Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Hızlı Başladı!

JOAO MARIO'YA VEDA

Beşiktaş'ın yabancı kontenjanında yer açmak için gözden çıkardığı bir diğer ismin Joao Mario olduğu aktarıldı. Portekizli futbolcu için gelen transfer tekliflerinin değerlendirileceği vurgulandı. Joao Mario da Lausanne-Sport maçında ıslıklanarak oyundan alınmıştı.