Instagram'a Beklenen Özellik Geldi!
Artık Reels videoları kaybolmayacak
Kullanıcıların uzun süredir beklediği özellik nihayet geldi. Instagram, Reels videoları için "İzleme Geçmişi" özelliğini devreye alarak daha önce izlenen videolara kolayca ulaşılmasını sağladı.
Instagram, kısa video formatı Reels'i daha kullanıcı dostu hale getirmek için önemli bir yenilik duyurdu.
Platform, kullanıcıların sıkça yaşadığı "izlediğim videoyu bir daha bulamama" sorununa çözüm olarak "İzleme Geçmişi (Watch History)" özelliğini resmen kullanıma sundu.
Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, daha önce izledikleri Reels videolarını tek bir ekrandan görüntüleyebilecek ve kaydetmeyi unuttukları içeriklere kolayca yeniden ulaşabilecek.
Instagram Başkanı Adam Mosseri, yeni özellikle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Instagram'da daha önce izlediğiniz bir Reels videosunu bulmakta zorlandınız mı? Artık bu sorun tarih oluyor. Profilinizde 'Ayarlar' > 'Hareketlerin' (Your Activity) > 'İzleme Geçmişi' bölümüne giderek bugüne kadar izlediğiniz tüm Reels videolarını görebilirsiniz."
Rakibi TikTok'ta benzer bir özellik uzun süredir bulunuyor olsa da Instagram'ın versiyonu kullanıcıya daha fazla kontrol imkanı sunuyor.
Reels geçmişi, kronolojik ya da ters kronolojik sırayla listelenebiliyor; ayrıca videoları paylaşan kişiye göre sıralamak da mümkün hale geliyor.
Kullanıcılar izleme geçmişlerini belirli tarih aralıklarına, haftalık veya aylık dönemlere göre filtreleyebiliyor ve istemedikleri videoları geçmişten silebiliyor.
Instagram, bu özelliğin kullanıcı talepleri doğrultusunda geliştirildiğini belirtti.
Daha önce, izlenen bir videoya yeniden ulaşmak isteyenler verilerini indirip dosyalar arasında arama yapmak zorunda kalıyordu.
Yeni özellik sayesinde bu zahmetli süreç sona eriyor ve Reels deneyimi çok daha pratik bir hal alıyor.