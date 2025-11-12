Yapay Zekanın En İyi Anladığı Dil
26 dil test edildi ancak sonuç İngilizce değil!
ABD'de yapılan yeni bir araştırma ile yapay zekanın en iyi anladığı dil belirlendi. 26 dilin test edildiği araştırmada İngilizcenin zirvede yer alması beklenirken ortaya çıkan sonuç herkesi şaşırttı.
Her geçen gün hayatımızın bir parçası haline gelen yapay zeka, gündelik yaşamda sıkça kullanılıyor. ABD'nin Maryland Üniversitesi ile Microsoft'un ortak yürüttüğü yeni bir araştırma, yapay zekanın en iyi anladığı dili ortaya çıkardı.
OpenAI, Google Gemini, Meta Llama, Qwen ve DeepSeek gibi önde gelen dev modellerin test edildiği çalışmada, 26 dil karşılaştırıldı.
Dünya dilleri arasında İngilizce'nin büyük fark ile önde geldiğini düşünen birçok kişi, teknolojinin dilinin de İngilizce olacağını düşünüyordu. Ancak yapılan araştırmanın sonucu, şaşırtıcı bir gerçeği ortaya koydu.
Yapılan çalışmada, tüm modeller aynı talimatları 26 farklı dilde yanıtladı ve yapay zeka komutları Lehçe dilinde yüzde 88 doğruluk oranıyla yerine getirdi.
Bilim insanları, dikkat çeken sonuç için "Sonuçlar hem şaşırtıcı hem de mantık dışı görünüyor. Hiçbir modelde İngilizce en iyi sonuç vermedi. Polonya dili ise açık ara lider çıktı." değerlendirmesinde bulundu.
"YAPAY ZEKA İÇİN EN DOĞRU VE EN NET DİL"
Bugüne dek öğrenilmesi en zor dillerden biri olarak görülen Lehçenin zirvede yer almasının ardından Polonya Patent Kurumu da Facebook üzerinden paylaşımda bulunarak "İnsanların öğrenmekte zorlandığı Lehçe, yapay zeka için en doğru ve net dil haline geldi." ifadelerine yer verdi.
Yapay zeka sistemlerinin eğitildiği veri kümelerinde İngilizce ve Çince baskın olmasına rağmen çalışma sonucuna göre sıralama şu şekilde:
1- Lehçe (Polonya dili) %88
2- Fransızca %87
3- İtalyanca %86
4- İspanyolca %85
5- Rusça %84
6- İngilizce %83,9
7- Ukraynaca %83,5
8- Portekizce %82
9- Almanca %81
10- Felemenkçe (Hollandaca) %80
Bilim insanları, bu noktada insan dilinin yapısal zorluklarının algoritmalar için 'mantıklı' bir düzeyde değerlendirilebileceğini açıkladı.