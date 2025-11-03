Green Card (Dv.Program.State.Gov) Başvuru Ekranı 2026
Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Başvuru ücreti alınacak mı?
-
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma hakkı sağlayan Green Card (DV Lottery) programına, her yıl milyonlarca kişi başvurmaya devam ediyor. 2026 yılı çekilişine ilişkin tarihler merak edilirken, "Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, ücretli mi olacak?" soruları da gündeme taşındı. Peki, Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Başvuru ücreti alınacak mı?
-
2026 GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ
ABD Dışişleri Bakanlığı (U.S. Department of State), normal şartlarda her yıl ekim ayında yeni dönem Green Card başvurularını erişime açıyordu. 2026 çekilişi için (DV-2026) başvurular henüz başlamadı.
2025 Ekim ayında başlaması ve Kasım ayının ilk haftasında sona ermesi beklenen başvuruların, bu yıl kasım ayının ikinci haftası itibarıyla erişime açılması bekleniyor.
-
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Green Card başvuruları, yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmî internet sitesi üzerinden (dvprogram.state.gov) çevrim içi olarak yapılacak. Aracı kurumlar ya da özel siteler üzerinden yapılan işlemler geçersiz sayılıyor.
İşte adım adım başvuru ekranı;
1- Green Card başvuruları için önce dvprogram.state.gov adresine giriş yapın,
2- "Begin Entry" seçeneğini tıklayın.
3- Kimlik, doğum yeri, adres ve eğitim bilgilerinizi eksiksiz doldurun.
4- Biyometrik özellikleri karşılayan vesikalık fotoğrafınızı yükleyin.
5- Formu tamamladıktan sonra Confirmation Number (onay numarası) kaydedin.
Bu numara, sonuçların açıklanacağı tarihte sisteme giriş için zorunludur.
-
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Çekilişe katılmak için en az lise mezunu olmak eğer lise mezunu değilseniz son beş yıl içerisinde en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmak gerekiyor.
18 yaşından büyük olmak şartlar arasında yer alıyor. Başvuranlarda mal varlığı ya da maddi bir birikim ve dil şartı aranmıyor.
Evli olan kişilerin yaptığı başvurularda eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları da bu haktan yararlanıyor. Ancak başvuru sürecinde onları eklemek gerekiyor.
Başvuruda kullanılan fotoğrafın güncel olması önemli.
Başvuru için İngilizce dil şartı aranmıyor.
Başvuru sonrasında verilen Onay Numarası (Confirmation Number) mutlaka saklanmalı.
-
1 DOLAR ÜCRET ALINACAK İDDİASI
Sosyal medyada birçok kişi tarafından bu yıl Green Card başvurularından 1 dolar ücret alınacağı ve başvuruların sistem hazırlıkları nedeniyle henüz açılmadığı konuşuluyor.
Konuyla alakalı ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından henüz böyle bir açıklama yapılmadı.