Cizre Adliyesi önünde silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Şehidin annesine vasiyeti: 'Şehit olacağım, sen de vatan sağ olsun diyeceksin
Diyarbakır'da 6 gündür kayıp polis, sazlık alanda ölü bulundu
Bakan Fidan: Gazze, Filistin'in bir parçasıdır
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Antalya'da Polis Memuru Dehşet Saçtı: Eşi ve İki Çocuğunu Öldürdü
Türkiye genelinde 3 gün sürecek yağışlar bekleniyor
Okulda Öğrencilerine Cinsel İstismarda Bulunan Öğretmene 204 Yıl Hapis İstemi
At ve Eşek Eti Skandalı! Bakanlık sucuk markalarını ifşa etti
Erdoğan'dan uçak kazasıyla ilgili son bilgiler
MHP'den memur ve emeklilere 'refah payı verilsin' talebi
Düşen askeri kargo uçağının kara kutusu bulundu
Bakanlıktan yeni yönetmelik: 'Öncesi-sonrası' paylaşımlarına yeni şartlar!
TOKİ 27 ildeki 188 taşınmazını açık artırmayla satışa çıkarıyor
VGM burs sonuçları yakın: İlk ödeme Ekim'den itibaren yapılacak
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi geliyor
Maaş zammında emeklileri üzecek kulis bilgisi
Arsa ve tarla piyasası fren yaptı: Arsa-tarla fiyatının en az arttığı iller!
Ekonomide pozitif gelişme: Cari işlemler hesabı eylülde fazla verdi
Başsavcılıktan Yargıtay'a 'CHP' başvurusu: Parti kapatma süreci başlatılsın!
Askeri kargo uçağında 20 şehit: Acı haberler baba ocaklarına ulaştı
Borsa manipülasyonuna sıkı denetim geliyor: Hapis cezası iki kat artıyor
Eski ehliyet sahipleri dikkat! Yenileme yapmayana hasar ödemesi yok
Bakan Işıkhan açıkladı: SGK'ye en çok borcu olan belediyeler!
MSB: Gürcistan'a düşen kargo uçağında 20 personel vardı
Türkiye'nin akaryakıt devi iflasın eşiğinde
Park Yeri Bulamayınca Ateş Açtı! Bir Çocuk Öldü, 7 Yaralı 5'i Çocuk
Kocaeli'deki fabrika yangınıyla ilgili 7 zanlı tutuklandı
İBB ve İSKİ'nin yurt dışından aldığı krediler amaç dışı kullanıldı iddiası
Yapay Zekanın En İyi Anladığı Dil

  ABD'de yapılan yeni bir araştırma ile yapay zekanın en iyi anladığı dil belirlendi. 26 dilin test edildiği araştırmada İngilizcenin zirvede yer alması beklenirken ortaya çıkan sonuç herkesi şaşırttı.

  Her geçen gün hayatımızın bir parçası haline gelen yapay zeka, gündelik yaşamda sıkça kullanılıyor. ABD'nin Maryland Üniversitesi ile Microsoft'un ortak yürüttüğü yeni bir araştırma, yapay zekanın en iyi anladığı dili ortaya çıkardı.

  OpenAI, Google Gemini, Meta Llama, Qwen ve DeepSeek gibi önde gelen dev modellerin test edildiği çalışmada, 26 dil karşılaştırıldı.

  Dünya dilleri arasında İngilizce'nin büyük fark ile önde geldiğini düşünen birçok kişi, teknolojinin dilinin de İngilizce olacağını düşünüyordu. Ancak yapılan araştırmanın sonucu, şaşırtıcı bir gerçeği ortaya koydu.

  Yapılan çalışmada, tüm modeller aynı talimatları 26 farklı dilde yanıtladı ve yapay zeka komutları Lehçe dilinde yüzde 88 doğruluk oranıyla yerine getirdi.

  Bilim insanları, dikkat çeken sonuç için "Sonuçlar hem şaşırtıcı hem de mantık dışı görünüyor. Hiçbir modelde İngilizce en iyi sonuç vermedi. Polonya dili ise açık ara lider çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

  "YAPAY ZEKA İÇİN EN DOĞRU VE EN NET DİL"

Bugüne dek öğrenilmesi en zor dillerden biri olarak görülen Lehçenin zirvede yer almasının ardından Polonya Patent Kurumu da Facebook üzerinden paylaşımda bulunarak "İnsanların öğrenmekte zorlandığı Lehçe, yapay zeka için en doğru ve net dil haline geldi." ifadelerine yer verdi.

    "YAPAY ZEKA İÇİN EN DOĞRU VE EN NET DİL"

  Yapay zeka sistemlerinin eğitildiği veri kümelerinde İngilizce ve Çince baskın olmasına rağmen çalışma sonucuna göre sıralama şu şekilde:

1- Lehçe (Polonya dili)  %88

2- Fransızca %87

3- İtalyanca %86

4- İspanyolca %85

5- Rusça %84

6- İngilizce %83,9

7- Ukraynaca %83,5

8- Portekizce %82

9- Almanca %81

10- Felemenkçe (Hollandaca) %80

    Yapay zeka sistemlerinin eğitildiği veri kümelerinde İngilizce ve Çince baskın olmasına rağmen çalışma sonucuna göre sıralama şu şekilde:

    1- Lehçe (Polonya dili)  %88

    2- Fransızca %87

    3- İtalyanca %86

    4- İspanyolca %85

    5- Rusça %84

    6- İngilizce %83,9

    7- Ukraynaca %83,5

    8- Portekizce %82

    9- Almanca %81

    10- Felemenkçe (Hollandaca) %80

  Bilim insanları, bu noktada insan dilinin yapısal zorluklarının algoritmalar için 'mantıklı' bir düzeyde değerlendirilebileceğini açıkladı.

12 Kasım 2025