Kayıp Anne Ve Oğlundan Acı Haber

Acı son: küçük Osman bulundu 5 yaşındaki Osman Helvacı?nın cansız bedeni, Bozkurt ilçesi kırsalındaki bir uçurum kenarında ekipler tarafından bulundu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net