İzmir'deki orman yangınına müdahale sürüyor
KOBİ'ler inovasyonla üretimi çeşitlendiriyor
2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı Yusufeli HES'ten
Elazığ'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 4 yaralı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Eşine Hakaret Eden Kocaya Tazminat ve Nafaka Onayı
Serpme Kahvaltıya Sınırlama, Açık Büfeye Veda
Komisyonun 4. toplantısının tarihi ve gündemi belli oldu
Diyanet'ten Uyarı: Kaydını yenilemeyenler hac kurasına katılamayacak
Milli Takım Eski Doktorunun Şüpheli Ölümü
Ünlü markanın ürünü yasaklandı ve toplatılıyor
Hastanede Yeşil Reçeteli İlaç Suistimali: O Personel Tutuklandı
Deprem Bölgesindeki Özel Okul Destekleri %35 Artırıldı
YÖK'ten YÖKSİS ve veri merkezinde sızıntı iddialarına açıklama
Yargıtay'dan boşanma davasında emsal 'mobilya' kararı
Meteorolojiden sıcaklık alarmı! Bazı bölgelerde 40 dereceyi aşacak
Bakan Tekin Açıkladı: Okul Formaları Nasıl Olacak?
Osman Kaya: Bu Rakamlar Piyasa Gerçeklerinden Uzak
ÖTV düzenlemesi ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi
Yüksek teknoloji üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
Uraloğlu: Amanos Tüneli Projesi'yle altyapıya önemli bir imza atılacak
İstanbul'a geçen ay sadece 1 gün yağmur yağdı
#MemurTeklifBekliyor, etiketi gündem belirledi
Bakan Yumaklı Yangınlara İlişkin Son Durumu Paylaştı
İBB'ye Yeni Operasyon: 14 Gözaltı Kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı
400 Bin TL Taşıt Kredisi Geri Ödeme Tutarı Ne Kadar?
Bakan Bolat: Sanayi Üretimi 16 Ayın En Yüksek Seviyelerinde
Grok'un X hesabı askıya alındı
İzmir'deki orman yangınına müdahale sürüyor

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Yangınla ilgili yürütülen soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2025 09:00, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2025 09:08
İzmir'in Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde dün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde ilerleyen minibüste dün çıkan yangın, otoyol yanındaki ormanlık alana sıçramıştı.

3 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Buca ilçesinde minibüste çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına ilişkin servis şoförü, araç sahibi ve aracı tamir eden toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, saat 18.15 sıralarında Gaziemir-Buca istikametinde seyir halindeki servis aracının yanmaya başlaması üzerine aracın yol kenarında park edildiği ve yolcuların tahliye edildiği, araçtaki yangının ormanlık alana sıçrayarak yangına sebebiyet verdiği anımsatıldı.

Yangına ilişkin başsavcılık tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığına işaret edilen açıklamada, olayda kusurları olduğu değerlendirilen araç sürücüsü, aracın tescil sahibi ve gün içinde aracın onarımını yapan egzoz ustasının gözaltına alındığı kaydedildi.

