Harvard'ın Sağlıklı Beslenme Tabağı

2025 Ekim İkinci El Otomatik Araç Fiyatları ve Listesi
2025 Ekim İkinci El Otomatik Araç Fiyatları ve Listesi
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
400 bin dolarlık düğün masrafları iddianamede yer aldı
400 bin dolarlık düğün masrafları iddianamede yer aldı
Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı
Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı
'Önemli bir risk' Muğla depremi sonrası kritik uyarı
'Önemli bir risk' Muğla depremi sonrası kritik uyarı
Uzayan Davaları 'Etkinlik Büroları' Özel Olarak Takip Edecek
Uzayan Davaları 'Etkinlik Büroları' Özel Olarak Takip Edecek
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına büyük operasyon
81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına büyük operasyon
Türkiye Genelinde Yağışlar Başlıyor: Hangi İllerde Hava Nasıl Olacak?
Türkiye Genelinde Yağışlar Başlıyor: Hangi İllerde Hava Nasıl Olacak?
Pompaya Yansıdı: Motorine İndirim Geldi
Pompaya Yansıdı: Motorine İndirim Geldi
Hal Kanunu çıkacak, gıda ucuzlayacak
Hal Kanunu çıkacak, gıda ucuzlayacak
Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
Muğla açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
Bakan Memişoğlu paylaştı: Organ bağışı artık bir tık uzakta!
Bakan Memişoğlu paylaştı: Organ bağışı artık bir tık uzakta!
Bakan Tekin: Yeni müfredatla içerikleri yüzde 35 hafiflettik
Bakan Tekin: Yeni müfredatla içerikleri yüzde 35 hafiflettik
TRT personelinin maaş promosyonu netleşti
TRT personelinin maaş promosyonu netleşti
200'ün üzerinde İBB çalışanı ifade vermeye çağrıldı
200'ün üzerinde İBB çalışanı ifade vermeye çağrıldı
Denizli Kültür ve Turizm İl Müdürü görevden alındı
Denizli Kültür ve Turizm İl Müdürü görevden alındı
Konut fiyatları enflasyon karşısında 20 aydır eriyor!
Konut fiyatları enflasyon karşısında 20 aydır eriyor!
'Asgari ücrette komisyonun yapısı değişmezse sonuç da değişmez'
'Asgari ücrette komisyonun yapısı değişmezse sonuç da değişmez'
Aziz İhsan Aktaş soruşturması iki ile daha genişledi
Aziz İhsan Aktaş soruşturması iki ile daha genişledi
Bakan Tekin: Önümüzdeki yılda 'kısalttık' diyeceğimiz bir tablo yok
Bakan Tekin: Önümüzdeki yılda 'kısalttık' diyeceğimiz bir tablo yok
Bakan Yerlikaya: Caydırıcılığın düşmanı aftır, cezalarda af olmayacak!
Bakan Yerlikaya: Caydırıcılığın düşmanı aftır, cezalarda af olmayacak!
İkinci el otomobilde fiyatlar düşüyor, talep artıyor
İkinci el otomobilde fiyatlar düşüyor, talep artıyor
Kreşte 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla çocuk bakıcısı tutuklandı
Kreşte 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla çocuk bakıcısı tutuklandı
'Kardeşim' dediği arkadaşına güvendi: 54 ayrı soruşturma açıldı
'Kardeşim' dediği arkadaşına güvendi: 54 ayrı soruşturma açıldı
İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplandı
İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplandı
EGM promosyon ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
EGM promosyon ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
Merkezi sınırlama geliyor: Okul kayıtlarında yeni dönem
Merkezi sınırlama geliyor: Okul kayıtlarında yeni dönem
Kreş skandalı: 15 çocuğa şiddet, ses cihazıyla ortaya çıktı
Kreş skandalı: 15 çocuğa şiddet, ses cihazıyla ortaya çıktı

