Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması 15 Kasım'da Başlıyor

Zorunlu Kış Lastiği Başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başlayacağını açıkladı.