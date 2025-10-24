GİB Açıkladı, Kira Geliri Vergisini Kimler Vermeyecek?

"YILLIK KİRA GETİRİSİ 18 BİN LİRAYI AŞMAYAN BEYANNAME VERMEYECEK"

Gelir İdaresi Başkanlığı "Ancak bu noktada ihmal edilmemesi gereken bir düzenleme ise Gelir Vergisi Kanununun 86'ncı maddesidir. Buna göre, beyan sınırı olan 18.000 TL?yi aşmayan mesken kira gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecektir. Gerçek gider usulünü seçenler beyan edilen gelirlerden; kiraya verilen meskene ilişkin aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, idare giderleri, bakım ve idame giderleri gibi Kanunda sayılan giderler ile indirimler düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden gelir vergisi ödeyecektir. Emekliler için istisna (47.000 TL) mevcut şartlarla korunacak, ancak emekli olsa dahi ticari, zirai veya mesleki kazanç elde edenler ya da diğer gelirleri 1.200.000 TL?yi aşanlar eskiden olduğu gibi bu istisnadan yararlanamayacaktır." ifadesi kullanıldı.