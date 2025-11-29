29 Kasım 2025 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Yedinci ihtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi gereğince Uzm. Dr. Humman ŞEN atanmıştır.

Ekli listede yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müfettişleri, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince kazanılmış hak aylık derecelerine uygun Başmüfettişliklere atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü Recep TÜRK görevden alınmış ve bu suretle boşalan İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Eyyüp KARAHAN atanmıştır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Fatih EKMEKÇİ atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan BİRCAN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Salih AYHAN atanmıştır.

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Müfettişliklere, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcıları Davut ÇAĞLAR ve Sedat DİNÇ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet Enver KÖK atanmıştır.

28 Kasım 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI