Milyoner'de 200 Bin TL'lik Kraliyet Sorusu! Geceye Damga Vurdu

Beşiktaş'ta metro inşaatında çökme: Yaralılar var
Beşiktaş'ta metro inşaatında çökme: Yaralılar var
Bakan Kurum 453 Bin Konutun Teslim Tarihini Açıkladı
Bakan Kurum 453 Bin Konutun Teslim Tarihini Açıkladı
Yolsuzluk soruşturmasında iki müdür 'etkinlik pişmanlık'tan yararlandı
Yolsuzluk soruşturmasında iki müdür 'etkinlik pişmanlık'tan yararlandı
Ahmet Ercan olası İstanbul depremi için 2 ilçeyi uyardı
Ahmet Ercan olası İstanbul depremi için 2 ilçeyi uyardı
Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz
Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz
Yol kesen sürücüye 180 bin lira ceza kesilecek
Yol kesen sürücüye 180 bin lira ceza kesilecek
İstanbullu ihracatçılar dünyanın 232 noktasına ihracat gerçekleştirdi
İstanbullu ihracatçılar dünyanın 232 noktasına ihracat gerçekleştirdi
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
TFF Başkanı bahis soruşturması için tarih verdi
TFF Başkanı bahis soruşturması için tarih verdi
Balıkesir Sındırgı 4,4'le sallandı
Balıkesir Sındırgı 4,4'le sallandı
Ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Satışlar arttı, fiyatlarda reel düşüş sürüyor
Satışlar arttı, fiyatlarda reel düşüş sürüyor
Kocaeli'deki fabrika yangınında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Kocaeli'deki fabrika yangınında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
Benzine zam geldi! Akaryakıtta tabela değişti
Benzine zam geldi! Akaryakıtta tabela değişti
8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
Kocaeli'de 'sahte bungalov' çetesine dev operasyon: 14 tutuklama
Kocaeli'de 'sahte bungalov' çetesine dev operasyon: 14 tutuklama
Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu?
Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu?
DUS ve YDUS Artık Yılda Bir Kez Yapılacak
DUS ve YDUS Artık Yılda Bir Kez Yapılacak
Kapalıçarşı operasyonunda 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı
Kapalıçarşı operasyonunda 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı
MSB: C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemeler devam ediyor
MSB: C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemeler devam ediyor
11. Yargı Paketi'nde çalışmalar tamamlandı: Cezalar artıyor
11. Yargı Paketi'nde çalışmalar tamamlandı: Cezalar artıyor
'İhtiyaç' takibe girdi: Kredilerde altı yılın zirvesi!
'İhtiyaç' takibe girdi: Kredilerde altı yılın zirvesi!
Gürbulak'ta iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
Gürbulak'ta iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
Erdoğan: Haksızlığın Karanlığı Hakikatin Işığını Bastıramaz
Erdoğan: Haksızlığın Karanlığı Hakikatin Işığını Bastıramaz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Lanetliyoruz
Türkiye şehitlerini son yolculuklarına uğurladı
Türkiye şehitlerini son yolculuklarına uğurladı

Milyoner'de 200 Bin TL'lik Kraliyet Sorusu! Geceye Damga Vurdu

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasına kraliyet sorusu damga vurdu.

  1. Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasına 200 bin TL'lik kraliyet sorusu damga vurdu. Viyana'da doğan ve kendini gurbetçi bir ailenin kızı olarak tanımlayan Yurdanur Karahasan şıkları görünce neye uğradığını şaşırdı.&nbsp;

    Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasına 200 bin TL'lik kraliyet sorusu damga vurdu. Viyana'da doğan ve kendini gurbetçi bir ailenin kızı olarak tanımlayan Yurdanur Karahasan şıkları görünce neye uğradığını şaşırdı. 

  2. Milyoner'in yeni yayınlanan bölümünde Viyana'da doğmuş ve gurbet hasretiyle yanıp tutuşan yarışmacı Yurdanur Karahasan, sempatik tavırları damga vurdu.&nbsp;

    Milyoner'in yeni yayınlanan bölümünde Viyana'da doğmuş ve gurbet hasretiyle yanıp tutuşan yarışmacı Yurdanur Karahasan, sempatik tavırları damga vurdu. 

  3. 4 yıl önce Türkiye'ye yerleşen 56 yaşındaki yarışmacı baraj sorusunu geçmesinin ardından karşısına çıkan kraliyet sorusu ile büyük tedirginlik yaşadı.

    4 yıl önce Türkiye'ye yerleşen 56 yaşındaki yarışmacı baraj sorusunu geçmesinin ardından karşısına çıkan kraliyet sorusu ile büyük tedirginlik yaşadı.

  4. Hollywood yıldızıyken Monako Prensi'yle evlenip Monako Prensesi olan Grace Kelly, 40. yaş günü partisi için düzenlediği görkemli baloda sadece kimleri davet etmiştir?

    Hollywood yıldızıyken Monako Prensi'yle evlenip Monako Prensesi olan Grace Kelly, 40. yaş günü partisi için düzenlediği görkemli baloda sadece kimleri davet etmiştir?

  5. a- Adının baş harfi "G" olanları<br> b- 40 yaşında olanları<br> c- Akrep burcu olanları<br> d- Mavi gözlü olanları

    a- Adının baş harfi "G" olanları
    b- 40 yaşında olanları
    c- Akrep burcu olanları
    d- Mavi gözlü olanları

  6. <p>ŞIKLARI GÖRÜNDE NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ</p> <p>Şıkları gördükten sonra uzun uzun düşünen ve şaşkınlık yaşayan yarışmacı, iki kez joker hakkını kullanmayı da ihmal etmedi.&nbsp;</p>

    ŞIKLARI GÖRÜNDE NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

    Şıkları gördükten sonra uzun uzun düşünen ve şaşkınlık yaşayan yarışmacı, iki kez joker hakkını kullanmayı da ihmal etmedi. 

  7. Yarı yarıya joker hakkını kullanan yarışmacı a ve c şıkları arasında bir süre düşünmesinin ardından çift cevap joker hakkını kullanması ile büyük ödülü garantilemiş oldu.

    Yarı yarıya joker hakkını kullanan yarışmacı a ve c şıkları arasında bir süre düşünmesinin ardından çift cevap joker hakkını kullanması ile büyük ödülü garantilemiş oldu.

  8. Milyoner'de "<strong>Hollywood yıldızıyken Monako Prensi'yle evlenip Monako Prensesi olan Grace Kelly, 40. yaş günü partisi için düzenlediği görkemli baloda sadece kimleri davet etmiştir?"</strong> sorusunun doğru cevabı c şıkkı <strong>"Akrep burcu olanları"</strong> olacaktı.&nbsp;

    Milyoner'de "Hollywood yıldızıyken Monako Prensi'yle evlenip Monako Prensesi olan Grace Kelly, 40. yaş günü partisi için düzenlediği görkemli baloda sadece kimleri davet etmiştir?" sorusunun doğru cevabı c şıkkı "Akrep burcu olanları" olacaktı. 

  9. 100 bin TL değerindeki büyük ödülün ardından yarışmacı Milyoner'e kaldığı yerden devam etmesinin ardından 9. soruda elenerek yarışmaya veda etti.

    100 bin TL değerindeki büyük ödülün ardından yarışmacı Milyoner'e kaldığı yerden devam etmesinin ardından 9. soruda elenerek yarışmaya veda etti.

15 Kasım 2025