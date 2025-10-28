TFF açıkladı: İşte bahis oynadığı iddia edilen 152 hakem!
Son 3 gün: Eski ehliyetler iptal edilecek!
Bakan Tekin: Milli Eğitim Akademisi üç temel işlevi yerine getirecek
17 il için 'sarı' kodlu uyarı: İki günde kuvvetli sağanak bekleniyor!
Manavgat Belediyesine rüşvet soruşturmasında 6 ilde operasyon: 24 gözaltı
Futbolda 'bahis' soruşturması derinleşiyor: Yüzlerce futbolcu da mercek altında!
Ödüllü yatak devi iflasın eşiğinde: Hedefi Asya ve Avrupa'da lider olmaktı!
Erdoğan için tasarlandı: Özel üretim Togg ilk kez görüntülendi
Hükümet düğmeye bastı: Anne ve babalar için doğum izni değişiyor!
Erdoğan: Haklı olmak yetmiyor, güçlü olmak mecburiyetindeyiz!
Beşinci kez ilana çıkıldı! 2 milyon geliri var, taliplisi yok
'Hakemler gözaltına alındı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama
Başsavcılık, Minguzzi cinayeti davasında istinafa başvurdu
Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
Beyaz eşyada düşüş sürüyor: 9 ayda satışlar yüzde 6 düştü!
Ankara YHT Garı 40 milyondan fazla yolcuyu ağırladı
Öğretmenlerin Kasım tatili seminerleri online olacak
Bakan Memişoğlu Balıkesir Depremine İlişkin: 26 kişi taburcu oldu
Yüzyılın Konut Projesi'nin illere göre dağılımı belli oldu
Bakan Bolat açıkladı: İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru
Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı
Terör örgütü DEAŞ'a soruşturma: 13 gözaltı kararı
Valilik duyurdu: Balıkesir'de okullar 1 gün tatil edildi
Mahkemelerdeki tanıklık ücreti 130 lira oldu
Ekmekte fiyat belirleme mekanizması değişecek
Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Balıkesir'de 4,4 ve 4,3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Başsavcılıktan 'hakemler bahis oynuyor' iddiasında yeni açıklama
Bakan Memişoğlu paylaştı: Tanıdan tedaviye tüm süreç tek çatıda!
Instagram'a Beklenen Özellik Geldi!

Artık Reels videoları kaybolmayacak

  1. Kullanıcıların uzun süredir beklediği özellik nihayet geldi. Instagram, Reels videoları için "İzleme Geçmişi" özelliğini devreye alarak daha önce izlenen videolara kolayca ulaşılmasını sağladı.

    Kullanıcıların uzun süredir beklediği özellik nihayet geldi. Instagram, Reels videoları için "İzleme Geçmişi" özelliğini devreye alarak daha önce izlenen videolara kolayca ulaşılmasını sağladı.

  2. <p>Instagram, kısa video formatı Reels'i daha kullanıcı dostu hale getirmek için önemli bir yenilik duyurdu.</p> <p>Platform, kullanıcıların sıkça yaşadığı "izlediğim videoyu bir daha bulamama" sorununa çözüm olarak "İzleme Geçmişi (Watch History)" özelliğini resmen kullanıma sundu.</p>

    Instagram, kısa video formatı Reels'i daha kullanıcı dostu hale getirmek için önemli bir yenilik duyurdu.

    Platform, kullanıcıların sıkça yaşadığı "izlediğim videoyu bir daha bulamama" sorununa çözüm olarak "İzleme Geçmişi (Watch History)" özelliğini resmen kullanıma sundu.

  3. <p>Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, daha önce izledikleri Reels videolarını tek bir ekrandan görüntüleyebilecek ve kaydetmeyi unuttukları içeriklere kolayca yeniden ulaşabilecek.</p> <p>Instagram Başkanı Adam Mosseri, yeni özellikle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:<br><br>"Instagram'da daha önce izlediğiniz bir Reels videosunu bulmakta zorlandınız mı? Artık bu sorun tarih oluyor. Profilinizde 'Ayarlar' &gt; 'Hareketlerin' (Your Activity) &gt; 'İzleme Geçmişi' bölümüne giderek bugüne kadar izlediğiniz tüm Reels videolarını görebilirsiniz."</p>

    Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, daha önce izledikleri Reels videolarını tek bir ekrandan görüntüleyebilecek ve kaydetmeyi unuttukları içeriklere kolayca yeniden ulaşabilecek.

    Instagram Başkanı Adam Mosseri, yeni özellikle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Instagram'da daha önce izlediğiniz bir Reels videosunu bulmakta zorlandınız mı? Artık bu sorun tarih oluyor. Profilinizde 'Ayarlar' > 'Hareketlerin' (Your Activity) > 'İzleme Geçmişi' bölümüne giderek bugüne kadar izlediğiniz tüm Reels videolarını görebilirsiniz."

  4. <p>Rakibi TikTok'ta benzer bir özellik uzun süredir bulunuyor olsa da Instagram'ın versiyonu kullanıcıya daha fazla kontrol imkanı sunuyor.</p> <p><strong> Reels geçmişi, kronolojik ya da ters kronolojik sırayla listelenebiliyor; ayrıca videoları paylaşan kişiye göre sıralamak da mümkün hale geliyor.</strong><br><br>Kullanıcılar izleme geçmişlerini belirli tarih aralıklarına, haftalık veya aylık dönemlere göre filtreleyebiliyor ve <strong>istemedikleri videoları geçmişten silebiliyor.</strong></p>

    Rakibi TikTok'ta benzer bir özellik uzun süredir bulunuyor olsa da Instagram'ın versiyonu kullanıcıya daha fazla kontrol imkanı sunuyor.

    Reels geçmişi, kronolojik ya da ters kronolojik sırayla listelenebiliyor; ayrıca videoları paylaşan kişiye göre sıralamak da mümkün hale geliyor.

    Kullanıcılar izleme geçmişlerini belirli tarih aralıklarına, haftalık veya aylık dönemlere göre filtreleyebiliyor ve istemedikleri videoları geçmişten silebiliyor.

  5. <p>Instagram, bu özelliğin kullanıcı talepleri doğrultusunda geliştirildiğini belirtti.</p> <p>Daha önce, izlenen bir videoya yeniden ulaşmak isteyenler verilerini indirip dosyalar arasında arama yapmak zorunda kalıyordu.</p> <p>Yeni özellik sayesinde bu zahmetli süreç sona eriyor ve Reels deneyimi çok daha pratik bir hal alıyor.</p>

    Instagram, bu özelliğin kullanıcı talepleri doğrultusunda geliştirildiğini belirtti.

    Daha önce, izlenen bir videoya yeniden ulaşmak isteyenler verilerini indirip dosyalar arasında arama yapmak zorunda kalıyordu.

    Yeni özellik sayesinde bu zahmetli süreç sona eriyor ve Reels deneyimi çok daha pratik bir hal alıyor.

28 Ekim 2025