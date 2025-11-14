Sürücüler dikkat! Uygulama yarın başlıyor, 5 bin 856 lira cezası var
Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması 15 Kasım'da Başlıyor

Ticari araçlar için 15 Kasım-15 Nisan arası zorunlu kış lastiği dönemi başladı. Kurallara uymayanlara 5 bin 856 TL ceza kesilecek.

  1. <strong>Zorunlu Kış Lastiği Başlıyor</strong><br> Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başlayacağını açıkladı.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başlayacağını açıkladı.

  2. <strong>Uygulama Süresi Uzatıldı</strong><br> Kış lastiği kullanım zorunluluğu, önceki 1 Aralık-1 Nisan tarihleri yerine 15 Kasım-15 Nisan olarak güncellendi ve 4 aydan 5 aya çıkarıldı.

    Kış lastiği kullanım zorunluluğu, önceki 1 Aralık-1 Nisan tarihleri yerine 15 Kasım-15 Nisan olarak güncellendi ve 4 aydan 5 aya çıkarıldı.

  3. <strong>Hususi Araçlara Tavsiye</strong><br> Zorunluluk ticari araçlar için geçerli. Ancak Bakan Uraloğlu, hususi araç sahiplerine de kış lastiği kullanmalarını tavsiye etti.

    Zorunluluk ticari araçlar için geçerli. Ancak Bakan Uraloğlu, hususi araç sahiplerine de kış lastiği kullanmalarını tavsiye etti.

  4. <strong>Kurallara Uymayanlara Ağır Ceza</strong><br> Valilikler, il sınırları içindeki kış lastiği uygulamasını genişletebiliyor. Kurallara uymayan sürücülere 5 bin 856 lira idari para cezası kesilecek.

    Valilikler, il sınırları içindeki kış lastiği uygulamasını genişletebiliyor. Kurallara uymayan sürücülere 5 bin 856 lira idari para cezası kesilecek.

14 Kasım 2025