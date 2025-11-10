Babacan: Bize ne tekliflerle geldikleri hala kayıtlarımızda var
Yolda her şeye hazırsın, masrafa değil - Kaskonu şimdi yaptır
Konkordato ilan eden ve sahipleri tutuklanan inşaat şirketine kayyum atandı
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
PFDK'ya sevk edilmişti: Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklaması
Bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
Hangi hakem ne kadar bahis oynadı? Milyonlarca liralık hareketlilik belirlendi
Bahis soruşturmasında Eyüpspor Başkanı dahil dört isim tutuklandı
İstanbul'da suya zam geliyor!
Bakan Tekin: Barış İçin Eğitimde İş Birliği
Ozan Elektronik Para AŞ soruşturması: 4 kişi tutuklandı
Diyarbakır'da tedavi gören polis, hastaneden ayrıldıktan sonra kayboldu
Ömer Çelik: Cumhur İttifakı'nda çatlak yok
67 yıllık ilçe 'köy' olmak üzere: İlçeye taşınacak 350 kişi aranıyor!
Sındırgı'da deprem fırtınası: Üç ayda 15 bini aşkın deprem!
Ankara Karşıyaka'da, defin karmaşasına çözüm bulunamıyor
Erdoğan: Atatürk'e karşı hakaretamiz ifadelere karşıyız
DMM: Atatürk'ü anma etkinliklerinin yasaklanması iddiaları asılsız!
Kuruyemiş devi konkordato istedi: 1942'den beri sektördeydi!
Sındırgı'da peş peşe depremler
Yılın ilk 10 ayında en çok satan otomobil modelleri
Erdoğan: 'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne tutkuyla sahip çıkıyoruz
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başladı: İşte tüm detaylar!
Bakan Tekin: Başarı artık sadece sınavla sınırlı kalmayacak
Yenişafak: Bu tedbirler Türkiye'yi 6 ayda düze çıkarır
Ahlak iflas etti! 4 farklık olay ve dolandırıcıların yeni taktikleri
Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
Ataması olmayan öğretmenler, Ankara'da eylem yaptı
Milyonlarca fidan 11 Kasım'da toprakla buluşacak
Duygusal Paylaşım

''Her gülüşümde her hüznümde sen varsın bir tanem''

  Türk sinemasının sevilen ismi Perihan Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla 30 yıl önce vefat eden eşi Yılmaz Zafer'i andı. Eşiyle yer aldığı fotoğrafları duygusal bir not ile paylaşan Savaş, ''Her gülüşümde her hüznümde sen varsın bir tanem'' ifadelerini kullandı.

  Ünlü sanatçı Perihan Savaş, 1995 yılında vefat eden eşi Yılmaz Zafer'i 30. ölüm yıl dönümünde duygusal sözlerle andı.

  "BENİM HİKAYEM SENSİN"

Henüz 38 yaşında yaşamını yitiren eşiyle karelerini sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

''Seninle başlayan her şey kalbimin en güzel köşesine yazıldı.

    "BENİM HİKAYEM SENSİN"

  Benim hikayem sensin. Her gülüşümde her hüznümde sen varsın bir tanem''

  Eşine sevgisi ilk günkü gibi taze olan Savaş'ın duygusal notu, takipçilerini hüzünlendirdi.

10 Kasım 2025