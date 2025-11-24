Halil Ergün Vasiyetini Açıkladı: İstediği Tek Şey Şoke Etti
Yaprak Dökümü dizisinde oynadığı Ali Rıza rolüyle özdeşleşen ve üzerinden yıllar geçmesine rağmen, halen bu rolüyle hatırlanan Halil Ergün, katıldığı bir YouTube programında, vasiyetini açıkladı.
Evinde nostaljik eşyalara, kitaplara ve resimlere fazlaca yer vermesinden dolayı sosyal medya kullanıcıları tarafından, "Gerçek hayatta da Ali Rıza'ymış" yorumları alan Halil Ergün, istediği tek şeyin bir müze olduğunu, şu sözlerle açıkladı:
"Benden geriye kalan bir kütüphane kurmak, aynı zamanda resim tutkunuyum bir resim müzesi yapmak ve hayatımdan belirli izlerin, bana ait eşyaların olduğu bir müze isterim."
