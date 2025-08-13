Veliaht Dizisi Oyuncuları Ve Karakterleri
Yeni sezon dizilerinden Veliaht'a dair ilk ayrıntılar belli oldu. Veliaht dizisi aile bağları, geçmiş sırlar, iktidar, aşk ve intikam temalarını sorgulatacak.
Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt?un beraber yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk?ün üstlendiği Veliaht?ın kadrosunda yıldız isimler yer alıyor.
Esenler Otogarı?nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekrana taşımaya hazırlanan Veliaht?tan ilk tanıtım yayınlandı.
Karslı Ailesi?ni ilk kez birlikte gördüğümüz tanıtımda bir düğün sahnesinde aile içi kıyasıya mücadelelerin ilk sinyalleri veriliyor.
VELİAHT DİZİSİ OYUNCU KADROSU Veliaht?ın kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler buluşuyor.