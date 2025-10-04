Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Olacak?

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2025 Temmuz-Aralık dönemi için bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL olarak ilan edilmişti. Yeni ücret yapılacak 2026 memur maaşı düzenlemesi ve enflasyon farkına göre yukarı yönlü revize edilecek.



3 aylık enflasyon verisi sonrasında enflasyon farkı 2,38 oldu. 2,38 enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde memur maaşlarına şimdiden yüzde 13,65 kümülatif zam meydana geleceği öngörülüyor.



Memur aylık katsayısına göre hesaplanan bedelli askerlik ücreti de bu tespitler sonrasında memur aylık katsayısının 1.329945 olması durumunda 319 bin 186 liraya yükselecek.