Asgari ücret masası kuruluyor
Asgari ücret masası kuruluyor
Memur ve emekli zammı netleşiyor
Memur ve emekli zammı netleşiyor
Ekmek, simit ve taksi ücretine enflasyon ayarı!
Ekmek, simit ve taksi ücretine enflasyon ayarı!
'Terörsüz Türkiye'den sonraki hedef: Yeni anayasa hızlanacak
'Terörsüz Türkiye'den sonraki hedef: Yeni anayasa hızlanacak
Meteorolojiden uyarı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
Meteorolojiden uyarı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
29 Kasım 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
29 Kasım 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Erdoğan: Hiçbir alçağa kaptıracak tek bir evladımız yok
Erdoğan: Hiçbir alçağa kaptıracak tek bir evladımız yok
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Şehitlerin ruhu rencide edilmeyecek!
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Şehitlerin ruhu rencide edilmeyecek!
Karahan: Enflasyonda yavaşlama var ancak daha hızlı olmalı
Karahan: Enflasyonda yavaşlama var ancak daha hızlı olmalı
AYM'den emsal karar: 1600 dava açan avukata disiplin cezası
AYM'den emsal karar: 1600 dava açan avukata disiplin cezası
MEB ve ÖSYM harekete geçti: Sınav soruları yeniden tasarlanıyor!
MEB ve ÖSYM harekete geçti: Sınav soruları yeniden tasarlanıyor!
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 30 Bin TL'ye yaklaştı
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 30 Bin TL'ye yaklaştı
Bakan Tunç: 12. Yargı Paketi'ni milletvekillerine arz ettik
Bakan Tunç: 12. Yargı Paketi'ni milletvekillerine arz ettik
Bakan Tekin açıkladı: Akademiler yeni takvim yılında açılıyor
Bakan Tekin açıkladı: Akademiler yeni takvim yılında açılıyor
Ekonomistler kasım ayı enflasyonunu kaç bekliyor?
Ekonomistler kasım ayı enflasyonunu kaç bekliyor?
Bakan Tunç'tan yargı mensuplarına: Dosya raflarda beklemez!
Bakan Tunç'tan yargı mensuplarına: Dosya raflarda beklemez!
Restoranlar, online platformları boykot edecek!
Restoranlar, online platformları boykot edecek!
Bakan Göktaş yakından takip etti: Rekor promosyon anlaşması yapıldı
Bakan Göktaş yakından takip etti: Rekor promosyon anlaşması yapıldı
4 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak, hortum, dolu...
4 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak, hortum, dolu...
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirdi
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirdi
Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı verildi
Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı verildi
Sahte e-imza soruşturması tamamlandı
Sahte e-imza soruşturması tamamlandı
Borsada manipülasyon yapanlara operasyon: 6 gözaltı
Borsada manipülasyon yapanlara operasyon: 6 gözaltı
Akaryakıta çifte indirim! Tabela gece yarısı değişti
Akaryakıta çifte indirim! Tabela gece yarısı değişti
6 ay sonra 40 bin mahküm daha! Kademe kademe af geliyor
6 ay sonra 40 bin mahküm daha! Kademe kademe af geliyor
Adli ve İdari Yargıda 2025 Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri Yayımlandı
Adli ve İdari Yargıda 2025 Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri Yayımlandı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da zehirlenme şüphesi: 154 işçi hastanelik oldu, 4'ü yoğun bakımda
Ankara'da zehirlenme şüphesi: 154 işçi hastanelik oldu, 4'ü yoğun bakımda
Yola fırlayan yaban hayvanı kazaya yol açtı! Çok sayıda yaralı var
Yola fırlayan yaban hayvanı kazaya yol açtı! Çok sayıda yaralı var
Bakan Yumaklı: Bir tarafta ciddi açlık var, diğer tarafta obezite
Bakan Yumaklı: Bir tarafta ciddi açlık var, diğer tarafta obezite
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Terörsüz Türkiye'den sonraki hedef: Yeni anayasa hızlanacak

