Bakan Işıkhan tarih verdi: SGK, 2028'de cari fazla verecek
Kartalkaya davasında 3. gün: Avukat, müvekkili için 'geri zekalı' dedi
Erdoğan'dan 'bahis oynayan hakemler' iddiasına dair açıklama
Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk: Ehliyet yenilemede son gün yarın!
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandı
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2026'da Açılıyor
'Selamlarımı ilet' demişti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Kurtulmuş: Terör örgütünün kendisini tasfiyesiyle önemli bir eşik aşıldı
Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başlayacak
MSB: 20 Eurofighter projesinin bedeli 5,4 milyar sterlindir
Türkiye'de En Yüksek Kira Getirisi Olan Şehirler Belli Oldu
İşçi servisi ile tarım işçilerinin bulunduğu minibüs çarpıştı: 10 yaralı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 gözaltı daha
Antalya'da çevreyi kirleten iki belediyeye 3,7 milyonluk ceza
Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Konut kredilerinde dipten dönüş başladı
Sınırda operasyon: 320 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Bir ihbarla başladı: Başsavcılık TFF'den hakemlerin kimlik bilgilerini istedi
İstanbul'da Yeni Nesil Çetelerle Mücadele Konsepti Başladı
Gebze'de çöken binada anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı
Milli Dayanışma Komisyonu yarın toplanıyor: Bakanlar, vekillerin sorularını yanıtlayacak!
Beştepe'de 29 Ekim resepsiyonu: İki lider ilk kez davet edildi
Yönetim aidatı 27 Bin TL'ye çıkardı: Site sakinleri 'kayyum' istedi!
Gebze'de çöken binayla ilgili bilirkişi heyeti görevlendirildi
Türkiye ve İngiltere'den dev anlaşma: Eurofighter ile birlikte füze de alınıyor!
Erdoğan: Terörün tamamen sıfırlandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz
Dünya Bankası'ndan Küresel Emtia Raporu: Altın fiyatı rekor kıracak
Bahis skandalı MHK yönetimine sıçradı: Ferhat Gündoğdu'dan iddialara yanıt
Yürekleri ısıtan Cumhuriyet töreni: 1 öğretmen ve 1 öğrenciyle coşkulu kutlama!
Soykırımı Dünyaya Gösteren Fotoğrafçıya Büyük Ödül

Gazze'deki korkunç açlığı fotoğrafıyla dünyaya gösterdiği foto muhabiri Ali Jadallah, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne değer görüldü.

  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bilim kültür, resim, müzik, Anadolu arkeolojisi ve fotoğraf dallarında verilen 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazanan isimleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende açıkladı.

  2. Gazze'de görev yapan Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Jadallah, Fotoğraf alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne değer görüldü.

  3. 2015'ten bu yana AA'da foto muhabiri olarak görev yapan Jadallah, 15 yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'ndeki yaşamı belgeleyerek, İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarının insani etkilerini ve gerçekliğini dünya kamuoyuna aktarıyor.

  ÖNCE EVİNİ SONRA AİLESİNİ KAYBETTİ

Jadallah'ın ailesine ait ev, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların ilk günlerinde hedef alındı ve saldırıda babası, iki kardeşi ve üç kuzenini kaybetti, diyaliz hastası annesi ise ağır yaralı olarak enkaz altında kurtarıldı.

Jadallah, üç gün boyunca ailesinin cansız bedenlerini enkaz altından kendi elleriyle çıkardı.

Eşi, çocukları ve annesi Gazze'den tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen Jadallah, Gazze'yi terk etmeyerek şehrin yıkımını belgelemeyi sürdürüyor.

    ÖNCE EVİNİ SONRA AİLESİNİ KAYBETTİ

    Jadallah'ın ailesine ait ev, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların ilk günlerinde hedef alındı ve saldırıda babası, iki kardeşi ve üç kuzenini kaybetti, diyaliz hastası annesi ise ağır yaralı olarak enkaz altında kurtarıldı.

    Jadallah, üç gün boyunca ailesinin cansız bedenlerini enkaz altından kendi elleriyle çıkardı.

    Eşi, çocukları ve annesi Gazze'den tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen Jadallah, Gazze'yi terk etmeyerek şehrin yıkımını belgelemeyi sürdürüyor.

  5. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylül ayında ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'ndaki hitabında Ali Jadallah tarafından 22 Temmuz 2025'te çekilen, "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafı göstermişti.

  6. Kanıt niteliğindeki bu karelere, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine istediği ek tedbir taleplerinin görüşüldüğü Uluslararası Adalet Divanı'ndaki (UAD) duruşmada de yer verildi.<br><br>Jadallah, Gazze'deki çalışmalarıyla dünya çapında basın fotoğrafçılığında prestijli birçok ödülün de sahibi oldu

    Kanıt niteliğindeki bu karelere, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine istediği ek tedbir taleplerinin görüşüldüğü Uluslararası Adalet Divanı'ndaki (UAD) duruşmada de yer verildi.

    Jadallah, Gazze'deki çalışmalarıyla dünya çapında basın fotoğrafçılığında prestijli birçok ödülün de sahibi oldu

30 Ekim 2025