'Terörsüz Türkiye'den sonraki hedef: Yeni anayasa hızlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla yeni anayasa çalışmaları için kurulan 11 kişilik AK Parti Anayasa Komisyonu çalışmalarını hızlandırdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında çalışmalarını yürüten komisyon salı günü tekrar bir araya gelecek. Komisyon şimdiye kadar 1921, 1924, 1961 ve 1982 anayasaları başta olmak üzere birçok temel ana meseleyi masaya yatırdı. 10'dan fazla toplantı gerçekleştiren komisyonda "Nasıl bir anayasa isteniyor" sorusuna cevap aranırken, toplantılarda, farklı ülkelerde uygulanan başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter sistemleri incelendi.

Her sistemin tarihsel arka planı, uygulama biçimleri ve ortaya çıkan sonuçlar örnekler eşliğinde değerlendirildi. Bu değerlendirmelerde yalnızca sistemlerin yapısal yönleri değil, aynı zamanda siyasi istikrar, yürütme-yasama ilişkisi, kriz yönetimi kapasitesi ve halkla kurulan bağ gibi kriterler de göz önünde bulunduruluyor. Amaç, Türkiye'nin ihtiyaçları, kurum tecrübeleri ve demokratik kazanımları doğrultusunda en uygun ve sürdürülebilir modeli ortaya koymak.

BAŞLIKLAR İSTİŞARE EDİLİYOR

Türkiye'nin anayasa serüvenindeki temel değişiklikler ve kırılma noktalarını detaylı bir şekilde ele alınırken, seçim sistemleri, yargı yetkileri, dünya anayasa tarihi gibi konular istişare edildi. Bazı hassas başlıklar üyeler tarafından ayrıca çalışıldı. Bu kapsamda "Dünyadaki Seçim Sistemleri" başlığı altında Ali İhsan Yavuz, "Anayasada Yargı" başlığı altında Özlem Zengin, "Denge Denetleme Mekanizması" hakkında Serap Yazıcı Özbudun, "Nasıl Anayasa Yapılması Gerekiyor?" başlığı altında da Hayati Yazıcı sunum yaptı.

ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞACAK

Komisyon önümüzdeki günlerde çalışmalarını daha da yoğunlaştıracak ve ilerleyen süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bir sunum yapacak. Tüm bunların yanı sıra yeni anayasa süreci kapalı bir yapıda değil; geniş bir istişare zemininde çalışacak. Milletvekilleri, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve toplumun farklı kesimleriyle iletişim halinde olunacak. Mevcut çalışmalardan, birikimlerden ve fikirlerden faydalanılacak. Gerekli görüldüğünde farklı uzmanlık alanlarından katkı alınacak.

FİKİR BİRLİĞİ ARANACAK

Öte yandan AK Parti'nin anayasa değişikliği için ilk hedefi toplumsal uzlaşı olacak. Hem Meclis'te hem toplum nezdinde fikir birliği aranacak. Anayasa değişikliğinin referandumsuz kabul edilmesi için 400 vekilin desteği, referanduma sunulması için ise en az 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin 271, MHP'nin 47, HÜDA PAR'ın 4, DSP'nin 1 olmak üzere Meclis'te 323 sandalyesi bulunuyor. Buna göre yeni anayasanın referanduma sunulması için 37 milletvekiline daha ihtiyacı bulunuyor. Yeni anayasa teklifini Meclis'te 139 sandalyesi bulunan CHP ile 56 milletvekili bulunan DEM Parti desteklemese bile diğer partilerin desteğini alarak yeni anayasayı halka sunma ihtimali bulunuyor. Buna göre Cumhur'a Meclis'te vekili bulunan sağ partilerden destek gelmesi yetiyor. İyi Parti'nin 29, Yeni Yol Partisinin 21, Yeniden Refah'ın 4 milletvekili bulunuyor. Ayrıca Meclis'te 10 bağımsız milletvekili de yer alıyor.

AK Parti kaynakları, yeni anayasa için Meclis'te 400'ün üzerinde kabul gelse bile süreci referanduma götürmek istediklerini belirtiyor. Kaynaklar, halkın mührünün direkt basıldığı bir anayasanın tartışmalara kapalı olacağı ve toplumun her kesimini kucaklayacağı anlayışının hakim kılacağını kaydetti.



