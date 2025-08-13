Önder Kahveci açıkladı: Kamu-Sen de eylem kararı aldı

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türkiye Kamu-Sen Başkanlar Kurulu'nun 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme sürecinde hükümetin verdiği zam teklifine ilişkin aldığı kararları açıkladı.

Kahveci sosyal medya hesabından "Yetersiz Teklifi Kabul Etmiyor, Eylemlere Başlıyoruz!" başlıklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

YETERSİZ TEKLİFİ KABUL ETMİYOR, EYLEMLERE BAŞLIYORUZ!

Türkiye Kamu-Sen olarak memur ve emeklilerimizin beklentilerini karşılamayan teklife karşı eylemlere başlıyoruz. Başkanlar Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda;

14 Ağustos'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde ve eş zamanlı olarak tüm illerimizde kitlesel basın açıklaması,

15 Ağustos'ta sosyal medya etkinliği ile sorunlara dikkat çekilmesi,

18 Ağustos'ta ülke genelinde iş bırakma eylemi