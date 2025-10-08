Konya'da Kum Fırtınası: Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü

Kum fırtınası;özellikle Konya-Adana Karayolu'nda görüş mesafesinin yaklaşık 20 metrelere kadar düşmesine neden oldu.

Konya'nın Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman saatteki hızını 21 kilometreye kadar yükselten rüzgar nedeniyle kum fırtınası oluştu.

