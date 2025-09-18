İsrail Katliamından Kaçış

TERSİNE GÖÇ DE GÖRÜLDÜ Filistinli yetkilliler, Gazze'de 914 binden fazla kişinin bulunduğunu ve bu nüfusun yaklaşık 350 bininin şehrin doğu mahallelerinden merkeze ve batıya doğru göç etmek zorunda kaldığına dikkat çekildi. Birleşmiş Milletlerle koordineli çalışan insani yardım grupları ise 70 bin kadar Filistinlinin güneye, daha çok Deyr el Balah ve Han Yunus'a doğru gittiğini belirtti. Açıklamada hükümet ekiplerinin, tersine bir göç hareketi de kaydettiği ve dün öğle saatleri itibarıyla, 15 binden fazla kişinin Gazze şehrindeki yaşam alanlarına geri döndüğü ifade edildi. Yaklaşık 800 bin kişinin yaşadığı ve İsrail güçleri tarafından insani ve güvenli bölge olduğu iddia edilen Han Yunus'taki El-Mevasi bölgesi ve Refah kentinin, 109'dan fazla hava saldırısına ve tekrarlanan bombardımana maruz kaldığı, İsrail ordusunun El-Mevasi bölgesinde birbiri ardına yaptığı katliamlarda 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirldi. Ancak bu bölgelerin temel yaşam ihtiyaçlarından tamamen yoksun olduğu, hastane, altyapı ve su, gıda, barınma, elektrik veya eğitim gibi temel hizmetlerin bulunmadığı ve bunun da orada yaşamayı neredeyse imkansız hale getirdiği vurgulandı.