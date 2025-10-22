Sabah Yürüyüşü Mü, Akşam Yürüyüşü Mü: Hangisi Daha Fazla Yağ Yakar?

SABAH VE AKŞAM YÜRÜYÜŞÜ ARASINDAKİ FARK

Yürüyüş zamanları genellikle kolaylık temelinde seçilir. Hem sabah hem de akşam yürüyüşleri bir dizi sağlık yararı sağlayabilir. Yağ yakımını etkileyen faktör, vücudun kullanmayı tercih ettiği enerji kaynağıdır.



Gece boyunca aç olmak glikojen depolarını ve insülin seviyelerini azaltır. Düşük insülin, yağ parçalanmasını ve serbest yağ asitlerinin kan dolaşımına salınmasını kolaylaştırır.



Çalışmalar, kahvaltıdan önce egzersiz yapmanın akut yağ oksidasyonunu artırdığını, yani seans sırasında yakılan kalorilerin daha yüksek bir oranının yağdan geldiğini göstermektedir. Genellikle insanlar sabahları aç durumdadır, bu da vücudun enerji için yağ oksidasyonuna güvenmesini sağlar.



Böylece daha fazla yağ yakılır. Bunun aksine, akşamları insanlar tok durumdadır, bu nedenle glikojen ve kan şekeri daha yüksektir, bu nedenle vücut yürüyüş sırasında karbonhidratlara daha fazla güvenebilir.

Bu nedenle, genel koşullarda, sabah yürüyüşü daha fazla yağ yakabilir