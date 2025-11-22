Dünyanın En İyi 100 Yemeği Açıklandı

Esnaf Kredilerine Faiz İndirimi Geliyor
Esnaf Kredilerine Faiz İndirimi Geliyor
MEB'den YKS'ye Hazırlıkta Hedef Temelli Destek Modülü
MEB'den YKS'ye Hazırlıkta Hedef Temelli Destek Modülü
Erdoğan: G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum
Erdoğan: G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum
Mansur Yavaş ve özel kalem müdürüne soruşturma izni
Mansur Yavaş ve özel kalem müdürüne soruşturma izni
Tas kafa mafyalar fenomen oldu! Sıra 'çetesiz' Türkiye'de
Tas kafa mafyalar fenomen oldu! Sıra 'çetesiz' Türkiye'de
En çok işçi aranan meslekler belli oldu
En çok işçi aranan meslekler belli oldu
Otomobillere 500 bin lirayı aşan zam geliyor
Otomobillere 500 bin lirayı aşan zam geliyor
Motorine indirim: 60 liranın altına inecek
Motorine indirim: 60 liranın altına inecek
İstanbul'da 25 Kişilik Zehirlenme Şüphesi: Restoran Mühürlendi
İstanbul'da 25 Kişilik Zehirlenme Şüphesi: Restoran Mühürlendi
Öğrencilik hakkını kaybedenlere düzenleme geliyor
Öğrencilik hakkını kaybedenlere düzenleme geliyor
Bahis soruşturması: 149 hakemin kariyeri sona erdi
Bahis soruşturması: 149 hakemin kariyeri sona erdi
50 bin mahküma kısmi af piyangosu! İki suç kapsam dışında
50 bin mahküma kısmi af piyangosu! İki suç kapsam dışında
Çetelere karşı 688 bin kişilik dev ordu görevde
Çetelere karşı 688 bin kişilik dev ordu görevde
Nevşehir'de otomobil tur otobüsü ile çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Nevşehir'de otomobil tur otobüsü ile çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 4'ü hakem 32 tutuklama
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 4'ü hakem 32 tutuklama
AK Parti'de İmralı Cezaevi'ne gidecek isim belli oldu
AK Parti'de İmralı Cezaevi'ne gidecek isim belli oldu
MEB'in 24 Kasım programı açıklandı: Öğretmen ataması ve 2. Maarif Kongresi
MEB'in 24 Kasım programı açıklandı: Öğretmen ataması ve 2. Maarif Kongresi
100 milyar liralık altın ve kıymetli maden vurgunu: 20 tutuklama
100 milyar liralık altın ve kıymetli maden vurgunu: 20 tutuklama
İlçe MEM Şube müdürü 30 bin euro zimmet iddiasıyla tutuklandı
İlçe MEM Şube müdürü 30 bin euro zimmet iddiasıyla tutuklandı
Bakan Memişoğlu: Randevu sorununu büyük oranda çözdük
Bakan Memişoğlu: Randevu sorununu büyük oranda çözdük
Elektrikte yeni dönem başlıyor: Tüketim limiti 4 bin kWh'e düştü
Elektrikte yeni dönem başlıyor: Tüketim limiti 4 bin kWh'e düştü
'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gitme kararı aldı
'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gitme kararı aldı
Genel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!
Genel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!
Bakan Tekin: Mesleki eğitimde tercih oranı %42'yi buldu
Bakan Tekin: Mesleki eğitimde tercih oranı %42'yi buldu
MHP'li isim İmralı'ya gideceğini açıkladı
MHP'li isim İmralı'ya gideceğini açıkladı
Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Bakan mesaj verdi
Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Bakan mesaj verdi
Ankara'da, 3. Denetim Şurası düzenlendi
Ankara'da, 3. Denetim Şurası düzenlendi
Müslüman kadın ve çocukları eğlencesine öldürmüşler
Müslüman kadın ve çocukları eğlencesine öldürmüşler
'Bir ayakkabı kendimize, bir devlete alıyoruz'
'Bir ayakkabı kendimize, bir devlete alıyoruz'

Dünyanın En İyi 100 Yemeği Açıklandı

Türkiye'den 7 lezzet listeye damga vurdu!

  1. <span><em><strong>Farklı coğrafyalardan eşsiz lezzetleri gözler önüne seren dünyanın en prestijli gastronomi rehberi "TasteAtlas", 'en'leri sıraladığı listelerine bir yenisini daha ekledi. Ünlü rehberin açıkladığı 'Dünyanın en iyi 100 yemeği' listesine Türkiye'den 7 Türk lezzeti damga vurdu.</strong></em></span>

    Farklı coğrafyalardan eşsiz lezzetleri gözler önüne seren dünyanın en prestijli gastronomi rehberi "TasteAtlas", 'en'leri sıraladığı listelerine bir yenisini daha ekledi. Ünlü rehberin açıkladığı 'Dünyanın en iyi 100 yemeği' listesine Türkiye'den 7 Türk lezzeti damga vurdu.

