Kayıp Polis Alarmı: 'Kurbağa Adamlar' Seferber Oldu
Diyarbakır?da karaciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden ayrıldıktan sonra kaybolan polis memuru İsmail T. için Dicle Nehri ve çevresinde geniş çaplı arama başlatıldı; Kurbağa adamlar ve özel ekipler seferber oldu.
?Ankara, Hatay, Şanlıurfa, Bitlis ve Adana?dan gelen ?Kurbağa adamlar?, kayıp polis İsmail T.?yi bulmak için Dicle Nehri?nin sularında arama yapıyor.?
?Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle Dicle Üniversitesi Hastanesi?nde tedavi gören polis memuru, doktor izni olmadan hastaneden ayrıldı.?
?AFAD, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat timleri, hastane çevresi ile nehri adım adım tarıyor.?
?Ekipler, nehri çevreleyen göletlerde ve sulak arazilerde de arama çalışmalarını sürdürüyor.?
?Kayıp polis memurunun ailesi ve meslektaşları, günlerdir süren arama çalışmalarından gelecek iyi haberi umutla bekliyor.?
11 Kasım 2025