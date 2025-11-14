Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması 15 Kasım'da Başlıyor
Ticari araçlar için 15 Kasım-15 Nisan arası zorunlu kış lastiği dönemi başladı. Kurallara uymayanlara 5 bin 856 TL ceza kesilecek.
-
Zorunlu Kış Lastiği Başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başlayacağını açıkladı.
-
Uygulama Süresi Uzatıldı
Kış lastiği kullanım zorunluluğu, önceki 1 Aralık-1 Nisan tarihleri yerine 15 Kasım-15 Nisan olarak güncellendi ve 4 aydan 5 aya çıkarıldı.
-
Hususi Araçlara Tavsiye
Zorunluluk ticari araçlar için geçerli. Ancak Bakan Uraloğlu, hususi araç sahiplerine de kış lastiği kullanmalarını tavsiye etti.
-
Kurallara Uymayanlara Ağır Ceza
Valilikler, il sınırları içindeki kış lastiği uygulamasını genişletebiliyor. Kurallara uymayan sürücülere 5 bin 856 lira idari para cezası kesilecek.
14 Kasım 2025