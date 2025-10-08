Konya'da Kum Fırtınası: Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü
Konya-Adana Karayolu'nda kum fırtınası etkili oldu. Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.
-
Konya'nın Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman saatteki hızını 21 kilometreye kadar yükselten rüzgar nedeniyle kum fırtınası oluştu.
-
Kum fırtınası;özellikle Konya-Adana Karayolu'nda görüş mesafesinin yaklaşık 20 metrelere kadar düşmesine neden oldu.
-
Etkili olan kum fırtınası nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
-
Bazı sürücülerde yakınlardaki dinlenme tesislerine girerek fırtınanın geçmesini bekledi.
-
8 Ekim 2025