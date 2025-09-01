Kapıyı Çekmeden Prizden Mutlaka Çekin!

Çoğumuz ütüyü kapattığımızı düşünsek de, fişte unutulduğunda bile tehlike yaratabilir. Yeni ütülerin çoğunda otomatik kapanma özelliği olsa da, bu özellik her zaman kusursuz çalışmayabilir. Ütünün metal tabanı, yanlışlıkla bir kumaşa ya da yanıcı bir yüzeye temas ederse, aşırı ısınma ve hatta yangın riski ortaya çıkabilir. Ayrıca, eskiyen kablolar veya priz bağlantılarındaki küçük bir arıza bile ciddi sonuçlara yol açabilir.