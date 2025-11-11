Kayıp Anne Ve Oğlundan Acı Haber
Kastamonu?nun Bozkurt ilçesinde 9 gün önce annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı?nın cansız bedeni uçurum kenarında bulundu. Annesi Huriye Helvacı?dan ise hala haber alınamıyor.
Kayıp ihbarı sonrası başlatılan arama çalışmaları
Anne ve oğlunun kaybolduğu gün bölge genelinde geniş çaplı arama başlatılmıştı.
Ekiplerin zorlu arazi taraması
Jandarma, AFAD ve vatandaşlar günlerce süren aramalarda ormanlık alanları karış karış taradı.
Acı son: küçük Osman bulundu
5 yaşındaki Osman Helvacı?nın cansız bedeni, Bozkurt ilçesi kırsalındaki bir uçurum kenarında ekipler tarafından bulundu.
Anne hâlâ kayıp
Oğlunun bulunduğu bölgede yapılan aramalarda anne Huriye Helvacı?dan iz yok.
Bölgede büyük üzüntü
İlçe halkı olayın ardından derin üzüntü yaşarken, ekipler anneye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.
11 Kasım 2025