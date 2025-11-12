Cizre Adliyesi önünde silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Şehidin annesine vasiyeti: 'Şehit olacağım, sen de vatan sağ olsun diyeceksin
Diyarbakır'da 6 gündür kayıp polis, sazlık alanda ölü bulundu
Bakan Fidan: Gazze, Filistin'in bir parçasıdır
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Antalya'da Polis Memuru Dehşet Saçtı: Eşi ve İki Çocuğunu Öldürdü
Türkiye genelinde 3 gün sürecek yağışlar bekleniyor
Okulda Öğrencilerine Cinsel İstismarda Bulunan Öğretmene 204 Yıl Hapis İstemi
At ve Eşek Eti Skandalı! Bakanlık sucuk markalarını ifşa etti
Erdoğan'dan uçak kazasıyla ilgili son bilgiler
MHP'den memur ve emeklilere 'refah payı verilsin' talebi
Düşen askeri kargo uçağının kara kutusu bulundu
Bakanlıktan yeni yönetmelik: 'Öncesi-sonrası' paylaşımlarına yeni şartlar!
TOKİ 27 ildeki 188 taşınmazını açık artırmayla satışa çıkarıyor
VGM burs sonuçları yakın: İlk ödeme Ekim'den itibaren yapılacak
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi geliyor
Maaş zammında emeklileri üzecek kulis bilgisi
Arsa ve tarla piyasası fren yaptı: Arsa-tarla fiyatının en az arttığı iller!
Ekonomide pozitif gelişme: Cari işlemler hesabı eylülde fazla verdi
Başsavcılıktan Yargıtay'a 'CHP' başvurusu: Parti kapatma süreci başlatılsın!
Askeri kargo uçağında 20 şehit: Acı haberler baba ocaklarına ulaştı
Borsa manipülasyonuna sıkı denetim geliyor: Hapis cezası iki kat artıyor
Eski ehliyet sahipleri dikkat! Yenileme yapmayana hasar ödemesi yok
Bakan Işıkhan açıkladı: SGK'ye en çok borcu olan belediyeler!
MSB: Gürcistan'a düşen kargo uçağında 20 personel vardı
Türkiye'nin akaryakıt devi iflasın eşiğinde
Park Yeri Bulamayınca Ateş Açtı! Bir Çocuk Öldü, 7 Yaralı 5'i Çocuk
Kocaeli'deki fabrika yangınıyla ilgili 7 zanlı tutuklandı
İBB ve İSKİ'nin yurt dışından aldığı krediler amaç dışı kullanıldı iddiası
Bu Uygulamalar Paranızı Çalıyor

  1. 38 milyondan fazla kez indirilen zararlı uygulamaların, gizli reklamlar yoluyla kullanıcı verilerini ele geçirdiği ortaya çıktı. Uzmanlar, bu uygulamaların cihazlarda kalmaya devam etmesinin ciddi güvenlik riski oluşturduğunu belirtti.

  2. Siber güvenlik uzmanları, dünya genelinde 38 milyondan fazla kez indirilen bazı mobil uygulamaların kullanıcı verilerini gizli reklamlar aracılığıyla topladığını tespit etti.

  3. <p><span><strong>224 UYGULAMA, 38 MİLYONDAN FAZLA İNDİRME</strong></span></p> <p>Satori Tehdit İstihbaratı ve Araştırma Ekibi tarafından keşfedilen saldırı kapsamında 224 farklı Android uygulamasının etkilendiği açıklandı.&nbsp;</p>

  4. Bu uygulamalar, Google Play Store üzerinden 38 milyondan fazla kez indirildi. Uzmanlara göre saldırının amacı, gizli kodlarla dolandırıcı reklam gösterimleri oluşturarak sahte tıklamalardan gelir elde etmek.

  5. "SlopAds" adlı bu yeni yöntem, steganografi (gizli veri yerleştirme) teknolojisini kullanarak cihazlarda fark edilmeden çalışabiliyor. Uygulamalar, görünmeyen web sayfaları üzerinden dolandırıcı sitelere yönlendirme yapıyor ve hackerlara para kazandırıyor.

  6. <span><strong>GOOGLE HAREKETE GEÇTİ: BİLDİRİM YOLUYLA UYRILACAK&nbsp;</strong></span><br> Google, zararlı yazılım tespit edilen uygulamaların tamamını Play Store'dan kaldırdı. Şirket, kullanıcıların mağdurlardan biri olup olmadığını anlayabilmeleri için bildirim yoluyla uyarılacağını açıkladı.&nbsp;

  7. Uzmanlar, benzer tehditlerden korunmak için Android kullanıcılarına Google Play Protect özelliğini aktif etmelerini öneriyor. Bu sistem, riskli davranış sergileyen uygulamaları yüklemeden önce otomatik olarak engelliyor.

12 Kasım 2025