Şantiyede Korku Dolu Anlar: İşçiler Alevlerin Ortasında İskeleye Sığındı
Antakya'da bir şantiye alanında çıkan yangında iskelede mahsur kalan 2 işçinin endişe dolu dakikaları cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler binaya sıçramadan söndürüldü.
Antakya'nın Odabaş Mahallesi'nde bir şantiye alanında çıkan yangında atık malzemeler alev aldı. Yoğun duman kısa sürede tüm alanı kapladı.
Yangın sırasında iskelede çalışan iki işçi, dumanlar arasında en üst kısma çıkarak kendilerini korumaya çalıştı. Yaşanan panik dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kayda geçti.
Şantiye personelinin hızlı müdahalesi sayesinde alevlerin binadaki yalıtım malzemelerine sıçraması önlendi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı, can kaybı yaşanmadı.
11 Kasım 2025