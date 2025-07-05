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Sağlık Raporu Ücretleri

Ehliyet ve işe giriş için sağlık raporu parası nasıl ödenir?

  1. Sağlık raporu çeşitli nedenlerle ve aşamalarda isteniyor. En sık karşılaşılan ise sürücü belgesi ve işe giriş için talep edilen sağlık raporlarıdır. Ehliyet alacak veya sürücü belgesini yenileyeceklerle, yeni bir işe başlayacaklar 2025 güncel sağlık raporu ücretlerini ve ödeme şeklini araştırıyor. İşte, sağlık raporu ödemesine dair merak edilenler...

    Sağlık raporu çeşitli nedenlerle ve aşamalarda isteniyor. En sık karşılaşılan ise sürücü belgesi ve işe giriş için talep edilen sağlık raporlarıdır. Ehliyet alacak veya sürücü belgesini yenileyeceklerle, yeni bir işe başlayacaklar 2025 güncel sağlık raporu ücretlerini ve ödeme şeklini araştırıyor. İşte, sağlık raporu ödemesine dair merak edilenler...

  2. SAĞLIK RAPORU ÜCRETİ GÜNCEL 2025 Tek Hekim Sağlık Raporu - 300 TL Tek hekim Sağlık Raporu (Aile hekimliği) - 250 TL Sağlık Kurulu Raporu - 1250 TL Silah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu - 1500 TL Sürücü Raporları Tek Branş - 300 TL Sürücü Raporları iki Branş - 450 TL Sürücü Raporları Sağlık Kurulu - 750 TL Uçucu Raporu (Sivil Vatandaş) sınıf I - 5250 TL Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf II - 3750 TL Dalgıç/Denizaltıcı Sınıfı raporu ( Sivil Vatandaş) - 3750 TL Psiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi - 300 TL İstirahat raporları, ilaç raporları ve askerlik raporları ücrete tabi olmayacak.

    SAĞLIK RAPORU ÜCRETİ GÜNCEL 2025 Tek Hekim Sağlık Raporu - 300 TL Tek hekim Sağlık Raporu (Aile hekimliği) - 250 TL Sağlık Kurulu Raporu - 1250 TL Silah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu - 1500 TL Sürücü Raporları Tek Branş - 300 TL Sürücü Raporları iki Branş - 450 TL Sürücü Raporları Sağlık Kurulu - 750 TL Uçucu Raporu (Sivil Vatandaş) sınıf I - 5250 TL Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf II - 3750 TL Dalgıç/Denizaltıcı Sınıfı raporu ( Sivil Vatandaş) - 3750 TL Psiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi - 300 TL İstirahat raporları, ilaç raporları ve askerlik raporları ücrete tabi olmayacak.

  3. SAĞLIK RAPORU ÜCRET ÖDEMESİ NASIL YAPILIR? Özel amaçlı sağlık raporu alırken temel 3 aşamadan geçiliyor:

    SAĞLIK RAPORU ÜCRET ÖDEMESİ NASIL YAPILIR? Özel amaçlı sağlık raporu alırken temel 3 aşamadan geçiliyor:

  6. SÜRÜCÜ BELGESİ İÇİN SAĞLIK RAPORU Yeni ehliyet alacak veya ehliyetini yenileyecekler sağlık raporu alabilmek için ilk olarak E-DEVLET üzerinden başvuru yapmak zorundadır. E-devlete giriş yaptıktan sonra arama bölümüne " KİŞİSEL SAĞLIK BİLGİ FORMU " yazıp, YENİ BAŞVURU dedikten sonra gelen formu doldurup onaylamalıdır. Başvuru sonrasında da sağlık raporları E-RAPOR olarak düzenlenir. Aile hekimleri E-Devlet üzerinden başvuru yapılmamışsa rapor düzenleyemez. Aynı şekilde E-Rapor olarak düzenlenmemiş raporlar da Nüfus müdürlüklerince işleme alınmaz.

    SÜRÜCÜ BELGESİ İÇİN SAĞLIK RAPORU Yeni ehliyet alacak veya ehliyetini yenileyecekler sağlık raporu alabilmek için ilk olarak E-DEVLET üzerinden başvuru yapmak zorundadır. E-devlete giriş yaptıktan sonra arama bölümüne " KİŞİSEL SAĞLIK BİLGİ FORMU " yazıp, YENİ BAŞVURU dedikten sonra gelen formu doldurup onaylamalıdır. Başvuru sonrasında da sağlık raporları E-RAPOR olarak düzenlenir. Aile hekimleri E-Devlet üzerinden başvuru yapılmamışsa rapor düzenleyemez. Aynı şekilde E-Rapor olarak düzenlenmemiş raporlar da Nüfus müdürlüklerince işleme alınmaz.

  7. İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU Özel ve devlet hastaneleri, aile hekimliklerinden iş için sağlık raporu alınır. Rapor için hastaneden randevu alınması ya da aile hekimliklerine başvuruda bulunulması yeterli olur. İş yeri tarafından istenen tüm işlemler tamamlandıktan sonra rapor oluşturulur. İşe giriş için raporda olması gerekenler iş yerleri arasında farklılık gösterir ancak genel itibarıyla şunlar olmalı: Akciğer Grafisi Odiometri (İşitme testleri) Solunum Fonksiyon Testi (SFT) Tetanoz Aşı Uygulaması Tam Kan Sayımı (Hemogram) Açlık Kan Şekeri (AKS) EKG Göz Muayenesi

    İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU Özel ve devlet hastaneleri, aile hekimliklerinden iş için sağlık raporu alınır. Rapor için hastaneden randevu alınması ya da aile hekimliklerine başvuruda bulunulması yeterli olur. İş yeri tarafından istenen tüm işlemler tamamlandıktan sonra rapor oluşturulur. İşe giriş için raporda olması gerekenler iş yerleri arasında farklılık gösterir ancak genel itibarıyla şunlar olmalı: Akciğer Grafisi Odiometri (İşitme testleri) Solunum Fonksiyon Testi (SFT) Tetanoz Aşı Uygulaması Tam Kan Sayımı (Hemogram) Açlık Kan Şekeri (AKS) EKG Göz Muayenesi

5 Temmuz 2025