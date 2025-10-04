Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Bayraktar: ABD ile 43 milyar dolarlık anlaşma yaptık
Eylülde gıdadaki zam şampiyonu yumurta oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kiralık Konut Açıklaması
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist Türkiye'de
Parayla rapor veren doktor tutuklandı
Bakan Kurum: Hatay'da 66 Bin Yeni Konut Yapılıyor
Ceza infaz personeline özel gün: 6 Haziran'da kutlanacak
Kocaeli'de bir fabrikadaki iş kazasında 2 kişi öldü
Suç işleyen çocukların cezalarıyla ilgili düzenlemelere gidilecek
İstanbul'da vinç öğrenci yurduna devrildi
Hafif Raylı Sistem Hattı 1. aşaması için bakanlık devrede
Cinsel suçlar ve uyuşturucudan sabıkalı olanlar artık bu işlerde çalışamayacak
Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih öne çekildi
Devlet radara karşı uyaracak! Haftaya Meclis'e geliyor
İddia: Netanyahu, Trump'ın Hamas açıklamasına şaşırdı
Burdur'da başıboş sokak köpeğinin saldırdığı kişi yaralandı
Bakan Bolat: Çok yakında fiyat etiket düzenlememiz geliyor
Kütahya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Trump: İsrail derhal bombalamayı durdurmalı!
Diyanet İşleri Başlanlığı'nda atama ve görevden alma kararnamesi yayımlandı
Vatandaş şikayet etti: Bir ayda sürekli fiyat artıran ev sahibine ceza!
Hamas'tan Trump'ın teklifine yanıt: Müzakerelere hazırız
YSK, CHP'nin İstanbul kongresine onay verdi
Türkiye, İsrail'deki vatandaşlarını özel bir uçakla alacak
Bakan Kacır açıkladı: Türkiye'nin ilk yerli batarya paketi yolda!
TOKİ'nin 'kiralık sosyal konut' projesinin detayları belli oldu
Yatırımcının rotası değişti: Borsa gerilerken altın ve döviz kazandırdı
Milli Eğitim Akademisi 3 işleviyle eğitime yön verecek
Çay devinden tarihi karar: 39 yıl sonra Türkiye üretimini sonlandırdı
Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Olacak?

3 aylık enflasyon verileri sonrası gündemde

  1. Bedelli askerlik ücretinin yeni yılda ne kadar olacağı, eylül ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte gündeme geldi. Her yıl 2 kez memur zammına göre artan bedelli askerlik ücreti, 3 aylık enflasyon raporunun açıklanmasıyla merak ediliyor. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

  2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2025 Temmuz-Aralık dönemi için bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL olarak ilan edilmişti. Yeni ücret yapılacak 2026 memur maaşı düzenlemesi ve enflasyon farkına göre yukarı yönlü revize edilecek.

3 aylık enflasyon verisi sonrasında enflasyon farkı 2,38 oldu. 2,38 enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde memur maaşlarına şimdiden yüzde 13,65 kümülatif zam meydana geleceği öngörülüyor.

Memur aylık katsayısına göre hesaplanan bedelli askerlik ücreti de bu tespitler sonrasında memur aylık katsayısının 1.329945 olması durumunda 319 bin 186 liraya yükselecek.

    2025 Temmuz-Aralık dönemi için bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL olarak ilan edilmişti. Yeni ücret yapılacak 2026 memur maaşı düzenlemesi ve enflasyon farkına göre yukarı yönlü revize edilecek.

    3 aylık enflasyon verisi sonrasında enflasyon farkı 2,38 oldu. 2,38 enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde memur maaşlarına şimdiden yüzde 13,65 kümülatif zam meydana geleceği öngörülüyor.

    Memur aylık katsayısına göre hesaplanan bedelli askerlik ücreti de bu tespitler sonrasında memur aylık katsayısının 1.329945 olması durumunda 319 bin 186 liraya yükselecek.

  BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığının 07 Temmuz 2025 tarihli ve "Mali ve Sosyal Haklar" konulu Genelgesi ile 01 Temmuz - 31 Aralık 2025 dönemi için Memur Aylık Katsayısı 1,170211 olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda;

Bedelli Askerlik Bedel Tutarı: 240.000 x 1,170211 (memur aylık katsayısı) =280.850,64 TL

Ek Bedel Tutarı (Aylık) : 3.500 x 1,170211 x 1 =4.095,74 TL (Yoklama Kaçağı/Bakayalar için) üzerinden uygulanıyor.

    Hazine ve Maliye Bakanlığının 07 Temmuz 2025 tarihli ve "Mali ve Sosyal Haklar" konulu Genelgesi ile 01 Temmuz - 31 Aralık 2025 dönemi için Memur Aylık Katsayısı 1,170211 olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda;

    Bedelli Askerlik Bedel Tutarı: 240.000 x 1,170211 (memur aylık katsayısı) =280.850,64 TL

    Ek Bedel Tutarı (Aylık) : 3.500 x 1,170211 x 1 =4.095,74 TL (Yoklama Kaçağı/Bakayalar için) üzerinden uygulanıyor.

4 Ekim 2025