Türkiye'nin ihtiyaçları, kurum tecrübeleri ve demokratik kazanımları doğrultusunda en uygun ve sürdürülebilir anayasa modeli ortaya koymak için geniş bir istişare zemininde çalışmalar yoğunlaşacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 29 Kasım 2025 07:31, Son Güncelleme : 29 Kasım 2025 07:30
Yazdır
'Terörsüz Türkiye'den sonraki hedef: Yeni anayasa hızlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla yeni anayasa çalışmaları için kurulan 11 kişilik AK Parti Anayasa Komisyonu çalışmalarını hızlandırdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında çalışmalarını yürüten komisyon salı günü tekrar bir araya gelecek. Komisyon şimdiye kadar 1921, 1924, 1961 ve 1982 anayasaları başta olmak üzere birçok temel ana meseleyi masaya yatırdı. 10'dan fazla toplantı gerçekleştiren komisyonda "Nasıl bir anayasa isteniyor" sorusuna cevap aranırken, toplantılarda, farklı ülkelerde uygulanan başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter sistemleri incelendi.

Her sistemin tarihsel arka planı, uygulama biçimleri ve ortaya çıkan sonuçlar örnekler eşliğinde değerlendirildi. Bu değerlendirmelerde yalnızca sistemlerin yapısal yönleri değil, aynı zamanda siyasi istikrar, yürütme-yasama ilişkisi, kriz yönetimi kapasitesi ve halkla kurulan bağ gibi kriterler de göz önünde bulunduruluyor. Amaç, Türkiye'nin ihtiyaçları, kurum tecrübeleri ve demokratik kazanımları doğrultusunda en uygun ve sürdürülebilir modeli ortaya koymak.

BAŞLIKLAR İSTİŞARE EDİLİYOR

Türkiye'nin anayasa serüvenindeki temel değişiklikler ve kırılma noktalarını detaylı bir şekilde ele alınırken, seçim sistemleri, yargı yetkileri, dünya anayasa tarihi gibi konular istişare edildi. Bazı hassas başlıklar üyeler tarafından ayrıca çalışıldı. Bu kapsamda "Dünyadaki Seçim Sistemleri" başlığı altında Ali İhsan Yavuz, "Anayasada Yargı" başlığı altında Özlem Zengin, "Denge Denetleme Mekanizması" hakkında Serap Yazıcı Özbudun, "Nasıl Anayasa Yapılması Gerekiyor?" başlığı altında da Hayati Yazıcı sunum yaptı.

ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞACAK

Komisyon önümüzdeki günlerde çalışmalarını daha da yoğunlaştıracak ve ilerleyen süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bir sunum yapacak. Tüm bunların yanı sıra yeni anayasa süreci kapalı bir yapıda değil; geniş bir istişare zemininde çalışacak. Milletvekilleri, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve toplumun farklı kesimleriyle iletişim halinde olunacak. Mevcut çalışmalardan, birikimlerden ve fikirlerden faydalanılacak. Gerekli görüldüğünde farklı uzmanlık alanlarından katkı alınacak.

FİKİR BİRLİĞİ ARANACAK

Öte yandan AK Parti'nin anayasa değişikliği için ilk hedefi toplumsal uzlaşı olacak. Hem Meclis'te hem toplum nezdinde fikir birliği aranacak. Anayasa değişikliğinin referandumsuz kabul edilmesi için 400 vekilin desteği, referanduma sunulması için ise en az 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin 271, MHP'nin 47, HÜDA PAR'ın 4, DSP'nin 1 olmak üzere Meclis'te 323 sandalyesi bulunuyor. Buna göre yeni anayasanın referanduma sunulması için 37 milletvekiline daha ihtiyacı bulunuyor. Yeni anayasa teklifini Meclis'te 139 sandalyesi bulunan CHP ile 56 milletvekili bulunan DEM Parti desteklemese bile diğer partilerin desteğini alarak yeni anayasayı halka sunma ihtimali bulunuyor. Buna göre Cumhur'a Meclis'te vekili bulunan sağ partilerden destek gelmesi yetiyor. İyi Parti'nin 29, Yeni Yol Partisinin 21, Yeniden Refah'ın 4 milletvekili bulunuyor. Ayrıca Meclis'te 10 bağımsız milletvekili de yer alıyor.

AK Parti kaynakları, yeni anayasa için Meclis'te 400'ün üzerinde kabul gelse bile süreci referanduma götürmek istediklerini belirtiyor. Kaynaklar, halkın mührünün direkt basıldığı bir anayasanın tartışmalara kapalı olacağı ve toplumun her kesimini kucaklayacağı anlayışının hakim kılacağını kaydetti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber