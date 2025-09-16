Emmy Ödül Töreninde İsrail'i Protesto Eden Ünlüler

STALTER'IN "ATEŞKES" ÇANTASI Hacks dizisinin oyuncusu Megan Stalter ise üzerine keçeli kalemle ?Ateşkes!? yazan bir çanta taktı. Bazı oyuncular da kırmızı renkli Artists4Ceasefire (Ateşkes için Sanatçılar" rozeti taktı. Rozet, İsrail 'in Gazze savaşının başladığ 2023'ten bu yana kırmızı halının vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve ünlüler Oscar ve geçen yılki Emmy ödülleri gibi törenlerde bu rozeti taktı. Artists4Ceasefire, rozetlerinin ?acil ve kalıcı bir ateşkes, tüm rehinelerin iadesi ve Gazze'deki sivillere acil insani yardımın ulaştırılması için küresel çağrıyı güçlendirmek üzere seslerini ve platformlarını kullanmak için burada olduğunu? belirtiyor. Açıklamada, ?Ortak insanlığımızı ve tüm insanlar için özgürlük, adalet, haysiyet ve barışa dayalı bir geleceği savunuyoruz" deniliyor