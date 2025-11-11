Orman Yangınına Sütle Müdahale!

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı
Yolda her şeye hazırsın, masrafa değil - Kaskonu şimdi yaptır
Yolda her şeye hazırsın, masrafa değil - Kaskonu şimdi yaptır
Sponsorlu İçerik
MSB: Gürcistan'a düşen kargo uçağında 20 personel vardı
MSB: Gürcistan'a düşen kargo uçağında 20 personel vardı
İmamoğlu iddianamesinde suç örgütünün şeması çizildi
İmamoğlu iddianamesinde suç örgütünün şeması çizildi
Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu
Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu
Erdoğan muhalefete yüklendi: Şehirleri insaflarına terk etmeyeceğiz
Erdoğan muhalefete yüklendi: Şehirleri insaflarına terk etmeyeceğiz
Furkan Bölükbaşı 'suikast ve fiili saldırı' soruşturmasında tutuklandı
Furkan Bölükbaşı 'suikast ve fiili saldırı' soruşturmasında tutuklandı
Bahis Soruşturması 'şikeye' uzayabilir: Geçmiş maçlar iptal olabilir!
Bahis Soruşturması 'şikeye' uzayabilir: Geçmiş maçlar iptal olabilir!
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesi tamamlandı
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesi tamamlandı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon aralıkta toplanacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon aralıkta toplanacak
Türkiye'de ilk defa uygulanan 'Çığ Önleme Projesi' o ilde hayata geçirildi
Türkiye'de ilk defa uygulanan 'Çığ Önleme Projesi' o ilde hayata geçirildi
Kapalıçarşı'da para aklandığı iddiasında 4. operasyon: 76 gözaltı
Kapalıçarşı'da para aklandığı iddiasında 4. operasyon: 76 gözaltı
Taklit-Tağşiş Listesi güncellendi: Çayda boya, macunda ilaç etken maddesi!
Taklit-Tağşiş Listesi güncellendi: Çayda boya, macunda ilaç etken maddesi!
Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün rekor başvuru
Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün rekor başvuru
Gabar petrolü ekonomiye nefes aldırıyor: Carı açığa yıllık 2 milyar dolar destek!
Gabar petrolü ekonomiye nefes aldırıyor: Carı açığa yıllık 2 milyar dolar destek!
'Yenidoğan Çetesi' gibi olayların yaşanmaması için TBMM'den öneriler
'Yenidoğan Çetesi' gibi olayların yaşanmaması için TBMM'den öneriler
Asgari ücret senaryoları yenilendi: Masada 3 zam seçeneği var
Asgari ücret senaryoları yenilendi: Masada 3 zam seçeneği var
Sektörler işçi bulamıyor: İş dünyası çözümü ithal işçide buldu!
Sektörler işçi bulamıyor: İş dünyası çözümü ithal işçide buldu!
Altın Yeniden Yükselişe Geçti: İşte Fiyat Artışının Nedeni
Altın Yeniden Yükselişe Geçti: İşte Fiyat Artışının Nedeni
Özel sağlıkta 'lisans' dönemi: Hastane izinleri açık artırma ile verilecek
Özel sağlıkta 'lisans' dönemi: Hastane izinleri açık artırma ile verilecek
Babacan: Bize ne tekliflerle geldikleri hala kayıtlarımızda var
Babacan: Bize ne tekliflerle geldikleri hala kayıtlarımızda var
Konkordato ilan eden ve sahipleri tutuklanan inşaat şirketine kayyum atandı
Konkordato ilan eden ve sahipleri tutuklanan inşaat şirketine kayyum atandı
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
PFDK'ya sevk edilmişti: Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklaması
PFDK'ya sevk edilmişti: Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklaması
Bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
Bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
Hangi hakem ne kadar bahis oynadı? Milyonlarca liralık hareketlilik belirlendi
Hangi hakem ne kadar bahis oynadı? Milyonlarca liralık hareketlilik belirlendi
Bahis soruşturmasında Eyüpspor Başkanı dahil dört isim tutuklandı
Bahis soruşturmasında Eyüpspor Başkanı dahil dört isim tutuklandı
İstanbul'da suya zam geliyor!
İstanbul'da suya zam geliyor!
Bakan Tekin: Barış İçin Eğitimde İş Birliği
Bakan Tekin: Barış İçin Eğitimde İş Birliği
Ozan Elektronik Para AŞ soruşturması: 4 kişi tutuklandı
Ozan Elektronik Para AŞ soruşturması: 4 kişi tutuklandı

Orman Yangınına Sütle Müdahale!

Denizli?nin Honaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını fark eden süt toptancısı, soğutma tankındaki sütleri kullanarak alevlerin büyümesini önledi.

  1. Alevleri fark eden kahraman sütçü<br> Sabah saatlerinde Akdere mevkiinden yükselen dumanları gören süt toplama görevlisi Ekrem Eşmeli, aracını durdurarak yangına koştu.

    Alevleri fark eden kahraman sütçü
    Sabah saatlerinde Akdere mevkiinden yükselen dumanları gören süt toplama görevlisi Ekrem Eşmeli, aracını durdurarak yangına koştu.

  2. Süt tankı bu kez yangın söndürdü<br> Eşmeli, basınçlı pompayla soğutma tankındaki sütleri alevlere sıkarak yangına ilk müdahaleyi yaptı.

    Süt tankı bu kez yangın söndürdü
    Eşmeli, basınçlı pompayla soğutma tankındaki sütleri alevlere sıkarak yangına ilk müdahaleyi yaptı.

  3. Maddi kaybı hiçe saydı<br> Sütleri kullanarak alevleri bastıran Eşmeli, "Vatandaşlık görevimi yaptım" diyerek canla başla mücadele etti.

    Maddi kaybı hiçe saydı
    Sütleri kullanarak alevleri bastıran Eşmeli, "Vatandaşlık görevimi yaptım" diyerek canla başla mücadele etti.

  4. Ekipler kontrol altına aldı<br> İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını tamamen söndürdü.

    Ekipler kontrol altına aldı
    İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını tamamen söndürdü.

  5. Mahalle muhtarından teşekkür<br> Aydınlar Mahalle Muhtarı Soner Dündar, yangının büyümesini önleyen Ekrem Eşmeli'ye duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

    Mahalle muhtarından teşekkür
    Aydınlar Mahalle Muhtarı Soner Dündar, yangının büyümesini önleyen Ekrem Eşmeli'ye duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

11 Kasım 2025