekalı' gibi söylemlerde bulunarak davalıyı aşağıladığı da belirtildi. Mahkeme, davacı erkeği boşanmanın gerçekleşmesinde tam kusurlu bularak, 4 bin 500 TL yoksulluk nafakası ve kadın yararına 120 bin TL maddi, 120 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

YARGITAY KARARI ONADI

Erkeğin karara itirazı üzerine Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak istinaf başvurusunu reddetti. Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi de temyiz incelemesi sonucunda, yerel mahkemenin kararında usul ve esasa aykırılık bulunmadığını belirterek kararı onadı. Dairenin kararında, "Karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmaları, deliller, hukuk kuralları ve yargılama usulü açısından usul ve kanuna uygun olup, davacı erkek vekilinin temyiz itirazları kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir" denildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber