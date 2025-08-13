Veliaht Dizisi Oyuncuları Ve Karakterleri

VELİAHT DİZİSİ OYUNCU KADROSU Veliaht?ın kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler buluşuyor.

Karslı Ailesi?ni ilk kez birlikte gördüğümüz tanıtımda bir düğün sahnesinde aile içi kıyasıya mücadelelerin ilk sinyalleri veriliyor.

Esenler Otogarı?nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekrana taşımaya hazırlanan Veliaht?tan ilk tanıtım yayınlandı.

