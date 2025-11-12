Bozkurt'ta Anne Ve Oğulun Acı Sonu: Aramalar Tamamlandı, Telefon Hâlâ Kayıp
Kastamonu?nun Bozkurt ilçesinde günlerdir süren arama çalışmaları, anne Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı?nın cansız bedenlerine ulaşılmasıyla sona erdi. Ancak annenin telefonu hâlâ bulunamadı.
-
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yürütülen arama çalışmalarında hüzünlü bekleyiş sona erdi.
-
Anne Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'dan 2 Kasım'dan bu yana haber alınamıyordu.
-
İkili, Bozkurt Merkez Mahallesi'ndeki Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden ayrıldıktan sonra kaybolmuştu.
-
Günler süren aramaların ardından cansız bedenleri Köseali köyü yakınlarındaki dere yatağında bulundu.
-
Ekipler, bölgede detaylı çalışma yaparak Huriye Helvacı'ya ait çanta ve bir ayakkabıya ulaştı.
-
Ancak yapılan tüm aramalara rağmen annenin cep telefonu bulunamadı.
-
Arama alanında yoğun sis ve sağanak yağış ekiplerin çalışmalarını zorlaştırdı.
-
Hava şartlarının ağırlaşması nedeniyle bölgedeki arama çalışmaları sonlandırıldı.
-
AFAD, JAK, UMKE ve komando birlikleri görevlerini tamamlayarak bölgeden ayrıldı.
-
Bozkurt'ta Helvacı ailesinin kaybı, ilçede derin üzüntüyle karşılandı.