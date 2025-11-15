Whatsapp'ta Kritik Saat! Bugün Başlıyor
Dünyanın en popüler çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yarın itibarıyla birçok eski tarihli akıllı telefona güncelleme desteği vermeyi durduracak.
WhatsApp, 15 Kasım Cumartesi gününden itibaren eski işletim sistemlerine sahip çok sayıda telefon için desteği sonlandırıyor. Android ve iOS tarafında güncelleme alamayan modeller, uygulamayı artık açamayacak. Xiaomi, iPhone, Samsung ve Huawei'nin eski sürümlerde kalan cihazları bu kapsamda yer alırken, kullanıcıların verilerini yedeklemeleri özellikle tavsiye ediliyor. İşte bugün son kez WhatsApp'a girecek telefonların listesi, teknoloji kulislerinde geniş yankı uyandırıyor.
Uygulamaya eklenen son özelliklerin, eski tarihli telefonlarda donanım yetersizliği nedeniyle kullanım zorluklarına yol açtığını belirten şirket, son güncellemesiyle birlikte 2016 yılında piyasaya sürülen akıllı telefonları kapsam dışına çıkaracak.
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, bugünden itibaren (15 Kasım Cumartesi) birçok telefonda kullanıma kapatılacak. Güncelleme desteğinin verilmeyeceği Android ve iOS işletim sistemi kullanan telefonların listesi açıklandı. İşte Whatsapp'ı bugün son kez kullanacak olan telefonlar
Söz konusu telefonlar ilk aşamada güncelleme desteği alamazken, belirli bir sürenin ardından güncelleme gerçekleştirilemediği için tamamen WhatsApp'a erişemeyecek.
? İşte yarından itibaren WhatsApp'e veda edecek olan telefon modelleri: ? Android o Huawei Mate 9 Pro o Samsung Galaxy S7 o Xiaomi Mi Note 2 o HTC 10 evo o Sony Xperia XZ o Xiaomi Mi 5 Pro o Samsung Galaxy C9 Pro
o iOS - iPhone 6 - iPhone 6s