Harvard'ın Sağlıklı Beslenme Tabağı

Dengeli ve besleyici öğünlere rehberiniz

  1. Dengeli ve besin açısından zengin bir beslenme düzeni, uzun vadeli sağlık için olmazsa olmazdır, ancak öğün planlamak bunaltıcı olabilir. Harvard T. H. Chan Halk Sağlığı Okulu'na göre, Sağlıklı Beslenme Tabağı, genel refahı destekleyen öğünler oluşturmak için basit ve görsel bir rehber sunar. Beslenme uzmanları tarafından geliştirilen bu rehber, tabağınızı sebze, meyve, tam tahıllar ve sağlıklı proteinlerle nasıl dolduracağınızı, bitkisel yağları ve bilinçli içecek seçimlerini nasıl ekleyeceğinizi gösterir. Beslenmenin ötesinde, sağlıklı bir yaşam tarzının önemli bir parçası olarak aktif kalmayı vurgular. Bu çerçeveyi izlemek, kalıcı sağlığı destekleyen renkli ve doyurucu öğünler oluşturmanıza yardımcı olur. Harvard'ın sağlıklı beslenme tabağı daha iyi ve daha akıllı beslenmenize nasıl yardımcı olur?

    Dengeli ve besin açısından zengin bir beslenme düzeni, uzun vadeli sağlık için olmazsa olmazdır, ancak öğün planlamak bunaltıcı olabilir. Harvard T. H. Chan Halk Sağlığı Okulu'na göre, Sağlıklı Beslenme Tabağı, genel refahı destekleyen öğünler oluşturmak için basit ve görsel bir rehber sunar. Beslenme uzmanları tarafından geliştirilen bu rehber, tabağınızı sebze, meyve, tam tahıllar ve sağlıklı proteinlerle nasıl dolduracağınızı, bitkisel yağları ve bilinçli içecek seçimlerini nasıl ekleyeceğinizi gösterir. Beslenmenin ötesinde, sağlıklı bir yaşam tarzının önemli bir parçası olarak aktif kalmayı vurgular. Bu çerçeveyi izlemek, kalıcı sağlığı destekleyen renkli ve doyurucu öğünler oluşturmanıza yardımcı olur. Harvard'ın sağlıklı beslenme tabağı daha iyi ve daha akıllı beslenmenize nasıl yardımcı olur?

  2. <h2 class="womanpage-gallery-detail-sub-title womanpage-gallery-detail-card-frame--sub-title">TABAĞINIZIN YARISINI SEBZE VE MEYVELERLE DOLDURUN</h2> <p class="card-text gallery-page-hero-card-text">Sebze ve meyveler her öğünün yarısını oluşturmalıdır. Farklı sebzeler benzersiz vitaminler, mineraller ve antioksidanlar sağladığı için çeşitlilik ve renk hedefleyin. Koyu yapraklı yeşillikler, dolmalık biberler, havuçlar, brokoli, meyveler ve turunçgiller mükemmel seçeneklerdir. Patateslerin kan şekeri üzerindeki yüksek etkisi nedeniyle Sağlıklı Beslenme Tabağı'nda sebze olarak kabul edilmediğini unutmayın. Nişastasız sebzelere odaklanmak sindirimi, besin alımını ve sağlıklı kilo yönetimini destekler.</p>

    TABAĞINIZIN YARISINI SEBZE VE MEYVELERLE DOLDURUN

    Sebze ve meyveler her öğünün yarısını oluşturmalıdır. Farklı sebzeler benzersiz vitaminler, mineraller ve antioksidanlar sağladığı için çeşitlilik ve renk hedefleyin. Koyu yapraklı yeşillikler, dolmalık biberler, havuçlar, brokoli, meyveler ve turunçgiller mükemmel seçeneklerdir. Patateslerin kan şekeri üzerindeki yüksek etkisi nedeniyle Sağlıklı Beslenme Tabağı'nda sebze olarak kabul edilmediğini unutmayın. Nişastasız sebzelere odaklanmak sindirimi, besin alımını ve sağlıklı kilo yönetimini destekler.

  3. <h2 class="womanpage-gallery-detail-sub-title womanpage-gallery-detail-card-frame--sub-title">TAM TAHILLARA YER AYIRIN</h2> <p class="card-text gallery-page-hero-card-text">Tam tahıllar, rafine tahıllarda bulunmayan lif, vitamin ve mineralleri koruyarak kan şekeri yükselmelerini azaltmaya ve daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.<br><br>Örnek olarak tam buğday, arpa, kinoa, yulaf ve esmer pirinç verilebilir. Öğünlerinize tam tahılları dahil etmek (beyaz pirinci esmer pirinçle değiştirmek veya tam buğday makarnası seçmek gibi) metabolik sağlığı ve genel refahı destekler.</p>

    TAM TAHILLARA YER AYIRIN

    Tam tahıllar, rafine tahıllarda bulunmayan lif, vitamin ve mineralleri koruyarak kan şekeri yükselmelerini azaltmaya ve daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.

