Orman Yangınına Sütle Müdahale!

Mahalle muhtarından teşekkür Aydınlar Mahalle Muhtarı Soner Dündar, yangının büyümesini önleyen Ekrem Eşmeli'ye duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Ekipler kontrol altına aldı İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını tamamen söndürdü.

Süt tankı bu kez yangın söndürdü Eşmeli, basınçlı pompayla soğutma tankındaki sütleri alevlere sıkarak yangına ilk müdahaleyi yaptı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net