Kayıp Polis Alarmı: 'Kurbağa Adamlar' Seferber Oldu

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı
Yolda her şeye hazırsın, masrafa değil - Kaskonu şimdi yaptır
Yolda her şeye hazırsın, masrafa değil - Kaskonu şimdi yaptır
Sponsorlu İçerik
MSB: Gürcistan'a düşen kargo uçağında 20 personel vardı
MSB: Gürcistan'a düşen kargo uçağında 20 personel vardı
İmamoğlu iddianamesinde suç örgütünün şeması çizildi
İmamoğlu iddianamesinde suç örgütünün şeması çizildi
Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu
Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu
Erdoğan muhalefete yüklendi: Şehirleri insaflarına terk etmeyeceğiz
Erdoğan muhalefete yüklendi: Şehirleri insaflarına terk etmeyeceğiz
Furkan Bölükbaşı 'suikast ve fiili saldırı' soruşturmasında tutuklandı
Furkan Bölükbaşı 'suikast ve fiili saldırı' soruşturmasında tutuklandı
Bahis Soruşturması 'şikeye' uzayabilir: Geçmiş maçlar iptal olabilir!
Bahis Soruşturması 'şikeye' uzayabilir: Geçmiş maçlar iptal olabilir!
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesi tamamlandı
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesi tamamlandı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon aralıkta toplanacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon aralıkta toplanacak
Türkiye'de ilk defa uygulanan 'Çığ Önleme Projesi' o ilde hayata geçirildi
Türkiye'de ilk defa uygulanan 'Çığ Önleme Projesi' o ilde hayata geçirildi
Kapalıçarşı'da para aklandığı iddiasında 4. operasyon: 76 gözaltı
Kapalıçarşı'da para aklandığı iddiasında 4. operasyon: 76 gözaltı
Taklit-Tağşiş Listesi güncellendi: Çayda boya, macunda ilaç etken maddesi!
Taklit-Tağşiş Listesi güncellendi: Çayda boya, macunda ilaç etken maddesi!
Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün rekor başvuru
Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün rekor başvuru
Gabar petrolü ekonomiye nefes aldırıyor: Carı açığa yıllık 2 milyar dolar destek!
Gabar petrolü ekonomiye nefes aldırıyor: Carı açığa yıllık 2 milyar dolar destek!
'Yenidoğan Çetesi' gibi olayların yaşanmaması için TBMM'den öneriler
'Yenidoğan Çetesi' gibi olayların yaşanmaması için TBMM'den öneriler
Asgari ücret senaryoları yenilendi: Masada 3 zam seçeneği var
Asgari ücret senaryoları yenilendi: Masada 3 zam seçeneği var
Sektörler işçi bulamıyor: İş dünyası çözümü ithal işçide buldu!
Sektörler işçi bulamıyor: İş dünyası çözümü ithal işçide buldu!
Altın Yeniden Yükselişe Geçti: İşte Fiyat Artışının Nedeni
Altın Yeniden Yükselişe Geçti: İşte Fiyat Artışının Nedeni
Özel sağlıkta 'lisans' dönemi: Hastane izinleri açık artırma ile verilecek
Özel sağlıkta 'lisans' dönemi: Hastane izinleri açık artırma ile verilecek
Babacan: Bize ne tekliflerle geldikleri hala kayıtlarımızda var
Babacan: Bize ne tekliflerle geldikleri hala kayıtlarımızda var
Konkordato ilan eden ve sahipleri tutuklanan inşaat şirketine kayyum atandı
Konkordato ilan eden ve sahipleri tutuklanan inşaat şirketine kayyum atandı
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
PFDK'ya sevk edilmişti: Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklaması
PFDK'ya sevk edilmişti: Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklaması
Bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
Bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
Hangi hakem ne kadar bahis oynadı? Milyonlarca liralık hareketlilik belirlendi
Hangi hakem ne kadar bahis oynadı? Milyonlarca liralık hareketlilik belirlendi
Bahis soruşturmasında Eyüpspor Başkanı dahil dört isim tutuklandı
Bahis soruşturmasında Eyüpspor Başkanı dahil dört isim tutuklandı
İstanbul'da suya zam geliyor!
İstanbul'da suya zam geliyor!
Bakan Tekin: Barış İçin Eğitimde İş Birliği
Bakan Tekin: Barış İçin Eğitimde İş Birliği
Ozan Elektronik Para AŞ soruşturması: 4 kişi tutuklandı
Ozan Elektronik Para AŞ soruşturması: 4 kişi tutuklandı

Kayıp Polis Alarmı: 'Kurbağa Adamlar' Seferber Oldu

Diyarbakır?da karaciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden ayrıldıktan sonra kaybolan polis memuru İsmail T. için Dicle Nehri ve çevresinde geniş çaplı arama başlatıldı; Kurbağa adamlar ve özel ekipler seferber oldu.

  1. ?Ankara, Hatay, Şanlıurfa, Bitlis ve Adana?dan gelen ?Kurbağa adamlar?, kayıp polis İsmail T.?yi bulmak için Dicle Nehri?nin sularında arama yapıyor.?

    ?Ankara, Hatay, Şanlıurfa, Bitlis ve Adana?dan gelen ?Kurbağa adamlar?, kayıp polis İsmail T.?yi bulmak için Dicle Nehri?nin sularında arama yapıyor.?

  2. ?Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle Dicle Üniversitesi Hastanesi?nde tedavi gören polis memuru, doktor izni olmadan hastaneden ayrıldı.?

    ?Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle Dicle Üniversitesi Hastanesi?nde tedavi gören polis memuru, doktor izni olmadan hastaneden ayrıldı.?

  3. ?AFAD, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat timleri, hastane çevresi ile nehri adım adım tarıyor.?

    ?AFAD, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat timleri, hastane çevresi ile nehri adım adım tarıyor.?

  4. ?Ekipler, nehri çevreleyen göletlerde ve sulak arazilerde de arama çalışmalarını sürdürüyor.?

    ?Ekipler, nehri çevreleyen göletlerde ve sulak arazilerde de arama çalışmalarını sürdürüyor.?

  5. ?Kayıp polis memurunun ailesi ve meslektaşları, günlerdir süren arama çalışmalarından gelecek iyi haberi umutla bekliyor.?

    ?Kayıp polis memurunun ailesi ve meslektaşları, günlerdir süren arama çalışmalarından gelecek iyi haberi umutla bekliyor.?

11 Kasım 2025