  2. <strong>Dünyanın dört bir yanından geleneksel tatları oylamaya sunan "TasteAtlas", 'Dünyanın en iyi 100 yemeği' listesini açıkladı.&nbsp;</strong>

    Dünyanın dört bir yanından geleneksel tatları oylamaya sunan "TasteAtlas", 'Dünyanın en iyi 100 yemeği' listesini açıkladı. 

  3. <strong>Ülkelerin yerel lezzetlerini küresel ölçekte değerlendiren listede, Türkiye'den tam 7 yemeğe yer verildi.</strong>

    Ülkelerin yerel lezzetlerini küresel ölçekte değerlendiren listede, Türkiye'den tam 7 yemeğe yer verildi.

  4. <span><strong>Türk mutfağının popüler lezzetleri, aldıkları yüksek puanlarla listenin üst sıralarına yerleşmeyi başardı. Bakın, ilk sırada hangi Türk yemeği yerini aldı...</strong></span>

    Türk mutfağının popüler lezzetleri, aldıkları yüksek puanlarla listenin üst sıralarına yerleşmeyi başardı. Bakın, ilk sırada hangi Türk yemeği yerini aldı...

  5. <p><span><strong>EN YÜKSEK PUANI 'ÇÖKERTME KEBAB' ALDI</strong></span></p> <p><strong>'En iyi 100' listesine 7.sıradan giriş yapan "Çökertme Kebabı", 4.64 puan aldı. Leziz etin kızartmış patates ve terayağlı sosla harmanlandığı meşhur kebap, gastronomi tutkunlarının yakın takibine girdi.</strong></p>

    EN YÜKSEK PUANI 'ÇÖKERTME KEBAB' ALDI

    'En iyi 100' listesine 7.sıradan giriş yapan "Çökertme Kebabı", 4.64 puan aldı. Leziz etin kızartmış patates ve terayağlı sosla harmanlandığı meşhur kebap, gastronomi tutkunlarının yakın takibine girdi.

  6. <p><span><strong>BİR TÜRK LEZZETİ DAHA İLK 10'DA!</strong></span></p> <p><strong>Listeye ilk 10'dan giriş yapan ikinci Türk lezzeti ise 4.60 puanla 'Cağ Kebabı' oldu. Erzurum'un meşhur lezzeti, 'Dünyanın en iyi 100 yemeği' listesinde 9'uncu sırada yer aldı.</strong></p>

    BİR TÜRK LEZZETİ DAHA İLK 10'DA!

    Listeye ilk 10'dan giriş yapan ikinci Türk lezzeti ise 4.60 puanla 'Cağ Kebabı' oldu. Erzurum'un meşhur lezzeti, 'Dünyanın en iyi 100 yemeği' listesinde 9'uncu sırada yer aldı.

  7. <strong>Öte yandan listenin ön sıralarında yer almayı başaran bir başka lezzet ise Bursa'nın simgesi "İskender Kebap". 4.53 puan alan bu Türk lezzeti, dünya sıralamasında 26'ncı sırada yer aldı.</strong>

    Öte yandan listenin ön sıralarında yer almayı başaran bir başka lezzet ise Bursa'nın simgesi "İskender Kebap". 4.53 puan alan bu Türk lezzeti, dünya sıralamasında 26'ncı sırada yer aldı.

  8. <strong>Lokum gibi tadıyla damak çatlatan 'Kuzu şiş' ise aynı puanla 28. sırada yer buldu.</strong>

    Lokum gibi tadıyla damak çatlatan 'Kuzu şiş' ise aynı puanla 28. sırada yer buldu.

  9. <strong>Köz patlıcan beğendisi üzerine kuzu etiyle hazırlanan klasik Osmanlı yemeği "Hünkar Beğendi", 4.50 puanla 51. sırada kendisine yer buldu.</strong>

    Köz patlıcan beğendisi üzerine kuzu etiyle hazırlanan klasik Osmanlı yemeği "Hünkar Beğendi", 4.50 puanla 51. sırada kendisine yer buldu.

  10. <strong>Öte yandan leziz tadıyla adından söz ettiren "Islama Köfte" de 4.49 puanla 59. sıraya yerleşti.</strong>

    Öte yandan leziz tadıyla adından söz ettiren "Islama Köfte" de 4.49 puanla 59. sıraya yerleşti.

22 Kasım 2025