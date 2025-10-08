Trafikte Motokuryeye Tekme Tokat Dayak
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde genç bir motokurye, önünü kesen servis şoförü tarafından tekme tokat dövülüp bıçakla tehdit edildi.
-
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir servis minibüsü şoförü, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı motokuryenin trafikte önünü kesti.
-
Araçtan inen servis şoförü, şiddet uyguladığı genci bıçakla da tehdit etti. Yaşananlar, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
-
Görüntülerde, seyir halindeki bir servis minibüsünün aniden durarak motosikletli kuryenin yolunu kestiği görülüyor.
-
Minibüsten inen sürücünün, doğrudan kuryenin üzerine yürüyerek tartışmaya başladığı, dövüp bıçak çektiği ve gencin motosikletiyle birlikte yere devrildiği anlar da görüntüde yer alıyor.
8 Ekim 2025