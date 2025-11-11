Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı
MSB: Gürcistan'a düşen kargo uçağında 20 personel vardı
İmamoğlu iddianamesinde suç örgütünün şeması çizildi
Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu
Erdoğan muhalefete yüklendi: Şehirleri insaflarına terk etmeyeceğiz
Furkan Bölükbaşı 'suikast ve fiili saldırı' soruşturmasında tutuklandı
Bahis Soruşturması 'şikeye' uzayabilir: Geçmiş maçlar iptal olabilir!
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesi tamamlandı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon aralıkta toplanacak
Türkiye'de ilk defa uygulanan 'Çığ Önleme Projesi' o ilde hayata geçirildi
Kapalıçarşı'da para aklandığı iddiasında 4. operasyon: 76 gözaltı
Taklit-Tağşiş Listesi güncellendi: Çayda boya, macunda ilaç etken maddesi!
Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün rekor başvuru
Gabar petrolü ekonomiye nefes aldırıyor: Carı açığa yıllık 2 milyar dolar destek!
'Yenidoğan Çetesi' gibi olayların yaşanmaması için TBMM'den öneriler
Asgari ücret senaryoları yenilendi: Masada 3 zam seçeneği var
Sektörler işçi bulamıyor: İş dünyası çözümü ithal işçide buldu!
Altın Yeniden Yükselişe Geçti: İşte Fiyat Artışının Nedeni
Özel sağlıkta 'lisans' dönemi: Hastane izinleri açık artırma ile verilecek
Babacan: Bize ne tekliflerle geldikleri hala kayıtlarımızda var
Konkordato ilan eden ve sahipleri tutuklanan inşaat şirketine kayyum atandı
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
PFDK'ya sevk edilmişti: Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklaması
Bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
Hangi hakem ne kadar bahis oynadı? Milyonlarca liralık hareketlilik belirlendi
Bahis soruşturmasında Eyüpspor Başkanı dahil dört isim tutuklandı
İstanbul'da suya zam geliyor!
Bakan Tekin: Barış İçin Eğitimde İş Birliği
Ozan Elektronik Para AŞ soruşturması: 4 kişi tutuklandı
Kayıp Anne Ve Oğlundan Acı Haber

Kastamonu?nun Bozkurt ilçesinde 9 gün önce annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı?nın cansız bedeni uçurum kenarında bulundu. Annesi Huriye Helvacı?dan ise hala haber alınamıyor.

    Kayıp ihbarı sonrası başlatılan arama çalışmaları
    Anne ve oğlunun kaybolduğu gün bölge genelinde geniş çaplı arama başlatılmıştı.

    Ekiplerin zorlu arazi taraması
    Jandarma, AFAD ve vatandaşlar günlerce süren aramalarda ormanlık alanları karış karış taradı.

    Acı son: küçük Osman bulundu
    5 yaşındaki Osman Helvacı?nın cansız bedeni, Bozkurt ilçesi kırsalındaki bir uçurum kenarında ekipler tarafından bulundu.

    Anne hâlâ kayıp
    Oğlunun bulunduğu bölgede yapılan aramalarda anne Huriye Helvacı?dan iz yok.

    Bölgede büyük üzüntü
    İlçe halkı olayın ardından derin üzüntü yaşarken, ekipler anneye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

11 Kasım 2025