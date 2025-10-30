Soykırımı Dünyaya Gösteren Fotoğrafçıya Büyük Ödül
Gazze'deki korkunç açlığı fotoğrafıyla dünyaya gösterdiği foto muhabiri Ali Jadallah, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne değer görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bilim kültür, resim, müzik, Anadolu arkeolojisi ve fotoğraf dallarında verilen 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazanan isimleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende açıkladı.
Gazze'de görev yapan Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Jadallah, Fotoğraf alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne değer görüldü.
2015'ten bu yana AA'da foto muhabiri olarak görev yapan Jadallah, 15 yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'ndeki yaşamı belgeleyerek, İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarının insani etkilerini ve gerçekliğini dünya kamuoyuna aktarıyor.
ÖNCE EVİNİ SONRA AİLESİNİ KAYBETTİ
Jadallah'ın ailesine ait ev, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların ilk günlerinde hedef alındı ve saldırıda babası, iki kardeşi ve üç kuzenini kaybetti, diyaliz hastası annesi ise ağır yaralı olarak enkaz altında kurtarıldı.
Jadallah, üç gün boyunca ailesinin cansız bedenlerini enkaz altından kendi elleriyle çıkardı.
Eşi, çocukları ve annesi Gazze'den tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen Jadallah, Gazze'yi terk etmeyerek şehrin yıkımını belgelemeyi sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylül ayında ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'ndaki hitabında Ali Jadallah tarafından 22 Temmuz 2025'te çekilen, "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafı göstermişti.
Kanıt niteliğindeki bu karelere, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine istediği ek tedbir taleplerinin görüşüldüğü Uluslararası Adalet Divanı'ndaki (UAD) duruşmada de yer verildi.
Jadallah, Gazze'deki çalışmalarıyla dünya çapında basın fotoğrafçılığında prestijli birçok ödülün de sahibi oldu
