Meğer Kanser Riskini Artırıyormuş

TAVUK ETİNİN RİSKLERİ İtalya?da yapılan ve Nutrients dergisinde yayımlanan araştırmaya 4.000?den fazla katılımcı dahil edildi. Katılımcılara, yaşam tarzları, sağlık durumları, demografik geçmişleri ve gıda tüketim alışkanlıkları hakkında detaylı bilgiler verilmeleri istendi. Araştırma, katılımcıların et tüketimlerini; kırmızı et, tavuk eti ve toplam et tüketimi olarak inceleyerek, hangi tür etin hangi sağlık risklerine yol açtığını belirlemeyi amaçladı.