2025 Apple Lansman Ne Zaman ?

İPHONE 17, APPLE WATCH, AİRPODS LANSMANDA DUYURULACAK

Lansmanda merakla beklenen iPhone 17 ve serisinin yanı sıra; Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, Yeni nesil AirPods gibi çeşitli ürünlerin de yer alacağı tahmin ediliyor. Apple, iMac, Mac mini ve MacBook Pro gibi ürünler için ayrı bir etkinlik düzenliyor. En güçlü ve en ince iPhone olarak bilinen 17 serisi için lansman heyecanı sürüyor. İşte özellikleri: 6,27 inç, 120 Hz LTPO ekran Siyah, Beyaz, Çelik Grisi, Yeşil, Mor, Açık Mavi renk seçenekleri A19 işlemci 24 MP TrueDepth kamera 50W MagSafe şarj iOS 26