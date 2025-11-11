Kayıp Polis Alarmı: 'Kurbağa Adamlar' Seferber Oldu

?Ekipler, nehri çevreleyen göletlerde ve sulak arazilerde de arama çalışmalarını sürdürüyor.?

?AFAD, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat timleri, hastane çevresi ile nehri adım adım tarıyor.?

?Ankara, Hatay, Şanlıurfa, Bitlis ve Adana?dan gelen ?Kurbağa adamlar?, kayıp polis İsmail T.?yi bulmak için Dicle Nehri?nin sularında arama yapıyor.?

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net