Rezan Epözdemir'in savcılık ifadesi ortaya çıktı
Türkiye'de en çok satan otomobiller: Togg zirveyi zorluyor!
Balıkesir sallanmaya devam ediyor: 4 büyüklüğünde yeni deprem!
Memişoğlu açıkladı: Kapalı alanda sigara içenlere cezalar artacak
Özlem Çerçioğlu ve CHP'li 3 belediye AK Parti'ye geçiyor
Özel'in, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine soruşturma
HMGS/2 ve İYÖS başvuruları başladı
İstanbul'da motosikletli suç çetelerine operasyon: 105 gözaltı
TÜİK'ten 'Türkiye'nin en mutsuz illeri' haberlerine açıklama
Konut satışları 2025'in en yüksek seviyesinde!
Önder Kahveci açıkladı: Kamu-Sen de eylem kararı aldı
Yılmaz Açıkladı: Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek yatırım girişi!
Karaman Çocuk Evleri'ndeki iddialara Bakanlıktan açıklama
İki ilde okul servisçilerinden zam talebi
Togg'un sedan modelinin satış tarihi açıklandı
Erdoğan: Yarın Ak Parti'ye yeni katılımlar olacak
Ankara-İzmir arası YHT ile 3,5 saate düşecek
Bayraktar duyurdu: Hedefimiz nükleer lige çıkmış bir Türkiye!
150'den Fazla Konutlu Projelere Kreş Zorunluluğu
MEB'den özel okullara 'sıkı denetim' talimatı
Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozan rolünde
'Yarısı Bizden' kampanyasından en çok faydalanan ilçe Bahçelievler oldu
Memur-Sen eylem kararı aldı: Takvim açıklandı!
Osmaniye'de yangına giden arazöz devrildi: 1 şehit, 4 yaralı
Türkiye'nin Nüfusu 85 Milyonu Geçti
Kamu-Sen 'Adil Teklif' için 81 ilde sokağa çıkıyor
Küresel elektrikli araç satışları ocak-temmuz döneminde arttı
KOBİ'ler inovasyonla üretimi çeşitlendiriyor
2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı Yusufeli HES'ten
Hafta sonu hava nasıl olacak?
2025 Apple Lansman Ne Zaman ?

iPhone 17 serisi için beklenen Apple event tarihi

  1. Ürünleri ile en çok tercih edilen teknoloji markalarından Apple, yeni ve güncellenmiş iPhone, Airpods ve Apple Watch gibi üretimlerini her yıl lansman ile duyuruyor, ardından satışa sunuyor. Yeni iPhone'ların da fiyatlarının, satış tarihlerinin ve özelliklerinin netleştiği Apple event için nefesler tutuldu. 2025 Apple lansmanda iPhone 17 ve serisi alıcı karşısına çıkacak...

  2. APPLE EVENT (LANSMAN) NE ZAMAN? <br> Apple lansman her sene olduğu gibi bu yıl da eylül ayında düzenlenecek. Eylül ayının ikinci haftası yapılan event'ların bu sene 8-12 Eylül arasında gerçekleşmesi bekleniyor. <br> Önceki yıllarda düzenlenen lansman tarihleri: <br> 2024: Pazartesi, 9 Eylül 2023: Salı, 12 Eylül 2022: Salı, 13 Eylül 2022: Çarşamba, 7 Eylül 2021: Salı, 14 Eylül 2020: Salı, 15 Eylül 2019: Salı, 10 Eylül 2018: Çarşamba, 12 Eylül 2017: Salı, 12 Eylül

  3. İPHONE 17, APPLE WATCH, AİRPODS LANSMANDA DUYURULACAK <br> Lansmanda merakla beklenen iPhone 17 ve serisinin yanı sıra; Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, Yeni nesil AirPods gibi çeşitli ürünlerin de yer alacağı tahmin ediliyor. Apple, iMac, Mac mini ve MacBook Pro gibi ürünler için ayrı bir etkinlik düzenliyor. En güçlü ve en ince iPhone olarak bilinen 17 serisi için lansman heyecanı sürüyor. İşte özellikleri: 6,27 inç, 120 Hz LTPO ekran Siyah, Beyaz, Çelik Grisi, Yeşil, Mor, Açık Mavi renk seçenekleri A19 işlemci 24 MP TrueDepth kamera 50W MagSafe şarj iOS 26

  4. İPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKAR? Lansmanın ardından yeni iPhone serileri genellikle bir hafta sonra satışa çıkıyor. 17 serisinin de 15-19 Eylül tarihleri arasında satışa sunulması beklenenler arasında.

13 Ağustos 2025