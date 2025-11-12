Bu Uygulamalar Paranızı Çalıyor
Telefonunuzda yüklüyse hemen silin
-
38 milyondan fazla kez indirilen zararlı uygulamaların, gizli reklamlar yoluyla kullanıcı verilerini ele geçirdiği ortaya çıktı. Uzmanlar, bu uygulamaların cihazlarda kalmaya devam etmesinin ciddi güvenlik riski oluşturduğunu belirtti.
-
Siber güvenlik uzmanları, dünya genelinde 38 milyondan fazla kez indirilen bazı mobil uygulamaların kullanıcı verilerini gizli reklamlar aracılığıyla topladığını tespit etti.
-
224 UYGULAMA, 38 MİLYONDAN FAZLA İNDİRME
Satori Tehdit İstihbaratı ve Araştırma Ekibi tarafından keşfedilen saldırı kapsamında 224 farklı Android uygulamasının etkilendiği açıklandı.
-
Bu uygulamalar, Google Play Store üzerinden 38 milyondan fazla kez indirildi. Uzmanlara göre saldırının amacı, gizli kodlarla dolandırıcı reklam gösterimleri oluşturarak sahte tıklamalardan gelir elde etmek.
-
"SlopAds" adlı bu yeni yöntem, steganografi (gizli veri yerleştirme) teknolojisini kullanarak cihazlarda fark edilmeden çalışabiliyor. Uygulamalar, görünmeyen web sayfaları üzerinden dolandırıcı sitelere yönlendirme yapıyor ve hackerlara para kazandırıyor.
-
GOOGLE HAREKETE GEÇTİ: BİLDİRİM YOLUYLA UYRILACAK
Google, zararlı yazılım tespit edilen uygulamaların tamamını Play Store'dan kaldırdı. Şirket, kullanıcıların mağdurlardan biri olup olmadığını anlayabilmeleri için bildirim yoluyla uyarılacağını açıkladı.
-
Uzmanlar, benzer tehditlerden korunmak için Android kullanıcılarına Google Play Protect özelliğini aktif etmelerini öneriyor. Bu sistem, riskli davranış sergileyen uygulamaları yüklemeden önce otomatik olarak engelliyor.