Her Yörede Yetişiyor, Kilosu 700 TL

Irak'a yıllık ortalama 400 ton satış yaptığını ve iyi bir gelir elde ettiğini anlatan Es, "Kenger tohumlarını kendi kurduğum atölyeden ayıklayıp tonlar halinde Irak'a ihracat yapıyorum. Burada kenger çekirdeğini imalatını yapan tesisimiz yok. Bunun için proje hazırlayıp ilgili kurma verdik. İnşallah biz bunun tesisinin işletmesini ilçede kuracağız. Böylece Hakkari için de ciddi bir gelir kaynağı oluşturmuş olacağız. Kenger bitkisi Hakkari için iyi bir gelir kaynağı olabilir.