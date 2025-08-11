Gazanfer Özcan'ın Torunu Tarık Ündüz'den Oğluyla İlk Poz
Merhum sanatçı Gazanfer Özcan'ın kendisi gibi oyuncu torunu Tarık Ündüz, kısa bir süre önce baba oldu.
-
Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Gazanfer Özcan'ın kendisi gibi oyuncu torunu Tarık Ündüz, kısa bir süre önce ilk kez baba oldu.
-
ANNE BABA OLDULAR Stil danışmanı Burcu Ündüz?le mutlu bir evliliği olan ünlü oyuncunun bir oğlu oldu.
-
"ÇOK AYRI BİR MUTLULUKMUŞ" Müjdeli haberi Gazanfer Özcan'ın kızı, Tarık Ündüz'ün annesi Fulya Özcan, "Ben babaanne oldum. Çok ayrı bir mutlulukmuş" sözleriyle duyurdu.
-
Son olarak "Adile" filminde dedesi Gazanfer Özcan?ın gençliğini canlandıran Tarık Ündüz, oğulna Aslan adını verdi.
-
BABA OĞUL POZU Şimdilerde ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Tarık Ündüz, minik oğluyla ilk pozunu nazar boncuğu emojisiyle paylaştı.
11 Ağustos 2025