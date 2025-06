İşte Dünyanın En Güvenli Ülkesi!

Bu karmaşık tablo içerisinde, dünyanın en güvenli ülkelerini hatırlamakta fayda var. Her yıl Institute for Economics and Peace (Ekonomi ve Barış Enstitüsü) tarafından yayımlanan Küresel Barış Endeksi (Global Peace Index ? GPI), dünya genelinde 163 ülkeyi güvenlik düzeylerine göre sıralıyor.