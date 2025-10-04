Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Bayraktar: ABD ile 43 milyar dolarlık anlaşma yaptık
Eylülde gıdadaki zam şampiyonu yumurta oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kiralık Konut Açıklaması
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist Türkiye'de
Parayla rapor veren doktor tutuklandı
Bakan Kurum: Hatay'da 66 Bin Yeni Konut Yapılıyor
Ceza infaz personeline özel gün: 6 Haziran'da kutlanacak
Kocaeli'de bir fabrikadaki iş kazasında 2 kişi öldü
Suç işleyen çocukların cezalarıyla ilgili düzenlemelere gidilecek
İstanbul'da vinç öğrenci yurduna devrildi
Hafif Raylı Sistem Hattı 1. aşaması için bakanlık devrede
Cinsel suçlar ve uyuşturucudan sabıkalı olanlar artık bu işlerde çalışamayacak
Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih öne çekildi
Devlet radara karşı uyaracak! Haftaya Meclis'e geliyor
İddia: Netanyahu, Trump'ın Hamas açıklamasına şaşırdı
Burdur'da başıboş sokak köpeğinin saldırdığı kişi yaralandı
Bakan Bolat: Çok yakında fiyat etiket düzenlememiz geliyor
Kütahya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Trump: İsrail derhal bombalamayı durdurmalı!
Diyanet İşleri Başlanlığı'nda atama ve görevden alma kararnamesi yayımlandı
Vatandaş şikayet etti: Bir ayda sürekli fiyat artıran ev sahibine ceza!
Hamas'tan Trump'ın teklifine yanıt: Müzakerelere hazırız
YSK, CHP'nin İstanbul kongresine onay verdi
Türkiye, İsrail'deki vatandaşlarını özel bir uçakla alacak
Bakan Kacır açıkladı: Türkiye'nin ilk yerli batarya paketi yolda!
TOKİ'nin 'kiralık sosyal konut' projesinin detayları belli oldu
Yatırımcının rotası değişti: Borsa gerilerken altın ve döviz kazandırdı
Milli Eğitim Akademisi 3 işleviyle eğitime yön verecek
Çay devinden tarihi karar: 39 yıl sonra Türkiye üretimini sonlandırdı
Her Yörede Yetişiyor, Kilosu 700 TL

"Kenger çekirdeği" toplayıp, ihraç ediyor

  1. Ülkenin hemen her yöresinde özellikle de Hakkari bölgesinde yetişen kenger bitkisinin, bölgede yaz ve kış aylarında sevilerek tüketildiği belirtildi.

  2. İlkbaharda bölge halkının kendine has kokusu, lezzeti nedeniyle çiğ olarak tükettiği, ayrıca otlu peynir, sakız ve yemek yapımında kullanmak üzere topladığı kenger bitkisi, sonbahar aylarında ise tohum olarak toplanıyor ve bu tohumdan kahve yapılıyor.

  3. İlçe merkezinde yaşayan Mehmet Es ise kengerin ticaretini yapıp ailesini geçindiriyor. Yaz aylarından itibaren köylerde yaşayanlarla irtibat kuran ve kendisi için kurumuş kenger tohumu toplamalarını isteyen Es, tohumları satın alıyor. Biriktirdiği yüzlerce kilo kengeri kurduğu atölyede işleyip kabuklarından ayrıştıran Es, daha sonra da Irak'a ihraç ediyor.

  4. Irak'a yıllık ortalama 400 ton satış yaptığını ve iyi bir gelir elde ettiğini anlatan Es, "Kenger tohumlarını kendi kurduğum atölyeden ayıklayıp tonlar halinde Irak'a ihracat yapıyorum. Burada kenger çekirdeğini imalatını yapan tesisimiz yok. Bunun için proje hazırlayıp ilgili kurma verdik. İnşallah biz bunun tesisinin işletmesini ilçede kuracağız. Böylece Hakkari için de ciddi bir gelir kaynağı oluşturmuş olacağız. Kenger bitkisi Hakkari için iyi bir gelir kaynağı olabilir.

  5. Özellikle kırsal kesimlerde bulunan köylerde vatandaşlar tarafından toplanıyor. Biz de onlardan kilosunu 450 ile 700 TL civarında alıyoruz. Buraya getirip atölyemizde ayıklıyoruz. Daha sonra ise Irak'a götürüp oradan işletmelerde kavruluyor. Ciddi bir kazancı var. Dünyanın her yerinde yetişen bir bitki. Ancak Hakkari bölgesinde yetişenler çok kaliteli" diye konuştu.

4 Ekim 2025