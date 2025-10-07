Pegasus Ucuz Bilet Kampanyası 2025 Ekim
Pegasus yurt dışı ucuz bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli?
-
Pegasus'tan yapılan açıklamada ucuz bilet kampanyasının 26 Ekim - 28 Mart 2026 tarihleri arasında belirlenen hatlarda geçerli olduğu ifade edildi. Kampanyadan yararlanmak isteyenler ise yurt dışı seyahat planlaması yapmaya şimdiden başladı. Kampanyanın geçerli olduğu İstanbul, Ankara, Antalya, Kayseri, Gaziantep, Trabzon, Samsun gibi illerde yaşayanlar ise hangi yurt dışı biletlerinin uygun fiyatlı olduğuna odaklandı. Kampanya Avrupa'nın birçok turistik şehrini kapsayacak. İşte, kampanyanın detayları
-
PEGASUS UCUZ BİLET KAMPANYASI 2025
Pegasus, ucuz bilet kampanyası ile birlikte 9 Euro+ vergilerle seyahat etme imkanı sağlıyor. Uygun fiyatlı biletler yalnızca belirlenen uçuşlarda geçerli olacak. Ucuz biletlerden yararlanmak isteyenler 7-8 Ekim tarihleri arasında Pegasus'un resmi internet sitesi üzerinden bilet alımı yapabilecek. Kampanya 26 Ekim - 28 Mart tarihleri arasındaki uçuşları kapsıyor.
-
PEGASUS KAMPANYASI HANGİ UÇUŞLARDA GEÇERLİ?
Pegasus ucuz bilet kampanyası Avrupa'nın birçok ülkesini kapsıyor. Hatları incelemek isteyenler buradan detaylara ulaşabilirler. Kampanyanın geçerli olduğu bazı uçuşlar şu şekilde;
İstanbul Sabiha Gökçen - Şarm El-Şeyh
Pegasus Hava Yolları
İstanbul Sabiha Gökçen - Tel Aviv
Pegasus Hava Yolları
İstanbul Sabiha Gökçen - Tiflis
Pegasus Hava Yolları
İstanbul Sabiha Gökçen - Tiran
Pegasus Hava Yolları
İstanbul Sabiha Gökçen - Üsküp
Pegasus Hava Yolları
İstanbul Sabiha Gökçen - Viyana
Pegasus Hava Yolları
İstanbul Sabiha Gökçen - Zürih
Pegasus Hava Yolları
İzmir - Basel
Pegasus Hava Yolları
İzmir - Düsseldorf
Pegasus Hava Yolları
İzmir - Köln
Pegasus Hava Yolları
İzmir - Stuttgart
Pegasus Hava Yolları
İzmir - Viyana
Pegasus Hava Yolları
Kayseri - Amsterdam
Pegasus Hava Yolları
Konya - Kopenhag
Pegasus Hava Yolları