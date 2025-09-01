Kapıyı Çekmeden Prizden Mutlaka Çekin!
evi kül eden hata
-
Çoğu cihaz, kapalı gibi görünse de bekleme modunda elektrik tüketmeye devam eder. Bu durum masum görünse de kısa devrelerden yangın riskine kadar ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle daha dikkatli olmanız gerekiyor. İşte evden ayrılmadan önce mutlaka prizden çekmeniz gereken cihazlar.
-
Çoğumuz ütüyü kapattığımızı düşünsek de, fişte unutulduğunda bile tehlike yaratabilir. Yeni ütülerin çoğunda otomatik kapanma özelliği olsa da, bu özellik her zaman kusursuz çalışmayabilir. Ütünün metal tabanı, yanlışlıkla bir kumaşa ya da yanıcı bir yüzeye temas ederse, aşırı ısınma ve hatta yangın riski ortaya çıkabilir. Ayrıca, eskiyen kablolar veya priz bağlantılarındaki küçük bir arıza bile ciddi sonuçlara yol açabilir.
-
Sabahları kahve makinenizle hazırladığınız mis kokulu kahve, gününüzü güzelleştiriyor olabilir. Ancak bu cihazları prizde bırakmak, sandığınızdan daha tehlikeli olabilir. Kahve makinelerinin ısıtıcı elemanları, bekleme modunda bile hafif bir ısı yaymaya devam edebilir. Eğer makinenizde küçük bir arıza varsa, bu ısı birikimi cihazın bozulmasına ya da daha kötüsü yangına neden olabilir.
-
Tost makinesi ve elektrikli su ısıtıcılar, mutfakta en sık kullandığımız cihazlardan. Ancak bu cihazlar, prizde bırakıldığında ciddi riskler taşır. Tost makinesinde unutulan ekmek kırıntıları ya da su ısıtıcısında kalan su kalıntıları, kısa devreye neden olabilir. Özellikle eski cihazlarda bu risk daha yüksek.
-
Televizyonlar, şarj aletleri, mikrodalga fırınlar gibi cihazlar da bekleme modunda elektrik tüketir. Bu durum da enerji israfına yol açar ve uzun vadede cihazların iç aksamında aşınmaya neden olabilir. Özellikle eski kablolar veya evde evcil hayvanların kabloları kemirme ihtimali varsa, bu cihazları prizde bırakmak riski artırır. Ayrıca, bekleme modunda tüketilen elektrik, faturalarınıza "gizli" bir yük bindirir.
-
Bu alışkanlık sadece cihazlarınızı korumakla kalmaz, aynı zamanda evinizin elektrik sistemini de güvence altına alır. Eski veya hasarlı kablolar, prizde bırakılan cihazlarla birleştiğinde, kısa devre ve yangın riskini artırır. Üstelik, bekleme modunda çalışan cihazlar, elektrik faturalarınızı gereksiz yere kabartır.
-
Evde evcil hayvanlarınız varsa veya cihazlarınız eskiyse, kablolarda aşınma ya da hasar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Hasarlı kablolar, yangın riskini artırır. Eğer cihazlarınız çok eskiyse, enerji verimliliği düşük olabilir ve bekleme modunda daha fazla elektrik tüketebilir. Yeni nesil, enerji tasarruflu modelleri değerlendirebilirsiniz.