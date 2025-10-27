Bölüm Başı Ücretleri Dudak Uçuklattı

Sındırgı'da korkutan deprem: Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı
Sındırgı'da korkutan deprem: Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı
Başsavcılıktan 'hakemler bahis oynuyor' iddiasında yeni açıklama
Başsavcılıktan 'hakemler bahis oynuyor' iddiasında yeni açıklama
Bakan Memişoğlu paylaştı: Tanıdan tedaviye tüm süreç tek çatıda!
Bakan Memişoğlu paylaştı: Tanıdan tedaviye tüm süreç tek çatıda!
Bakan Tunç açıkladı: 1 yılda 10 bin sözleşmeli personel alınacak
Bakan Tunç açıkladı: 1 yılda 10 bin sözleşmeli personel alınacak
MEB'in 'Yeşil Vatan' Projesi hayat buldu: Zeytinler kışlık kahvaltılığa dönüştü!
MEB'in 'Yeşil Vatan' Projesi hayat buldu: Zeytinler kışlık kahvaltılığa dönüştü!
Bakan Kurum yanıtladı: Hangi ile ne kadar sosyal konut yapılacak?
Bakan Kurum yanıtladı: Hangi ile ne kadar sosyal konut yapılacak?
'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden veri sızıntısı soruşturması: 6 tutuklama
'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden veri sızıntısı soruşturması: 6 tutuklama
Eski tip ehliyet sahiplerine uyarı: Son tarih 31 Ekim
Eski tip ehliyet sahiplerine uyarı: Son tarih 31 Ekim
2026 yılının hac kura tarihi belli oldu
2026 yılının hac kura tarihi belli oldu
Erdoğan ve Starmer, Eurofighter Typhonn işbirliği anlaşmasını imzaladı
Erdoğan ve Starmer, Eurofighter Typhonn işbirliği anlaşmasını imzaladı
Amatör maçta biber gazlı müdahale: 2 polise idari soruşturma açıldı
Amatör maçta biber gazlı müdahale: 2 polise idari soruşturma açıldı
GİB kayıt dışı gelire odaklandı: Beyanname vermeyenler Vergi Dairelerine bildirildi
GİB kayıt dışı gelire odaklandı: Beyanname vermeyenler Vergi Dairelerine bildirildi
Antalya Havalimanı Gümrüğünde zimmet operasyonu: 5 memur tutuklandı
Antalya Havalimanı Gümrüğünde zimmet operasyonu: 5 memur tutuklandı
AYM: 24 yıl evli kalan çiftin, imza sahte diye evliliği yok sayılamaz
AYM: 24 yıl evli kalan çiftin, imza sahte diye evliliği yok sayılamaz
Kamu çalışanına yeni seçenek: Promosyon mu, kredi mi?
Kamu çalışanına yeni seçenek: Promosyon mu, kredi mi?
Kadın sürücüye saldıran 'trafik zorbası' yakalandı
Kadın sürücüye saldıran 'trafik zorbası' yakalandı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde merak edilen sorular ve yanıtları
Yüzyılın Konut Projesi'nde merak edilen sorular ve yanıtları
Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu sorusuna yanıt
Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu sorusuna yanıt
Kurtulmuş: Artık sadece demokrasinin konuşulduğu döneme gireceğiz
Kurtulmuş: Artık sadece demokrasinin konuşulduğu döneme gireceğiz
TFF açıkladı: 152 hakem aktif olarak bahis oynuyor
TFF açıkladı: 152 hakem aktif olarak bahis oynuyor
Bakan Yerlikaya: 110 bin yeni yaka kamerası alınacak
Bakan Yerlikaya: 110 bin yeni yaka kamerası alınacak
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı
Yetki belgesiz araç satanlara 102 milyon TL ceza
Yetki belgesiz araç satanlara 102 milyon TL ceza
500 bin konut projesinde fiyatlar belli oldu
500 bin konut projesinde fiyatlar belli oldu
e-Devlet'te SGK kolaylığı: 180 hizmet tek noktada
e-Devlet'te SGK kolaylığı: 180 hizmet tek noktada
Deniz ulaşımına 'fırtına' engeli: Çok sayıda sefer iptal
Deniz ulaşımına 'fırtına' engeli: Çok sayıda sefer iptal
'Casusluk' soruşturmasında İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'a tutuklama kararı!
'Casusluk' soruşturmasında İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'a tutuklama kararı!
SGK ve Emeklilikte Yeni Düzenlemeler: Maaşlar Artacak
SGK ve Emeklilikte Yeni Düzenlemeler: Maaşlar Artacak
Soğuk hava dalgası geliyor, yağışlar kuvvetleniyor
Soğuk hava dalgası geliyor, yağışlar kuvvetleniyor

Bölüm Başı Ücretleri Dudak Uçuklattı

Kenan İmirzalıoğlu zirvede!

  1. <span style="color:#B22222"><em><strong>Dizi tutkunlarını ekran başına kilitleyen yapımlar, birbirinden ünlü yıldız isimleri ekranlarda izleyenlerle buluşturuyor. Her bölümüyle adından söz ettiren diziler için harcanan bütçeler ise adeta yarış halinde. Bölüm başı maliyetler dudak uçuklatırken ünlü oyuncuların dizilerden aldığı ücretler ortaya çıktı.</strong></em></span>

    Dizi tutkunlarını ekran başına kilitleyen yapımlar, birbirinden ünlü yıldız isimleri ekranlarda izleyenlerle buluşturuyor. Her bölümüyle adından söz ettiren diziler için harcanan bütçeler ise adeta yarış halinde. Bölüm başı maliyetler dudak uçuklatırken ünlü oyuncuların dizilerden aldığı ücretler ortaya çıktı.

