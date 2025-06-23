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İşte Dünyanın En Güvenli Ülkesi!

ABD?nin İran?a yönelik saldırıları nedeniyle 3. Dünya Savaşı korkuları artarken, dünyanın en güvenli ülkesi açıklandı.

  1. ABD?nin geçtiğimiz gece İran?a yönelik hava saldırıları düzenlemesiyle birlikte dünya genelindeki gerginlik daha da arttı. Gazze ve Ukrayna?daki çatışmalar hâlâ sürerken, küresel istikrarsızlık endişe verici boyutlara ulaştı. Uzmanlar, Üçüncü Dünya Savaşı'nın sanılandan daha yakın olabileceğine dair uyarılarda bulunuyor.

    ABD?nin geçtiğimiz gece İran?a yönelik hava saldırıları düzenlemesiyle birlikte dünya genelindeki gerginlik daha da arttı. Gazze ve Ukrayna?daki çatışmalar hâlâ sürerken, küresel istikrarsızlık endişe verici boyutlara ulaştı. Uzmanlar, Üçüncü Dünya Savaşı'nın sanılandan daha yakın olabileceğine dair uyarılarda bulunuyor.

  2. Bu karmaşık tablo içerisinde, dünyanın en güvenli ülkelerini hatırlamakta fayda var. Her yıl Institute for Economics and Peace (Ekonomi ve Barış Enstitüsü) tarafından yayımlanan Küresel Barış Endeksi (Global Peace Index ? GPI), dünya genelinde 163 ülkeyi güvenlik düzeylerine göre sıralıyor.

    Bu karmaşık tablo içerisinde, dünyanın en güvenli ülkelerini hatırlamakta fayda var. Her yıl Institute for Economics and Peace (Ekonomi ve Barış Enstitüsü) tarafından yayımlanan Küresel Barış Endeksi (Global Peace Index ? GPI), dünya genelinde 163 ülkeyi güvenlik düzeylerine göre sıralıyor.

  3. Kurum kendisini, ?barışa odaklanmayı insan refahı ve ilerlemesi için olumlu, ulaşılabilir ve somut bir ölçüt haline getirmeyi amaçlayan bağımsız, tarafsız ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş? olarak tanımlıyor.

    Kurum kendisini, ?barışa odaklanmayı insan refahı ve ilerlemesi için olumlu, ulaşılabilir ve somut bir ölçüt haline getirmeyi amaçlayan bağımsız, tarafsız ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş? olarak tanımlıyor.

  4. Tahmin edileceği üzere listenin zirvesinde İzlanda yer alıyor. İngiltere bu sıralamada İzlanda?nın tam 33 sıra gerisinde kalıyor. Avrupa ülkeleri, listenin üst sıralarını büyük ölçüde domine etmiş durumda.

    Tahmin edileceği üzere listenin zirvesinde İzlanda yer alıyor. İngiltere bu sıralamada İzlanda?nın tam 33 sıra gerisinde kalıyor. Avrupa ülkeleri, listenin üst sıralarını büyük ölçüde domine etmiş durumda.

  5. Küresel Barış Endeksi?ne göre dünyanın en güvenli 20 ülkesi şu şekilde:

    Küresel Barış Endeksi?ne göre dünyanın en güvenli 20 ülkesi şu şekilde:

23 Haziran 2025