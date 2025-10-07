Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son gün 10 Ekim
Pegasus Ucuz Bilet Kampanyası 2025 Ekim

Pegasus yurt dışı ucuz bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli?

  1. Pegasus'tan yapılan açıklamada ucuz bilet kampanyasının 26 Ekim - 28 Mart 2026 tarihleri arasında belirlenen hatlarda geçerli olduğu ifade edildi. Kampanyadan yararlanmak isteyenler ise yurt dışı seyahat planlaması yapmaya şimdiden başladı. Kampanyanın geçerli olduğu İstanbul, Ankara, Antalya, Kayseri, Gaziantep, Trabzon, Samsun gibi illerde yaşayanlar ise hangi yurt dışı biletlerinin uygun fiyatlı olduğuna odaklandı. Kampanya Avrupa'nın birçok turistik şehrini kapsayacak. İşte, kampanyanın detayları

  2. <h2 class="gallery-item-title">PEGASUS UCUZ BİLET KAMPANYASI 2025 </h2> <p>Pegasus,&nbsp; ucuz bilet kampanyası ile birlikte 9 Euro+ vergilerle seyahat etme imkanı sağlıyor. Uygun fiyatlı biletler yalnızca belirlenen uçuşlarda geçerli olacak. Ucuz biletlerden yararlanmak isteyenler 7-8 Ekim tarihleri arasında Pegasus'un resmi internet sitesi üzerinden bilet alımı yapabilecek. Kampanya 26 Ekim - 28 Mart tarihleri arasındaki uçuşları kapsıyor.</p>

  3. <h2 class="gallery-item-title">PEGASUS KAMPANYASI HANGİ UÇUŞLARDA GEÇERLİ? </h2> <p></p><p>Pegasus ucuz bilet kampanyası Avrupa'nın birçok ülkesini kapsıyor. Hatları incelemek isteyenler <a href="https://www.flypgs.com/kampanyali-ucak-biletleri/7-8-ekim-bolbollulara-ozel-yurt-disi-ucuslarim-9-euro-vergilerden-baslayan-fiyatlarla" target="_blank"><strong>buradan</strong>&nbsp; </a>detaylara ulaşabilirler. Kampanyanın geçerli olduğu bazı uçuşlar şu şekilde;</p> <p>İstanbul Sabiha Gökçen - Şarm El-Şeyh <br>Pegasus Hava Yolları<br><br>İstanbul Sabiha Gökçen - Tel Aviv <br>Pegasus Hava Yolları<br><br>İstanbul Sabiha Gökçen - Tiflis <br>Pegasus Hava Yolları<br><br>İstanbul Sabiha Gökçen - Tiran <br>Pegasus Hava Yolları<br><br>İstanbul Sabiha Gökçen - Üsküp <br>Pegasus Hava Yolları<br><br>İstanbul Sabiha Gökçen - Viyana <br>Pegasus Hava Yolları<br><br>İstanbul Sabiha Gökçen - Zürih <br>Pegasus Hava Yolları<br><br>İzmir - Basel <br>Pegasus Hava Yolları<br><br>İzmir - Düsseldorf <br>Pegasus Hava Yolları<br><br>İzmir - Köln <br>Pegasus Hava Yolları<br><br>İzmir - Stuttgart <br>Pegasus Hava Yolları<br><br>İzmir - Viyana <br>Pegasus Hava Yolları<br><br>Kayseri - Amsterdam <br>Pegasus Hava Yolları<br><br>Konya - Kopenhag <br>Pegasus Hava Yolları<br></p>

    Pegasus ucuz bilet kampanyası Avrupa'nın birçok ülkesini kapsıyor. Hatları incelemek isteyenler buradan  detaylara ulaşabilirler. Kampanyanın geçerli olduğu bazı uçuşlar şu şekilde;

    İstanbul Sabiha Gökçen - Şarm El-Şeyh
    İstanbul Sabiha Gökçen - Tel Aviv
    İstanbul Sabiha Gökçen - Tiflis
    İstanbul Sabiha Gökçen - Tiran
    İstanbul Sabiha Gökçen - Üsküp
    İstanbul Sabiha Gökçen - Viyana
    İstanbul Sabiha Gökçen - Zürih
    İzmir - Basel
    İzmir - Düsseldorf
    İzmir - Köln
    İzmir - Stuttgart
    İzmir - Viyana
    Kayseri - Amsterdam
    Konya - Kopenhag
7 Ekim 2025