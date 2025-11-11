Şantiyede Korku Dolu Anlar: İşçiler Alevlerin Ortasında İskeleye Sığındı

Yangın sırasında iskelede çalışan iki işçi, dumanlar arasında en üst kısma çıkarak kendilerini korumaya çalıştı. Yaşanan panik dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kayda geçti.

Antakya'nın Odabaş Mahallesi'nde bir şantiye alanında çıkan yangında atık malzemeler alev aldı. Yoğun duman kısa sürede tüm alanı kapladı.

