150'den Fazla Konutlu Projelere Kreş Zorunluluğu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aile Yılı" kapsamında önemli bir adımı duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Planlı İmar Yönetmeliği değişikliği ile 150'den fazla konutun bulunduğu projelerde, 0-66 aylık çocukların eğitim, gelişim, bakım, korunma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak gündüz bakımevlerinin açılması zorunlu hale getirildi.

Göktaş, düzenlemenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ve tüm katkı sağlayanlara teşekkür etti.