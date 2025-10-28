Instagram'a Beklenen Özellik Geldi!

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, daha önce izledikleri Reels videolarını tek bir ekrandan görüntüleyebilecek ve kaydetmeyi unuttukları içeriklere kolayca yeniden ulaşabilecek.

Instagram Başkanı Adam Mosseri, yeni özellikle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Instagram'da daha önce izlediğiniz bir Reels videosunu bulmakta zorlandınız mı? Artık bu sorun tarih oluyor. Profilinizde 'Ayarlar' > 'Hareketlerin' (Your Activity) > 'İzleme Geçmişi' bölümüne giderek bugüne kadar izlediğiniz tüm Reels videolarını görebilirsiniz."