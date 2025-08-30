Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Hızlı Başladı!
2 oyuncuyla ayrılık kararı
SERGEN YALÇIN'DAN KARAR
Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile anlaşma sağladı. Sergen Yalçın'ın takımdaki futbolculara dair kararlarının netleştiği ortaya çıktı.
2 AYRILIK KARARI
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın göreve başlamasının ardından 2 futbolcuyla ayrılık kararı alındığı öğrenildi. Sergen Yalçın'ın takımda düşünmediği isimler belli oldu.
SVENSSON'A YOL GÖZÜKTÜ
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Beşiktaş'ın Jonas Svensson için gelen transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldığı belirtildi. Jonas Svensson, Lausanne-Sport maçında oyundan çıkarken ıslıklanmıştı.
JOAO MARIO'YA VEDA
Beşiktaş'ın yabancı kontenjanında yer açmak için gözden çıkardığı bir diğer ismin Joao Mario olduğu aktarıldı. Portekizli futbolcu için gelen transfer tekliflerinin değerlendirileceği vurgulandı. Joao Mario da Lausanne-Sport maçında ıslıklanarak oyundan alınmıştı.