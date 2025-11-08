Rapçi Lvbel C5: Namazımızı Kılar, İşimize Bakarız
Havlayarak şarkı yapan Rapçi Lvbel C5
-
Lvbel C5 mahlaslı Süleyman Burak Bodur, "İnsanlar şeklimize aldanıp bizi değişik modeller zannetmesinler. Ben hala namazında niyazında bir adamım" dedi.
-
Lvbel C5 mahlaslı Süleyman Burak Bodur, katıldığı bir davette röportaj verdi. Cinsel içerikli ve uyuşturucuya özendiren ifadeler kullandığı şarkıları gerekçesiyle Lvbel C5 mahlaslı Süleyman Burak Bodur, geçtiğimiz mayıs ayında tutuklanmıştı.
-
Dün akşam davette Gece Muhabiri'nin sorularını yanıtlayan Bodur, namaz kıldığını ve ortaokuldan bu yana bu alışkanlarının da değişmediğini söyledi. Bodur, şöyle konuştu;
-
"BİZ NAMAZINDA NİYAZINDA ADAMLARIZ"
"Ben hala namazında niyazında bir adamım. Bizi öyle insanlar görüyor, değişik model zannetmesinler. Biz hala namazında niyazındayız. Ben hala namazında niyazında bir adımım.
-
"BEN HER ZAMAN ŞÜKRÜMÜ EDERİM"
Her zaman şükrümü, duamı ederim. Bizi öyle insanlar görüyor falan değişik modeller zannetmesinler.
-
Biz şükür bilen insanlarız. Allah'ı severiz. Namazımı kılarız, işimize bakarız. Geçen sene orucumu da tuttum."