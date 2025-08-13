Veliaht Dizisi Oyuncuları Ve Karakterleri

Rezan Epözdemir'in savcılık ifadesi ortaya çıktı
Rezan Epözdemir'in savcılık ifadesi ortaya çıktı
Türkiye'de en çok satan otomobiller: Togg zirveyi zorluyor!
Türkiye'de en çok satan otomobiller: Togg zirveyi zorluyor!
Balıkesir sallanmaya devam ediyor: 4 büyüklüğünde yeni deprem!
Balıkesir sallanmaya devam ediyor: 4 büyüklüğünde yeni deprem!
Memişoğlu açıkladı: Kapalı alanda sigara içenlere cezalar artacak
Memişoğlu açıkladı: Kapalı alanda sigara içenlere cezalar artacak
Özlem Çerçioğlu ve CHP'li 3 belediye AK Parti'ye geçiyor
Özlem Çerçioğlu ve CHP'li 3 belediye AK Parti'ye geçiyor
Özel'in, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine soruşturma
Özel'in, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine soruşturma
HMGS/2 ve İYÖS başvuruları başladı
HMGS/2 ve İYÖS başvuruları başladı
İstanbul'da motosikletli suç çetelerine operasyon: 105 gözaltı
İstanbul'da motosikletli suç çetelerine operasyon: 105 gözaltı
TÜİK'ten 'Türkiye'nin en mutsuz illeri' haberlerine açıklama
TÜİK'ten 'Türkiye'nin en mutsuz illeri' haberlerine açıklama
Konut satışları 2025'in en yüksek seviyesinde!
Konut satışları 2025'in en yüksek seviyesinde!
Önder Kahveci açıkladı: Kamu-Sen de eylem kararı aldı
Önder Kahveci açıkladı: Kamu-Sen de eylem kararı aldı
Yılmaz Açıkladı: Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek yatırım girişi!
Yılmaz Açıkladı: Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek yatırım girişi!
Karaman Çocuk Evleri'ndeki iddialara Bakanlıktan açıklama
Karaman Çocuk Evleri'ndeki iddialara Bakanlıktan açıklama
İki ilde okul servisçilerinden zam talebi
İki ilde okul servisçilerinden zam talebi
Togg'un sedan modelinin satış tarihi açıklandı
Togg'un sedan modelinin satış tarihi açıklandı
Erdoğan: Yarın Ak Parti'ye yeni katılımlar olacak
Erdoğan: Yarın Ak Parti'ye yeni katılımlar olacak
Ankara-İzmir arası YHT ile 3,5 saate düşecek
Ankara-İzmir arası YHT ile 3,5 saate düşecek
Bayraktar duyurdu: Hedefimiz nükleer lige çıkmış bir Türkiye!
Bayraktar duyurdu: Hedefimiz nükleer lige çıkmış bir Türkiye!
150'den Fazla Konutlu Projelere Kreş Zorunluluğu
150'den Fazla Konutlu Projelere Kreş Zorunluluğu
MEB'den özel okullara 'sıkı denetim' talimatı
MEB'den özel okullara 'sıkı denetim' talimatı
Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozan rolünde
Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozan rolünde
'Yarısı Bizden' kampanyasından en çok faydalanan ilçe Bahçelievler oldu
'Yarısı Bizden' kampanyasından en çok faydalanan ilçe Bahçelievler oldu
Memur-Sen eylem kararı aldı: Takvim açıklandı!
Memur-Sen eylem kararı aldı: Takvim açıklandı!
Osmaniye'de yangına giden arazöz devrildi: 1 şehit, 4 yaralı
Osmaniye'de yangına giden arazöz devrildi: 1 şehit, 4 yaralı
Türkiye'nin Nüfusu 85 Milyonu Geçti
Türkiye'nin Nüfusu 85 Milyonu Geçti
Kamu-Sen 'Adil Teklif' için 81 ilde sokağa çıkıyor
Kamu-Sen 'Adil Teklif' için 81 ilde sokağa çıkıyor
Küresel elektrikli araç satışları ocak-temmuz döneminde arttı
Küresel elektrikli araç satışları ocak-temmuz döneminde arttı
KOBİ'ler inovasyonla üretimi çeşitlendiriyor
KOBİ'ler inovasyonla üretimi çeşitlendiriyor
2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı Yusufeli HES'ten
2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı Yusufeli HES'ten
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?

Veliaht Dizisi Oyuncuları Ve Karakterleri

Yeni sezon dizilerinden Veliaht'a dair ilk ayrıntılar belli oldu. Veliaht dizisi aile bağları, geçmiş sırlar, iktidar, aşk ve intikam temalarını sorgulatacak.

  1. Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt?un beraber yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk?ün üstlendiği Veliaht?ın kadrosunda yıldız isimler yer alıyor.

    Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt?un beraber yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk?ün üstlendiği Veliaht?ın kadrosunda yıldız isimler yer alıyor.

  2. Esenler Otogarı?nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekrana taşımaya hazırlanan Veliaht?tan ilk tanıtım yayınlandı.

    Esenler Otogarı?nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekrana taşımaya hazırlanan Veliaht?tan ilk tanıtım yayınlandı.

  3. Karslı Ailesi?ni ilk kez birlikte gördüğümüz tanıtımda bir düğün sahnesinde aile içi kıyasıya mücadelelerin ilk sinyalleri veriliyor.

    Karslı Ailesi?ni ilk kez birlikte gördüğümüz tanıtımda bir düğün sahnesinde aile içi kıyasıya mücadelelerin ilk sinyalleri veriliyor.

  4. VELİAHT DİZİSİ OYUNCU KADROSU Veliaht?ın kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler buluşuyor.

    VELİAHT DİZİSİ OYUNCU KADROSU Veliaht?ın kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler buluşuyor.

13 Ağustos 2025