Yapay Zekanın En İyi Anladığı Dil

"YAPAY ZEKA İÇİN EN DOĞRU VE EN NET DİL"

Bugüne dek öğrenilmesi en zor dillerden biri olarak görülen Lehçenin zirvede yer almasının ardından Polonya Patent Kurumu da Facebook üzerinden paylaşımda bulunarak "İnsanların öğrenmekte zorlandığı Lehçe, yapay zeka için en doğru ve net dil haline geldi." ifadelerine yer verdi.