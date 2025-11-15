Beşiktaş'ta metro inşaatında çökme: Yaralılar var
Bakan Kurum 453 Bin Konutun Teslim Tarihini Açıkladı
Yolsuzluk soruşturmasında iki müdür 'etkinlik pişmanlık'tan yararlandı
Ahmet Ercan olası İstanbul depremi için 2 ilçeyi uyardı
Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz
Yol kesen sürücüye 180 bin lira ceza kesilecek
İstanbullu ihracatçılar dünyanın 232 noktasına ihracat gerçekleştirdi
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
TFF Başkanı bahis soruşturması için tarih verdi
Balıkesir Sındırgı 4,4'le sallandı
Ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Satışlar arttı, fiyatlarda reel düşüş sürüyor
Kocaeli'deki fabrika yangınında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
Benzine zam geldi! Akaryakıtta tabela değişti
8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
Kocaeli'de 'sahte bungalov' çetesine dev operasyon: 14 tutuklama
Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu?
DUS ve YDUS Artık Yılda Bir Kez Yapılacak
Kapalıçarşı operasyonunda 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı
MSB: C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemeler devam ediyor
11. Yargı Paketi'nde çalışmalar tamamlandı: Cezalar artıyor
'İhtiyaç' takibe girdi: Kredilerde altı yılın zirvesi!
Gürbulak'ta iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
Erdoğan: Haksızlığın Karanlığı Hakikatin Işığını Bastıramaz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Lanetliyoruz
Türkiye şehitlerini son yolculuklarına uğurladı
Whatsapp'ta Kritik Saat! Bugün Başlıyor

Dünyanın en popüler çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yarın itibarıyla birçok eski tarihli akıllı telefona güncelleme desteği vermeyi durduracak.

  1. WhatsApp, 15 Kasım Cumartesi gününden itibaren eski işletim sistemlerine sahip çok sayıda telefon için desteği sonlandırıyor. Android ve iOS tarafında güncelleme alamayan modeller, uygulamayı artık açamayacak. Xiaomi, iPhone, Samsung ve Huawei'nin eski sürümlerde kalan cihazları bu kapsamda yer alırken, kullanıcıların verilerini yedeklemeleri özellikle tavsiye ediliyor. İşte bugün son kez WhatsApp'a girecek telefonların listesi, teknoloji kulislerinde geniş yankı uyandırıyor.

  2. Uygulamaya eklenen son özelliklerin, eski tarihli telefonlarda donanım yetersizliği nedeniyle kullanım zorluklarına yol açtığını belirten şirket, son güncellemesiyle birlikte 2016 yılında piyasaya sürülen akıllı telefonları kapsam dışına çıkaracak.

  3. Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, bugünden itibaren (15 Kasım Cumartesi) birçok telefonda kullanıma kapatılacak. Güncelleme desteğinin verilmeyeceği Android ve iOS işletim sistemi kullanan telefonların listesi açıklandı. İşte Whatsapp'ı bugün son kez kullanacak olan telefonlar

  4. Söz konusu telefonlar ilk aşamada güncelleme desteği alamazken, belirli bir sürenin ardından güncelleme gerçekleştirilemediği için tamamen WhatsApp'a erişemeyecek.

  5. ? İşte yarından itibaren WhatsApp'e veda edecek olan telefon modelleri: ? Android o Huawei Mate 9 Pro o Samsung Galaxy S7 o Xiaomi Mi Note 2 o HTC 10 evo o Sony Xperia XZ o Xiaomi Mi 5 Pro o Samsung Galaxy C9 Pro

  6. o iOS - iPhone 6 - iPhone 6s

15 Kasım 2025