Meğer Kanser Riskini Artırıyormuş
Haftada 4 kez tüketenler dikkat
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Kırmızı etin, bağırsak kanseri gibi kanser türlerinin gelişimine yol açtığı daha önceki çalışmalarda kanıtlanmıştı. Cancer Research UK verilerine göre, İngiltere?deki bağırsak kanserlerinin %21?i ve tüm kanser vakalarının yüzde 3?ü kırmızı et ve işlenmiş et tüketiminden kaynaklanıyor. Ancak İtalyan bilim insanlarının gerçekleştirdiği yeni bir araştırma, tavuk eti tüketiminin de sağlık açısından ciddi riskler taşıyabileceğini gösterdi.
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TAVUK ETİNİN RİSKLERİ İtalya?da yapılan ve Nutrients dergisinde yayımlanan araştırmaya 4.000?den fazla katılımcı dahil edildi. Katılımcılara, yaşam tarzları, sağlık durumları, demografik geçmişleri ve gıda tüketim alışkanlıkları hakkında detaylı bilgiler verilmeleri istendi. Araştırma, katılımcıların et tüketimlerini; kırmızı et, tavuk eti ve toplam et tüketimi olarak inceleyerek, hangi tür etin hangi sağlık risklerine yol açtığını belirlemeyi amaçladı.
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Çalışma, gastrointestinal kanser komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin, diğer nedenlerden ölenlere kıyasla haftada daha fazla et tükettiklerini ortaya koydu. Özellikle haftada 300 gramdan fazla tavuk eti tüketenlerin, daha az tüketenlere kıyasla %27 daha yüksek ölüm riski taşıdığı tespit edildi. Bu artan riskin, kırmızı et tüketimi ile kıyaslandığında daha fazla olduğu gözlemlendi.
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ERKEKLERDE DAHA YÜKSEK RİSK Araştırma ayrıca, haftada 300 gramdan fazla tavuk eti tüketen erkeklerin, daha az tüketenlere göre mide-bağırsak kanserinden ölüm riskinin iki kat daha fazla olduğunu ortaya koydu. Bu durumu açıklamak için bazı teoriler geliştirilse de, tavuk eti tüketiminin kanser riskini nasıl artırdığı konusunda kesin bir açıklama bulunabilmiş değil. Araştırmacılar, tavuk etinin aşırı pişirilmesinin, kanserojen özellik taşıyan mutajenlerin salınımını artırabileceğinden şüpheleniyorlar. Ayrıca, tavukların yetiştirilme ve beslenme yöntemlerinin de kanser riskine katkıda bulunabileceği öne sürülüyor. Daha önceki çalışmalar, tavuk eti tüketmenin insanları, tavuk yeminde bulunan kanserojen böcek ilaçları ve hormonlarla karşı karşıya bırakabileceğini savunmuştu.
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Araştırma, erkeklerin neden daha yüksek risk altında olduğuna dair kesin bir biyolojik mekanizma bulunmadığını belirtiyor. Ancak, cinsiyet hormonlarındaki farklılıkların bu durumu etkileyebileceği düşünülüyor. Ayrıca, erkekler ve kadınlar arasındaki beslenme alışkanlıklarındaki farklılıkların da bu riskleri etkileyebileceği ifade ediliyor. Örneğin, kadınların daha küçük porsiyonlar yemeyi tercih etmeleri bu farkı açıklayan faktörlerden biri olabilir.
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Tavuk eti ile ilgili bulgular endişe verici olsa da, araştırma genel olarak tavuk etinin kırmızı etten daha sağlıklı olduğuna dair bazı kanıtlar da sunuyor. Özellikle gastrointestinal sistem dışı kanserlerde, kırmızı et tüketiminin daha yüksek olduğu gözlemlendi. Bu çalışma, tavuk eti tüketiminin potansiyel sağlık risklerini gözler önüne sererken, daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu ve tavuk etinin sağlığa olan etkilerinin tam olarak anlaşılabilmesi için daha derinlemesine incelemeler yapılması gerektiğini vurguluyor.