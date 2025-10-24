Son hafta uyarısı: 1 milyon 904 bin kişinin ehliyeti geçersiz olacak!
GİB Açıkladı, Kira Geliri Vergisini Kimler Vermeyecek?

  1. Gelir İdaresi Başkanlığı "Bazı sosyal medya platformlarında kiralar ile ilgili yeni vergi geldiği şeklinde kamuoyunu yanlış yönlendirici paylaşımlar yapıldığının görülmesi üzerine aşağıdaki açıklamaların yapılması gereği duyulmuştur." diyerek açıklamada bulundu.

  2. GİB "Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşmeleri devam eden Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile yapılan düzenlemelerde kira gelirlerine yönelik yeni bir vergi düzenlemesi yoktur, ancak istisnalar kaldırılmaktadır." dedi.

  3. "47 BİN LİRALIK VERGİ İSTİSNASI KALKIYOR"<br> Yapılan açıklamanın devamında "Mevcut hükümlere göre mesken kira gelirleri herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tahsil edilmektedir. Elde edilen kira gelirinin istisna haddini (47.000 TL) aşması durumunda ise gelirler izleyen yılın Mart ayında beyan edilmekte ve buna göre gelir vergisi ödenmektedir. İstisna haddinin altında kalan kira gelirleri için ise beyanname verilmemektedir. Ancak; Ticari, zirai veya mesleki kazançlarını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanlar, Beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratlarının toplamı gelir vergisi tarifesinin ücretlere ilişkin üçüncü diliminde yer alan tutarı (2025 yılı için 1.200.000 TL?yi) aşanlar istisnadan yararlanmamaktadır. Yeni düzenleme 1/1/2026 tarihinden itibaren elde edilecek mesken kira gelirlerine uygulanacaktır." denildi.

    Yapılan açıklamanın devamında "Mevcut hükümlere göre mesken kira gelirleri herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tahsil edilmektedir. Elde edilen kira gelirinin istisna haddini (47.000 TL) aşması durumunda ise gelirler izleyen yılın Mart ayında beyan edilmekte ve buna göre gelir vergisi ödenmektedir. İstisna haddinin altında kalan kira gelirleri için ise beyanname verilmemektedir. Ancak; Ticari, zirai veya mesleki kazançlarını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanlar, Beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratlarının toplamı gelir vergisi tarifesinin ücretlere ilişkin üçüncü diliminde yer alan tutarı (2025 yılı için 1.200.000 TL?yi) aşanlar istisnadan yararlanmamaktadır. Yeni düzenleme 1/1/2026 tarihinden itibaren elde edilecek mesken kira gelirlerine uygulanacaktır." denildi.

    EMEKLİ, DUL, YETİM VE MALULLER İÇİN İSTİSNA DEVAM EDECEK

  5. "YILLIK KİRA GETİRİSİ 18 BİN LİRAYI AŞMAYAN BEYANNAME VERMEYECEK"<br> Gelir İdaresi Başkanlığı "Ancak bu noktada ihmal edilmemesi gereken bir düzenleme ise Gelir Vergisi Kanununun 86'ncı maddesidir. Buna göre, beyan sınırı olan 18.000 TL?yi aşmayan mesken kira gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecektir. Gerçek gider usulünü seçenler beyan edilen gelirlerden; kiraya verilen meskene ilişkin aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, idare giderleri, bakım ve idame giderleri gibi Kanunda sayılan giderler ile indirimler düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden gelir vergisi ödeyecektir. Emekliler için istisna (47.000 TL) mevcut şartlarla korunacak, ancak emekli olsa dahi ticari, zirai veya mesleki kazanç elde edenler ya da diğer gelirleri 1.200.000 TL?yi aşanlar eskiden olduğu gibi bu istisnadan yararlanamayacaktır." ifadesi kullanıldı.

    Gelir İdaresi Başkanlığı "Ancak bu noktada ihmal edilmemesi gereken bir düzenleme ise Gelir Vergisi Kanununun 86'ncı maddesidir. Buna göre, beyan sınırı olan 18.000 TL?yi aşmayan mesken kira gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecektir. Gerçek gider usulünü seçenler beyan edilen gelirlerden; kiraya verilen meskene ilişkin aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, idare giderleri, bakım ve idame giderleri gibi Kanunda sayılan giderler ile indirimler düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden gelir vergisi ödeyecektir. Emekliler için istisna (47.000 TL) mevcut şartlarla korunacak, ancak emekli olsa dahi ticari, zirai veya mesleki kazanç elde edenler ya da diğer gelirleri 1.200.000 TL?yi aşanlar eskiden olduğu gibi bu istisnadan yararlanamayacaktır." ifadesi kullanıldı.

24 Ekim 2025