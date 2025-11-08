Drift atan ehliyetsiz sürücüye 83 bin lira ceza
Rapçi Lvbel C5: Namazımızı Kılar, İşimize Bakarız

Havlayarak şarkı yapan Rapçi Lvbel C5

  Lvbel C5 mahlaslı Süleyman Burak Bodur, "İnsanlar şeklimize aldanıp bizi değişik modeller zannetmesinler. Ben hala namazında niyazında bir adamım" dedi.

    Lvbel C5 mahlaslı Süleyman Burak Bodur, "İnsanlar şeklimize aldanıp bizi değişik modeller zannetmesinler. Ben hala namazında niyazında bir adamım" dedi.

  Lvbel C5 mahlaslı Süleyman Burak Bodur, katıldığı bir davette röportaj verdi. Cinsel içerikli ve uyuşturucuya özendiren ifadeler kullandığı şarkıları gerekçesiyle Lvbel C5 mahlaslı Süleyman Burak Bodur, geçtiğimiz mayıs ayında tutuklanmıştı.

    Lvbel C5 mahlaslı Süleyman Burak Bodur, katıldığı bir davette röportaj verdi. Cinsel içerikli ve uyuşturucuya özendiren ifadeler kullandığı şarkıları gerekçesiyle Lvbel C5 mahlaslı Süleyman Burak Bodur, geçtiğimiz mayıs ayında tutuklanmıştı.

  Dün akşam davette Gece Muhabiri'nin sorularını yanıtlayan Bodur, namaz kıldığını ve ortaokuldan bu yana bu alışkanlarının da değişmediğini söyledi. Bodur, şöyle konuştu;

    Dün akşam davette Gece Muhabiri'nin sorularını yanıtlayan Bodur, namaz kıldığını ve ortaokuldan bu yana bu alışkanlarının da değişmediğini söyledi. Bodur, şöyle konuştu;

  "BİZ NAMAZINDA NİYAZINDA ADAMLARIZ"

"Ben hala namazında niyazında bir adamım. Bizi öyle insanlar görüyor, değişik model zannetmesinler. Biz hala namazında niyazındayız. Ben hala namazında niyazında bir adımım.

    "BİZ NAMAZINDA NİYAZINDA ADAMLARIZ"

    "Ben hala namazında niyazında bir adamım. Bizi öyle insanlar görüyor, değişik model zannetmesinler. Biz hala namazında niyazındayız. Ben hala namazında niyazında bir adımım.

  "BEN HER ZAMAN ŞÜKRÜMÜ EDERİM"

Her zaman şükrümü, duamı ederim. Bizi öyle insanlar görüyor falan değişik modeller zannetmesinler.

    "BEN HER ZAMAN ŞÜKRÜMÜ EDERİM"

    Her zaman şükrümü, duamı ederim. Bizi öyle insanlar görüyor falan değişik modeller zannetmesinler.

  Biz şükür bilen insanlarız. Allah'ı severiz. Namazımı kılarız, işimize bakarız. Geçen sene orucumu da tuttum."

    Biz şükür bilen insanlarız. Allah'ı severiz. Namazımı kılarız, işimize bakarız. Geçen sene orucumu da tuttum."

8 Kasım 2025