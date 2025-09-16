Emmy Ödül Töreninde İsrail'i Protesto Eden Ünlüler
Televizyon dünyasının Oscarları olarak adlandırılan Emmy ödüllerinde, dünyaca ünlü dizi oyuncuları İsrail'i protesto ederken Filistin'e destek mesajları paylaştı.
Televizyonun en büyük yıldızları, bu yıl Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlenen Emmy ödül töreninde, İsrail'in Gazze'deki savaşını protesto etti. Netflix'te yayınlanan "Adolescence" adlı mini dizi birçok dalda ödülleri toplarken, dizideki rolüyle ödül alan 15 yaşındaki Owen Cooper, en genç Emmy kazanan isim oldu. Komedi dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazanan Hacks dizisinin oyuncusu Hannah Einbinder, White Lotus dizisinin yıldızları Aimee Lou Wall ve Natasha Rothwell, Presumed Innocent dizisinin oyuncusu Ruth Negga ve Abbott Elementary dizisinin oyuncusu Chris Perfetti, kırmızı renkli Artists4Ceasefire (Ateşkes için Sanatçılar) rozeti taktı. Rozet, ABD hükümetinden "başka canlar kaybedilmeden önce Gazze ve İsrail'de acil olarak gerilimin azaltılması ve ateşkes ilan edilmesi" talebini yansıtıyor.
YAHUDİ AKTRİS'TEN "FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK" MESAJI Komedi dalında en iyi yardımcı aktris ödülünü kazanan Hacks dizisinin Amerikalı Yahudi oyuncusu Hannah Einbinder, sahnede ödülünü alırken ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına da tepki gösterdi. Oyuncu, konuşmasını, "Filistin'e özgürlük. Kahrolsun ICE (ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza)" sözleriyle tamamladı. Ödülünü aldıktan sonra salonun dışında da konuyla ilgili bir açıklama yapan Einbinder, "Bir Yahudi olarak, Yahudilerin İsrail devletinden ayrı olduğunu dile getirmek benim yükümlülüğüm. Bizim dinimiz ve kültürümüz, bu tür etnik-milliyetçi devletten gerçekten ayrıdır" ifadelerini kullandı. Gazze'deki Filistinlilere yardım etmek için orada bulunan arkadaşları olduğunu ve yaşananların kendisini derinden etkilediğini sözlerine ekledi.
BARDEM KEFİYEYLE GELDİ bu yıl, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story filmindeki performansıyla aday gösterilen İspanyol aktör Javier Bardem, Emmy Ödülleri'ne kefiye takarak katıldı. Bardem, kırmızı halıda gazetecilere yaptığı açıklamada, ?Gazze'deki soykırımı kınamayan bazı şirketlerle artık asla çalışmayacağını? söyledi. ?Orada olanlara kıyasla iş bulamamam kesinlikle önemsiz? diye ekledi. Geçen hafta Einbinder ve Bardem, İsrail film kurumlarıyla çalışmayacaklarına dair Film Workers for Palestine (Filistin için Film Çalışanları) taahhüdünü imzalayan 4 bin film emekçisi arasındaydı. İmzacılar arasında Ava DuVernay, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Emma Stone, Olivia Colman ve Tilda Swinton gibi isimler de bulunuyor.
STALTER'IN "ATEŞKES" ÇANTASI Hacks dizisinin oyuncusu Megan Stalter ise üzerine keçeli kalemle ?Ateşkes!? yazan bir çanta taktı. Bazı oyuncular da kırmızı renkli Artists4Ceasefire (Ateşkes için Sanatçılar" rozeti taktı. Rozet, İsrail 'in Gazze savaşının başladığ 2023'ten bu yana kırmızı halının vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve ünlüler Oscar ve geçen yılki Emmy ödülleri gibi törenlerde bu rozeti taktı. Artists4Ceasefire, rozetlerinin ?acil ve kalıcı bir ateşkes, tüm rehinelerin iadesi ve Gazze'deki sivillere acil insani yardımın ulaştırılması için küresel çağrıyı güçlendirmek üzere seslerini ve platformlarını kullanmak için burada olduğunu? belirtiyor. Açıklamada, ?Ortak insanlığımızı ve tüm insanlar için özgürlük, adalet, haysiyet ve barışa dayalı bir geleceği savunuyoruz" deniliyor