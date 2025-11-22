Dünyanın En İyi 100 Yemeği Açıklandı
Türkiye'den 7 lezzet listeye damga vurdu!
Farklı coğrafyalardan eşsiz lezzetleri gözler önüne seren dünyanın en prestijli gastronomi rehberi "TasteAtlas", 'en'leri sıraladığı listelerine bir yenisini daha ekledi. Ünlü rehberin açıkladığı 'Dünyanın en iyi 100 yemeği' listesine Türkiye'den 7 Türk lezzeti damga vurdu.
Dünyanın dört bir yanından geleneksel tatları oylamaya sunan "TasteAtlas", 'Dünyanın en iyi 100 yemeği' listesini açıkladı.
Ülkelerin yerel lezzetlerini küresel ölçekte değerlendiren listede, Türkiye'den tam 7 yemeğe yer verildi.
Türk mutfağının popüler lezzetleri, aldıkları yüksek puanlarla listenin üst sıralarına yerleşmeyi başardı. Bakın, ilk sırada hangi Türk yemeği yerini aldı...
EN YÜKSEK PUANI 'ÇÖKERTME KEBAB' ALDI
'En iyi 100' listesine 7.sıradan giriş yapan "Çökertme Kebabı", 4.64 puan aldı. Leziz etin kızartmış patates ve terayağlı sosla harmanlandığı meşhur kebap, gastronomi tutkunlarının yakın takibine girdi.
BİR TÜRK LEZZETİ DAHA İLK 10'DA!
Listeye ilk 10'dan giriş yapan ikinci Türk lezzeti ise 4.60 puanla 'Cağ Kebabı' oldu. Erzurum'un meşhur lezzeti, 'Dünyanın en iyi 100 yemeği' listesinde 9'uncu sırada yer aldı.
Öte yandan listenin ön sıralarında yer almayı başaran bir başka lezzet ise Bursa'nın simgesi "İskender Kebap". 4.53 puan alan bu Türk lezzeti, dünya sıralamasında 26'ncı sırada yer aldı.
Lokum gibi tadıyla damak çatlatan 'Kuzu şiş' ise aynı puanla 28. sırada yer buldu.
Köz patlıcan beğendisi üzerine kuzu etiyle hazırlanan klasik Osmanlı yemeği "Hünkar Beğendi", 4.50 puanla 51. sırada kendisine yer buldu.
Öte yandan leziz tadıyla adından söz ettiren "Islama Köfte" de 4.49 puanla 59. sıraya yerleşti.