    Örnek olarak tam buğday, arpa, kinoa, yulaf ve esmer pirinç verilebilir. Öğünlerinize tam tahılları dahil etmek (beyaz pirinci esmer pirinçle değiştirmek veya tam buğday makarnası seçmek gibi) metabolik sağlığı ve genel refahı destekler.

  4. <h2 class="womanpage-gallery-detail-sub-title womanpage-gallery-detail-card-frame--sub-title">SAĞLIKLI PROTEİN TÜKETİN</h2> <p class="card-text gallery-page-hero-card-text">Protein, tabağınızın yaklaşık dörtte birini kaplamalıdır. Sağlıklı protein kaynakları arasında balık, kümes hayvanları, fasulye ve kuruyemişler bulunur. Balık, omega-3 yağ asitleri sağlarken, fasulye ve kuruyemişler bitki bazlı protein ve lif sağlar. Kırmızı et sınırlı tüketilmeli ve pastırma ve sosis gibi işlenmiş etlerden kaçınılmalıdır. Çeşitli proteinler tüketmek kas sağlığını, enerjiyi ve uzun vadeli sağlığı destekler.</p>

    SAĞLIKLI PROTEİN TÜKETİN

    Protein, tabağınızın yaklaşık dörtte birini kaplamalıdır. Sağlıklı protein kaynakları arasında balık, kümes hayvanları, fasulye ve kuruyemişler bulunur. Balık, omega-3 yağ asitleri sağlarken, fasulye ve kuruyemişler bitki bazlı protein ve lif sağlar. Kırmızı et sınırlı tüketilmeli ve pastırma ve sosis gibi işlenmiş etlerden kaçınılmalıdır. Çeşitli proteinler tüketmek kas sağlığını, enerjiyi ve uzun vadeli sağlığı destekler.

  5. <h2 class="womanpage-gallery-detail-sub-title womanpage-gallery-detail-card-frame--sub-title">SAĞLIKLI YAĞLARI ÖLÇÜLÜ TÜKETİN</h2> <p class="card-text gallery-page-hero-card-text">Zeytinyağı, kanola, soya fasulyesi, ayçiçeği ve yer fıstığı gibi sağlıklı bitkisel yağlar, temel yağ asitleri sağlar ve yağda çözünen vitaminlerin emilimine yardımcı olur. Trans yağ içeren kısmen hidrojene yağlardan kaçının. Eski düşük yağlı kılavuzların aksine, Sağlıklı Beslenme Tablosu kalp sağlığını ve genel beslenmeyi desteklemek için orta miktarda sağlıklı yağa izin verir.</p>

    SAĞLIKLI YAĞLARI ÖLÇÜLÜ TÜKETİN

    Zeytinyağı, kanola, soya fasulyesi, ayçiçeği ve yer fıstığı gibi sağlıklı bitkisel yağlar, temel yağ asitleri sağlar ve yağda çözünen vitaminlerin emilimine yardımcı olur. Trans yağ içeren kısmen hidrojene yağlardan kaçının. Eski düşük yağlı kılavuzların aksine, Sağlıklı Beslenme Tablosu kalp sağlığını ve genel beslenmeyi desteklemek için orta miktarda sağlıklı yağa izin verir.

  6. <h2 class="womanpage-gallery-detail-sub-title womanpage-gallery-detail-card-frame--sub-title">ŞEKERLİ İÇECEKLER YERİNE SU</h2> <p class="card-text gallery-page-hero-card-text">Su, kahve ve çay en iyi içecek seçenekleridir. Şekerli içecekler gereksiz kalori ve çok az besin içerir. Süt ve süt ürünleri günde bir ila iki porsiyonla sınırlandırılabilir ve meyve suyu günde küçük bir bardak olmalıdır. Sıvı alımı sindirimi, metabolizmayı ve genel sağlığı destekler.</p>

    ŞEKERLİ İÇECEKLER YERİNE SU

    Su, kahve ve çay en iyi içecek seçenekleridir. Şekerli içecekler gereksiz kalori ve çok az besin içerir. Süt ve süt ürünleri günde bir ila iki porsiyonla sınırlandırılabilir ve meyve suyu günde küçük bir bardak olmalıdır. Sıvı alımı sindirimi, metabolizmayı ve genel sağlığı destekler.

