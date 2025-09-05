Çin'in Korkutucu Silahları
Çin, önceki gün askeri geçit töreninde varlığı bilinen ancak görüntülenemeyen kritik silah sistemlerini dünyaya tanıttı.
ABD'YE MESAJ VEREN SİLAH SİSTEMLERİ Çin, bu hafta düzenlenen askeri geçit töreninde modern savaş gücünü gözler önüne serdi. Başkent Pekin?de düzenlenen gösteride en son teknolojiye sahip füze sistemleri, insansız hava araçları ve zırhlı araçlar kamuoyuna tanıtıldı. ABD'ye güçlü bir mesaj olarak görülen bu askeri gövde gösterisi, beraberinde bazı sorular getirdi. ABD?li analistlere göre Pekin?in geliştirdiği bazı sistemler, yalnızca bölgesel değil küresel dengeler açısından da ciddi bir meydan okuma niteliği taşıyor. İşte o sistemlerden bazıları...
DF-61 KITALARARASI BALİSTİK FÜZE SİSTEMİ Amerikanları en çok endişelendirecek silah sistemlerinden biri DF-61 ICBM kıtalararası balistik füze sitemi. Füzenin menzili 15 bin kilometre olarak biliniyor. DF-61 ICBM, uzun menzili ve nükleer başlık taşıma kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Bu füze, binlerce kilometre ötede hedefleri vurabilecek kapasiteye sahip. Hem ABD topraklarına hem de Avrupa'ya ulaşabilecek güçte. DF-61, Çin?in nükleer gücünün kara ayağının en kritik unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor.
DF-17 HİPERSONİK FÜZE Uzmanlara göre en endişe verici olan sistemlerden biri ise DF-17 hipersonik füze sistemi. Bu silah, Pekin?in en çok dikkat çeken stratejik silahları arasında yer alıyor. 2 bin 500 kilometreye varan menzile sahip. SES HIZININ BEŞ KATI HIZLA MANEVRA Kara konuşlu mobil rampalardan fırlatılan füze, ses hızının beş katından fazla hızla manevra yapabiliyor. Bu özellik, mevcut füze savunma sistemlerini aşmasını kolaylaştırıyor. Uzmanlara göre DF-17, hem bölgesel hedefler hem de ABD üsleri açısından ciddi bir caydırıcılık unsuru.
TÜM DÜNYAYI VURABİLEN FÜZE Çin, geçit töreninde ilk kez üç farklı nükleer kapasiteli kıtalararası balistik füzeyi sergiledi: DF-61, DF-31BJ ve DF-5C. DF-5C?nin tahmini menzili 20 bin kilometrenin üzerinde ve füze, savunma delme kabiliyeti açısından önemli iyileştirmeler içeriyor. Ayrıca DF-5C kıtalararası stratejik nükleer füzesinin tüm dünyayı vurabilecek menzile sahip olduğu ileri sürülüyor. Uzmanlara göre DF-5C?nin yeni versiyonu tek bir füze üzerinde 12?ye kadar nükleer başlık taşıyabiliyor.
DENİZ GÜVENLİĞİ DE TEHLİKEDE Füze karşısında savunma kabiliyetlinin yetersiz kalabileceğini belirten uzmanlar, en çok da denizden fırlatılabilen bir versiyonu bulunmasından endişeli. Amerikan savaş gemileri ve özellikle de uçak gemileri için büyük tehlikeye dikkat çekiliyor.
DRONE KATİLİ OW 5A10 Bir diğer dikkat çeken silah ise OW 5A10 lazer hava savunma sistemi. Bu sistem, 10 kilovat gücünde lazer ışını yayabilen bir enerji silahı olarak tanımlanıyor. Sistem insansız hava araçlarını imha için geliştirildi. OW5 serisi, OW5-A10, OW5-A30, ve OW5-A50 alt modellerinden oluşuyor. Özellikle drone sürülerine karşı hızlı müdahale kabiliyetiyle öne çıkıyor. Hafif, düşük hızlı insansız hava araçlarını saniyeler içinde etkisiz hale getirebilme yeteneği, onu geleneksel savunma sistemlerine kıyasla daha düşük maliyetli ve hızlı bir alternatif haline getiriyor
HEM TORPİDO HEM DENİZALTI AJX-002 dev otonom denizaltı dronu bir diğer dikkat çeken silah sistemi. Bu su altı aracı, düşük akustik imza (sessizlik) ve uzun menzil sunacak şekilde tasarlanmış. Bu insansız araç, bir torpido ile denizaltının işini aynı anda yapabilmesiyle dikkat eçkiyor. Mürettebatsız şekilde denizaltı özelliklerini karşılaması en önemli özelliklerinden biri.
GJ-11 İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI GJ-11 ?Sharpsword? insansız savaş uçağı, radara yakalanmama kabiliyetiyle öne çıkıyor. Bu savaş uçağı, bir pilot tarafından kontrol edilen jete eşlik ederek pilota aynı anda çok sayıda eşlikçiyle saldırma imkanı sunuyor. Bağımsız bir hava saldırı timi oluşturan bu hava araçları, ABD üsleri açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor.
YJ FÜZE SİSTEMLERİ Çin ordusu, yeni YJ-15 füzesini mevcut YJ-17, YJ-19 ve YJ-20 hipersonik füzeleriyle birlikte sergiledi. ?Ying Ji? yani ?kartal saldırısı? ifadesinin kısaltması olan YJ füzeleri, gemilerden ya da uçaklardan fırlatılabiliyor ve deniz araçlarına kritik zarar vermek üzere tasarlanıyor. "UÇAK GEMİSİ AVCISI" Bu sistemler arasında öne çıkan YJ-21 ise ?uçak gemisi avcısı? olarak biliniyor. Yüksek değerli deniz hedeflerine karşı kullanılmak üzere geliştirilen YJ-21, süpersonik hızlara ulaşabiliyor ve 600 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip.
UZAY SAVUNMASINDA DEVRİM Yabancı uyduları hedef alabilme kapasitesine sahip HQ-29 uzay savunma sistemi, hava gücünün öne çıkarıldığı geçitte ilk kez sergilendi. Sistemin kesin kabiliyetleri hakkında fazla bilgi bulunmuyor ancak büyük boyutu, son derece uzun bir menzile işaret ediyor. Sistem, kara veya denizden fırlatılabilen ABD Donanması?na ait SM-3 Block IIA?ya benzerlik gösteriyor.
İLK HAVA KONUŞLU NÜKLEER FÜZELER Çin ordusu ayrıca ilk hava konuşlu nükleer füzesini de tanıttı. JL-1 adı verilen füze, askeri bir kamyon üzerinde sergilendi. JL-1 ve JL-3, DF-61 ve DF-31 ile birlikte Çin ordusunun ?kara, deniz ve hava stratejik nükleer kuvvetlerinin ilk yoğun gösterimini? oluşturdu.