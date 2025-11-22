Dünyanın En İyi 100 Yemeği Açıklandı

Farklı coğrafyalardan eşsiz lezzetleri gözler önüne seren dünyanın en prestijli gastronomi rehberi "TasteAtlas", 'en'leri sıraladığı listelerine bir yenisini daha ekledi. Ünlü rehberin açıkladığı 'Dünyanın en iyi 100 yemeği' listesine Türkiye'den 7 Türk lezzeti damga vurdu.