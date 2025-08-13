Memur-Sen eylem kararı aldı: Takvim açıklandı!
Osmaniye'de yangına giden arazöz devrildi: 1 şehit, 4 yaralı
Türkiye'nin Nüfusu 85 Milyonu Geçti
Konut Satışları Temmuzda Arttı!
Kamu-Sen 'Adil Teklif' için 81 ilde sokağa çıkıyor
Küresel elektrikli araç satışları ocak-temmuz döneminde arttı
İzmir'deki orman yangınına müdahale sürüyor
KOBİ'ler inovasyonla üretimi çeşitlendiriyor
2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı Yusufeli HES'ten
Elazığ'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 4 yaralı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Eşine Hakaret Eden Kocaya Tazminat ve Nafaka Onayı
Serpme Kahvaltıya Sınırlama, Açık Büfeye Veda
Komisyonun 4. toplantısının tarihi ve gündemi belli oldu
Diyanet'ten Uyarı: Kaydını yenilemeyenler hac kurasına katılamayacak
Milli Takım Eski Doktorunun Şüpheli Ölümü
Ünlü markanın ürünü yasaklandı ve toplatılıyor
Hastanede Yeşil Reçeteli İlaç Suistimali: O Personel Tutuklandı
Deprem Bölgesindeki Özel Okul Destekleri %35 Artırıldı
YÖK'ten YÖKSİS ve veri merkezinde sızıntı iddialarına açıklama
Yargıtay'dan boşanma davasında emsal 'mobilya' kararı
Meteorolojiden sıcaklık alarmı! Bazı bölgelerde 40 dereceyi aşacak
Bakan Tekin Açıkladı: Okul Formaları Nasıl Olacak?
Osman Kaya: Bu Rakamlar Piyasa Gerçeklerinden Uzak
ÖTV düzenlemesi ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi
Yüksek teknoloji üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
Uraloğlu: Amanos Tüneli Projesi'yle altyapıya önemli bir imza atılacak
İstanbul'a geçen ay sadece 1 gün yağmur yağdı
#MemurTeklifBekliyor, etiketi gündem belirledi
Dünyada ocak-temmuz döneminde satılan elektrikli araç sayısı 10,7 milyona ulaşırken, bu dönemde satışlar yıllık bazda yüzde 27 arttı.

Haber Giriş : 13 Ağustos 2025 09:15, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2025 09:16
İngiltere merkezli araştırma kuruluşu Rho Motion, temmuz ayı ve ocak-temmuz dönemine ilişkin elektrikli araç satış verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda dünyada 1,6 milyon elektrikli araç satıldı. Bu rakam yıllık bazda yüzde 21 artışa karşılık geldi ancak satışlar aylık bazda yüzde 9 geriledi. Ayrıca, satışlarda temmuzda görülen yüzde 21'lik büyüme, ocaktan beri görülen en düşük artış olarak kayıtlara geçti.

Dünyada ocak-temmuz dönemindeki elektrikli araç satışları ise yıllık bazda yüzde 27 artışla 10,7 milyona ulaştı.

Bu satışların 6,5 milyonu Çin'de görüldü. Çin'deki satışlar söz konusu dönemde yıllık bazda yüzde 29 büyüdü. Ancak Çin pazarında satışlar temmuzda aylık bazda yüzde 13 düşüş gösterdi. Çin'de batarya elektrikli araç satışları plug-in hibrit araçları geride bırakmaya devam etti.

Elektrikli araç satışları Avrupa'da ocak-temmuz döneminde yüzde 30 artarak 2,3 milyon olurken, Kuzey Amerika'da yüzde 2 artışla bir milyon olarak kayıtlara geçti.

ABD'de elektrikli araç satışlarında Enflasyonu Azaltma Kanunu (IRA) kapsamında elektrikli araçlara sağlanan desteklerin 30 Eylül'de bitmesi nedeniyle bu alandaki satışların kısa dönemli artabileceği öngörülüyor.

Elektrikli araç satışları ocak-temmuz döneminde dünyanın geri kalanında ise yüzde 42 artışla 900 bin oldu.

KUZEY AMERİKA'DA BÜYÜME ZAYIF SEYREDİYOR

Rho Motion Veri Müdürü Charles Lester, verilere ilişkin değerlendirmesinde, elektrikli araç satışlarının aylık bazda zayıflamasına rağmen Çin'in küresel pazarda liderliğini sürdürdüğünü ve elektrikli araç penetrasyonunu yüzde 50'nin üzerinde tuttuğunu belirterek, Avrupa'daki satışlarda görülen ivmenin etkileyici olduğunu dile getirdi.

Almanya ve İngiltere gibi pazarların hızla ilerlediğini ancak Fransa'da teşvik planlarına rağmen elektrikli araç satışlarının durgun olduğunu ifade eden Lester, şunları kaydetti:

"Kuzey Amerika'da ise büyüme 2025'te şu ana kadar zayıf seyrediyor. ABD politika engelleriyle karşı karşıya kalırken, Kanada'da yavaşlama gözleniyor. Eylülde IRA tüketici vergi kredisinin son tarihinden önce ABD'de talepte kısa vadeli bir artış bekliyoruz, ardından muhtemelen bir düşüş yaşanacak. Bölgesel farklılıklara rağmen 2025'te elektrikli araçların benimsenme eğilimi genel olarak güçlü bir şekilde yukarı yönlü olmaya devam ediyor."

