2025 Apple Lansman Ne Zaman ?
iPhone 17 serisi için beklenen Apple event tarihi
Ürünleri ile en çok tercih edilen teknoloji markalarından Apple, yeni ve güncellenmiş iPhone, Airpods ve Apple Watch gibi üretimlerini her yıl lansman ile duyuruyor, ardından satışa sunuyor. Yeni iPhone'ların da fiyatlarının, satış tarihlerinin ve özelliklerinin netleştiği Apple event için nefesler tutuldu. 2025 Apple lansmanda iPhone 17 ve serisi alıcı karşısına çıkacak...
APPLE EVENT (LANSMAN) NE ZAMAN?
Apple lansman her sene olduğu gibi bu yıl da eylül ayında düzenlenecek. Eylül ayının ikinci haftası yapılan event'ların bu sene 8-12 Eylül arasında gerçekleşmesi bekleniyor.
Önceki yıllarda düzenlenen lansman tarihleri:
2024: Pazartesi, 9 Eylül 2023: Salı, 12 Eylül 2022: Salı, 13 Eylül 2022: Çarşamba, 7 Eylül 2021: Salı, 14 Eylül 2020: Salı, 15 Eylül 2019: Salı, 10 Eylül 2018: Çarşamba, 12 Eylül 2017: Salı, 12 Eylül
İPHONE 17, APPLE WATCH, AİRPODS LANSMANDA DUYURULACAK
Lansmanda merakla beklenen iPhone 17 ve serisinin yanı sıra; Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, Yeni nesil AirPods gibi çeşitli ürünlerin de yer alacağı tahmin ediliyor. Apple, iMac, Mac mini ve MacBook Pro gibi ürünler için ayrı bir etkinlik düzenliyor. En güçlü ve en ince iPhone olarak bilinen 17 serisi için lansman heyecanı sürüyor. İşte özellikleri: 6,27 inç, 120 Hz LTPO ekran Siyah, Beyaz, Çelik Grisi, Yeşil, Mor, Açık Mavi renk seçenekleri A19 işlemci 24 MP TrueDepth kamera 50W MagSafe şarj iOS 26
İPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKAR? Lansmanın ardından yeni iPhone serileri genellikle bir hafta sonra satışa çıkıyor. 17 serisinin de 15-19 Eylül tarihleri arasında satışa sunulması beklenenler arasında.