Sabah Yürüyüşü Mü, Akşam Yürüyüşü Mü: Hangisi Daha Fazla Yağ Yakar?
Kan şekerini yönetmekten kalp sağlığını desteklemeye kadar, yürüyüşün çeşitli sağlık yararları sağladığı biliniyor. Aynı zamanda yağ yakımı ve genel metabolik faydalar sağlayan köklü bir önlemdir. Peki sabah yürüyüşü mü, akşam yürüyüşü mü?
-
Araştırmalar, yürüyüşün yağ oksidasyonunu artırdığını ve vücut kompozisyonunu düzenlemeye yardımcı olduğunu gösteriyor. Ancak yağ yakımında beslenme, yaşam tarzı alışkanlıkları ve istikrar gibi birçok başka faktör de önemli rol oynar. Bununla birlikte, sıkça sorulan bir soru daha var: Günün belirli bir saati, yürüyüşün yağ yakma verimliliğini etkiler mi? Aşağıda, hangi zamanlamanın daha fazla yağ yaktığını açıklıyoruz; sabah yürüyüşü mü yoksa akşam yürüyüşü mü?
Yürüdüğümüzde, vücut enerji üretmek için öncelikle aerobik metabolizmayı kullanır. Bu, kaslara yakıt sağlamak için enerji kaynaklarını, özellikle yağları ve karbonhidratları parçalamak için oksijene ihtiyaç duyduğu anlamına gelir.
Vücudun her bir yakıt kaynağından yararlanma oranı, yoğunluğa, süreye ve beslenme durumuna bağlıdır. Yağ yakımı için hangi zamanlamanın daha faydalı olduğunu anlamak için, aç ve tok olmanın nasıl bir fark yarattığını anlamamız gerekir.
-
AÇLIK VE TOKLUK DURUMU
Araştırmalara göre, aç karnına yürüyüş yapıldığında vücudun glikojen seviyeleri daha düşük ve insülin seviyeleri minimumdur. Bu durum, vücudun enerji için yağ oksidasyonuna daha fazla güvenmesini sağlar.
Buna karşılık, yemekten sonra yürüyüş yapmak, metabolizmayı son öğününüzdeki glikozu kullanmaya yönlendirir. Her iki durumda da kalori yakar, ancak substrat kaynağı farklıdır, yani yağ ve karbonhidrat. 2015 tarihli bir çalışma , kahvaltıdan önce egzersiz yapmanın, yemek sonrası egzersize kıyasla 24 saatlik yağ oksidasyonunu artırdığını göstermiştir.
-
SABAH VE AKŞAM YÜRÜYÜŞÜ ARASINDAKİ FARK
Yürüyüş zamanları genellikle kolaylık temelinde seçilir. Hem sabah hem de akşam yürüyüşleri bir dizi sağlık yararı sağlayabilir. Yağ yakımını etkileyen faktör, vücudun kullanmayı tercih ettiği enerji kaynağıdır.
Gece boyunca aç olmak glikojen depolarını ve insülin seviyelerini azaltır. Düşük insülin, yağ parçalanmasını ve serbest yağ asitlerinin kan dolaşımına salınmasını kolaylaştırır.
Çalışmalar, kahvaltıdan önce egzersiz yapmanın akut yağ oksidasyonunu artırdığını, yani seans sırasında yakılan kalorilerin daha yüksek bir oranının yağdan geldiğini göstermektedir. Genellikle insanlar sabahları aç durumdadır, bu da vücudun enerji için yağ oksidasyonuna güvenmesini sağlar.
Böylece daha fazla yağ yakılır. Bunun aksine, akşamları insanlar tok durumdadır, bu nedenle glikojen ve kan şekeri daha yüksektir, bu nedenle vücut yürüyüş sırasında karbonhidratlara daha fazla güvenebilir.
Bu nedenle, genel koşullarda, sabah yürüyüşü daha fazla yağ yakabilir
-
AÇ KARNINA YÜRÜMEK BAZILARI İÇİN RİSKLİ OLABİLİR
Aç karnına egzersiz yapmak kan şekeri seviyelerini düşürür ve bu da enerji, odaklanma ve kardiyovasküler dengeyi etkileyebilir. Bu nedenle, aç karnına yapılan sabah yürüyüşleri yağ oksidasyonunu artırabilse bile, herkes için güvenli veya uygun olmayabilir.
Çalışmalar, baş dönmesi, sersemlik veya bayılma gibi durumlara yatkın kişilerin aç karnına egzersiz sırasında düşük kan şekeri yaşayabileceğini göstermektedir. Başka bir çalışma ise, özellikle 60-90 dakika süren aç karnına egzersizlerde vücudun enerji için kas proteinindeki amino asitleri kullanmaya başlayabileceğini ileri sürmektedir. Zamanla, uygun beslenme olmadan tekrarlanan uzun süreli aç karnına egzersizler kas kütlesini azaltabilir. Diyabet veya hipoglisemi hastaları ile kalp veya metabolik rahatsızlıkları olanlar daha dikkatli olmalıdır.
-
UZUN VADELİ YAĞ KAYBI İÇİN HANGİSİ?
Araştırmalar, uzun vadeli yağ kaybının yalnızca günün saatinden ziyade, haftalık toplam aktivite, beslenme alışkanlıkları ve uyumdan etkilendiğini göstermektedir. 2023 tarihli bir çalışma, toplam enerji harcaması ve besin alımı kontrol edildiğinde, egzersiz için günün saatinin uzun vadeli kilo kaybı sonuçlarını önemli ölçüde etkilemeyebileceğini ortaya koymuştur.
Uzun vadeli hedeflere en iyi şekilde ulaşmak için, yürüyüş için en uygun zaman, günlük rutine sürekli olarak dahil edilebilen zamandır.