Bu Uygulamalar Paranızı Çalıyor

Uzmanlar, benzer tehditlerden korunmak için Android kullanıcılarına Google Play Protect özelliğini aktif etmelerini öneriyor. Bu sistem, riskli davranış sergileyen uygulamaları yüklemeden önce otomatik olarak engelliyor.

GOOGLE HAREKETE GEÇTİ: BİLDİRİM YOLUYLA UYRILACAK Google, zararlı yazılım tespit edilen uygulamaların tamamını Play Store'dan kaldırdı. Şirket, kullanıcıların mağdurlardan biri olup olmadığını anlayabilmeleri için bildirim yoluyla uyarılacağını açıkladı.

"SlopAds" adlı bu yeni yöntem, steganografi (gizli veri yerleştirme) teknolojisini kullanarak cihazlarda fark edilmeden çalışabiliyor. Uygulamalar, görünmeyen web sayfaları üzerinden dolandırıcı sitelere yönlendirme yapıyor ve hackerlara para kazandırıyor.

Bu uygulamalar, Google Play Store üzerinden 38 milyondan fazla kez indirildi. Uzmanlara göre saldırının amacı, gizli kodlarla dolandırıcı reklam gösterimleri oluşturarak sahte tıklamalardan gelir elde etmek.

Satori Tehdit İstihbaratı ve Araştırma Ekibi tarafından keşfedilen saldırı kapsamında 224 farklı Android uygulamasının etkilendiği açıklandı.

Siber güvenlik uzmanları, dünya genelinde 38 milyondan fazla kez indirilen bazı mobil uygulamaların kullanıcı verilerini gizli reklamlar aracılığıyla topladığını tespit etti.

38 milyondan fazla kez indirilen zararlı uygulamaların, gizli reklamlar yoluyla kullanıcı verilerini ele geçirdiği ortaya çıktı. Uzmanlar, bu uygulamaların cihazlarda kalmaya devam etmesinin ciddi güvenlik riski oluşturduğunu belirtti.