  2. <strong>Dizilerin bölüm başı maliyetlerinin 18 ila 35 milyon TL arasında değiştiği öne sürülürken ünlü oyuncuların kazançları da adeta servet değerinde. Yeni Çağ Gazetesi yazarı Müge Dağıstanlı, köşesinde televizyon dünyasının mali tablolarını tek tek açıkladı.</strong>

    Dizilerin bölüm başı maliyetlerinin 18 ila 35 milyon TL arasında değiştiği öne sürülürken ünlü oyuncuların kazançları da adeta servet değerinde. Yeni Çağ Gazetesi yazarı Müge Dağıstanlı, köşesinde televizyon dünyasının mali tablolarını tek tek açıkladı.

  3. <p><span style="color:#FF0000"><strong>ZİRVEDE "A.B.İ. - AİLE BİR İMTİHANDIR" YER ALIYOR</strong></span></p> <p><strong>Bölüm başı maliyetleriyle çok konuşulan diziler arasında "A.B.İ. - Aile Bir İmtihandır" adlı yeni yapım maliyetiyle öne çıkıyor.&nbsp;</strong></p>

    ZİRVEDE "A.B.İ. - AİLE BİR İMTİHANDIR" YER ALIYOR

    Bölüm başı maliyetleriyle çok konuşulan diziler arasında "A.B.İ. - Aile Bir İmtihandır" adlı yeni yapım maliyetiyle öne çıkıyor. 

  4. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizinin ilk bölümü 35 milyon TL'ye mal oldu. Dizinin başrolleri İmirzalıoğlu'nun bölüm başı 4,5 milyon TL, Afra Saraçoğlu'nun ise 2,5 milyon TL kazandığı ortaya çıktı.

    Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizinin ilk bölümü 35 milyon TL'ye mal oldu. Dizinin başrolleri İmirzalıoğlu'nun bölüm başı 4,5 milyon TL, Afra Saraçoğlu'nun ise 2,5 milyon TL kazandığı ortaya çıktı.

  5. <p><span style="color:#FF0000"><strong>EŞREF RÜYA İKİNCİ SIRADA</strong></span></p> <p><strong>Listenin ikinci sırasında ise geçtiğimiz sezonda da çok konuşulan "Eşref Rüya" var.&nbsp;</strong></p>

    EŞREF RÜYA İKİNCİ SIRADA

    Listenin ikinci sırasında ise geçtiğimiz sezonda da çok konuşulan "Eşref Rüya" var. 

  6. <strong>Bölüm başı maliyeti 26 milyon TL olan diziden Çağatay Ulusoy bölüm başı 3 milyon 250 bin TL, Demet Özdemir ise 2 milyon TL kazanıyor.</strong>

    Bölüm başı maliyeti 26 milyon TL olan diziden Çağatay Ulusoy bölüm başı 3 milyon 250 bin TL, Demet Özdemir ise 2 milyon TL kazanıyor.

  7. <p><span style="color:#FF0000"><strong>BARIŞ ARDUÇ'UN 13 BÖLÜM ÜCRETİNİ PEŞİN ALDIĞI İDDİA EDİLDİ</strong></span></p> <p><strong>Bölüm başı 27 milyon TL'lik maliyetiyle adından söz ettiren&nbsp; "Aşk ve Gözyaşı" dizisi de listeye damga vuruyor. Başrol oyuncusu Barış Arduç, kulislere göre 13 bölüm ücretini peşin alarak toplamda 45,5 milyon TL'ye el sıkıştı. Partneri Hande Erçel ise bölüm başı 1 milyon 750 bin TL kazanıyor.</strong></p>

    BARIŞ ARDUÇ'UN 13 BÖLÜM ÜCRETİNİ PEŞİN ALDIĞI İDDİA EDİLDİ

    Bölüm başı 27 milyon TL'lik maliyetiyle adından söz ettiren  "Aşk ve Gözyaşı" dizisi de listeye damga vuruyor. Başrol oyuncusu Barış Arduç, kulislere göre 13 bölüm ücretini peşin alarak toplamda 45,5 milyon TL'ye el sıkıştı. Partneri Hande Erçel ise bölüm başı 1 milyon 750 bin TL kazanıyor.

  8. <strong>Bölüm başı 22 milyon TL maliyeti olan "Uzak Şehir" dizisinde Ozan Akbaba 1,5 milyon, Sinem Ünsal ise 1 milyon TL kazanıyor.</strong>

    Bölüm başı 22 milyon TL maliyeti olan "Uzak Şehir" dizisinde Ozan Akbaba 1,5 milyon, Sinem Ünsal ise 1 milyon TL kazanıyor.

  9. <strong>20 milyon TL'lik bütçesiyle listeye adını yazdıran yeni dizisi "Veliaht", sezonun en çok konuşulan yapımlarından. Başrol oyuncularından Akın Akınözü bölüm başı 1,5 milyon TL, Serra Arıtürk ise 750 bin TL alıyor.</strong>

    20 milyon TL'lik bütçesiyle listeye adını yazdıran yeni dizisi "Veliaht", sezonun en çok konuşulan yapımlarından. Başrol oyuncularından Akın Akınözü bölüm başı 1,5 milyon TL, Serra Arıtürk ise 750 bin TL alıyor.

27 Ekim 2025