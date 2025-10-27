Bölüm Başı Ücretleri Dudak Uçuklattı
Kenan İmirzalıoğlu zirvede!
-
Dizi tutkunlarını ekran başına kilitleyen yapımlar, birbirinden ünlü yıldız isimleri ekranlarda izleyenlerle buluşturuyor. Her bölümüyle adından söz ettiren diziler için harcanan bütçeler ise adeta yarış halinde. Bölüm başı maliyetler dudak uçuklatırken ünlü oyuncuların dizilerden aldığı ücretler ortaya çıktı.
-
Dizilerin bölüm başı maliyetlerinin 18 ila 35 milyon TL arasında değiştiği öne sürülürken ünlü oyuncuların kazançları da adeta servet değerinde. Yeni Çağ Gazetesi yazarı Müge Dağıstanlı, köşesinde televizyon dünyasının mali tablolarını tek tek açıkladı.
-
ZİRVEDE "A.B.İ. - AİLE BİR İMTİHANDIR" YER ALIYOR
Bölüm başı maliyetleriyle çok konuşulan diziler arasında "A.B.İ. - Aile Bir İmtihandır" adlı yeni yapım maliyetiyle öne çıkıyor.
-
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizinin ilk bölümü 35 milyon TL'ye mal oldu. Dizinin başrolleri İmirzalıoğlu'nun bölüm başı 4,5 milyon TL, Afra Saraçoğlu'nun ise 2,5 milyon TL kazandığı ortaya çıktı.
-
EŞREF RÜYA İKİNCİ SIRADA
Listenin ikinci sırasında ise geçtiğimiz sezonda da çok konuşulan "Eşref Rüya" var.
-
Bölüm başı maliyeti 26 milyon TL olan diziden Çağatay Ulusoy bölüm başı 3 milyon 250 bin TL, Demet Özdemir ise 2 milyon TL kazanıyor.
-
BARIŞ ARDUÇ'UN 13 BÖLÜM ÜCRETİNİ PEŞİN ALDIĞI İDDİA EDİLDİ
Bölüm başı 27 milyon TL'lik maliyetiyle adından söz ettiren "Aşk ve Gözyaşı" dizisi de listeye damga vuruyor. Başrol oyuncusu Barış Arduç, kulislere göre 13 bölüm ücretini peşin alarak toplamda 45,5 milyon TL'ye el sıkıştı. Partneri Hande Erçel ise bölüm başı 1 milyon 750 bin TL kazanıyor.
-
Bölüm başı 22 milyon TL maliyeti olan "Uzak Şehir" dizisinde Ozan Akbaba 1,5 milyon, Sinem Ünsal ise 1 milyon TL kazanıyor.
-
20 milyon TL'lik bütçesiyle listeye adını yazdıran yeni dizisi "Veliaht", sezonun en çok konuşulan yapımlarından. Başrol oyuncularından Akın Akınözü bölüm başı 1,5 milyon TL, Serra Arıtürk ise 750 bin TL alıyor.