  7. <h2 class="womanpage-gallery-detail-sub-title womanpage-gallery-detail-card-frame--sub-title">UZUN VADELİ SAĞLIK İÇİN HAREKET</h2> <p class="card-text gallery-page-hero-card-text">Sağlıklı Beslenme Tabağı ayrıca düzenli fiziksel aktivitenin önemini vurgular. Tabağın altlığındaki koşu figürü, aktif kalmanın kilo kontrolüne, kardiyovasküler sağlığa ve zihinsel sağlığa yardımcı olduğunu hatırlatır. Yürüme, bisiklete binme veya esneme gibi basit günlük hareketler, besleyici bir beslenmeyi tamamlar.<br><br><strong>KALİTEYE ODAKLANIN</strong><br><br>Karbonhidrat türü, miktardan daha önemlidir. Sebzeler (patates hariç), meyveler, tam tahıllar ve baklagiller, rafine tahıllardan veya şekerli yiyeceklerden daha sağlıklıdır. Boş kalorilerin önemli bir kaynağı olan şekerli içeceklerden kaçının. Esansiyel yağ asidi alımını destekleyen sağlıklı yağları katı sınırlamalar olmadan tüketin. Düşük yağlı kısıtlamalar yerine beslenme kalitesine öncelik vermek, sürdürülebilir ve uzun vadeli sağlık sağlar.<br><br>Sağlıklı Beslenme Tabağı'nı kullanmak, öğünlerin besin açısından zengin, dengeli ve doyurucu olmasını sağlar. Tabağınızın yarısını sebze ve meyvelerle, dörtte birini tam tahıllarla ve dörtte birini sağlıklı proteinle doldurun. Öğünlerinizi su veya şekersiz içeceklerle eşleştirin, sağlıklı yağlar kullanın ve optimum sağlık için aktif kalın. Bu görsel rehber, sağlıklı beslenmeyi herkes için pratik, esnek ve ulaşılabilir kılıyor.</p>

    UZUN VADELİ SAĞLIK İÇİN HAREKET

    Sağlıklı Beslenme Tabağı ayrıca düzenli fiziksel aktivitenin önemini vurgular. Tabağın altlığındaki koşu figürü, aktif kalmanın kilo kontrolüne, kardiyovasküler sağlığa ve zihinsel sağlığa yardımcı olduğunu hatırlatır. Yürüme, bisiklete binme veya esneme gibi basit günlük hareketler, besleyici bir beslenmeyi tamamlar.

    KALİTEYE ODAKLANIN

    Karbonhidrat türü, miktardan daha önemlidir. Sebzeler (patates hariç), meyveler, tam tahıllar ve baklagiller, rafine tahıllardan veya şekerli yiyeceklerden daha sağlıklıdır. Boş kalorilerin önemli bir kaynağı olan şekerli içeceklerden kaçının. Esansiyel yağ asidi alımını destekleyen sağlıklı yağları katı sınırlamalar olmadan tüketin. Düşük yağlı kısıtlamalar yerine beslenme kalitesine öncelik vermek, sürdürülebilir ve uzun vadeli sağlık sağlar.

    Sağlıklı Beslenme Tabağı'nı kullanmak, öğünlerin besin açısından zengin, dengeli ve doyurucu olmasını sağlar. Tabağınızın yarısını sebze ve meyvelerle, dörtte birini tam tahıllarla ve dörtte birini sağlıklı proteinle doldurun. Öğünlerinizi su veya şekersiz içeceklerle eşleştirin, sağlıklı yağlar kullanın ve optimum sağlık için aktif kalın. Bu görsel rehber, sağlıklı beslenmeyi herkes için pratik, esnek ve ulaşılabilir kılıyor.

21 Ekim 2025