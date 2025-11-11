Orman Yangınına Sütle Müdahale!
Denizli?nin Honaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını fark eden süt toptancısı, soğutma tankındaki sütleri kullanarak alevlerin büyümesini önledi.
Alevleri fark eden kahraman sütçü
Sabah saatlerinde Akdere mevkiinden yükselen dumanları gören süt toplama görevlisi Ekrem Eşmeli, aracını durdurarak yangına koştu.
Süt tankı bu kez yangın söndürdü
Eşmeli, basınçlı pompayla soğutma tankındaki sütleri alevlere sıkarak yangına ilk müdahaleyi yaptı.
Maddi kaybı hiçe saydı
Sütleri kullanarak alevleri bastıran Eşmeli, "Vatandaşlık görevimi yaptım" diyerek canla başla mücadele etti.
Ekipler kontrol altına aldı
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını tamamen söndürdü.
Mahalle muhtarından teşekkür
Aydınlar Mahalle Muhtarı Soner Dündar, yangının büyümesini önleyen Ekrem Eşmeli'ye duyarlılığından dolayı teşekkür etti.
11 Kasım 2025