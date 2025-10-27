Bölüm Başı Ücretleri Dudak Uçuklattı

BARIŞ ARDUÇ'UN 13 BÖLÜM ÜCRETİNİ PEŞİN ALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Bölüm başı 27 milyon TL'lik maliyetiyle adından söz ettiren "Aşk ve Gözyaşı" dizisi de listeye damga vuruyor. Başrol oyuncusu Barış Arduç, kulislere göre 13 bölüm ücretini peşin alarak toplamda 45,5 milyon TL'ye el sıkıştı. Partneri Hande Erçel ise bölüm başı 1 milyon 750 bin TL kazanıyor.