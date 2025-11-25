Atalay: Komisyonun yapısı değişmezse görüşmelere katılmayacağız
Sigortam.net 25.Yıl Çekilişi
RK'den emsal karar: İnceleme başladıktan sonra veri silmek ceza gerektirir
Bakan Göktaş açıkladı: Kadına şiddetle mücadelede yeni model geliyor!
Bakan Tunç: Yargıda 12 milyonun üzerinde derdest dosya var
KPSS Türkiye ikincisi İrfan'ın öğretmenlik hayali gerçek oldu
Erdoğan'dan babalara çağrı: Eşlerinize destek olun!
Yargıtay'dan 2 kez motoru değiştirilen otomobil için yenisiyle değişim kararı
12 ay sonrası enflasyon beklentileri kasımda geriledi
Akın Gürlek: Dönüm noktası Ertan Yıldız'ın itirafçı olması
Rüşvet ve kaçakçılık 10 tutuklama... 15 memur gözaltına alınmıştı
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor
Kılıçdaroğlu: İddianame ortada, ne söylememi bekliyorlar?
Motorine indirim geldi, gece fiyatlara yansıdı
2026 Elektrik Tarifesi: Kamu Desteği Kimlere Verilecek?
Mama bağışçısı fenomenler de durdurulsun!
Taksim'deki metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak
SPK, iki pay piyasasında 4 kişiye 6 ay işlem yasağı getirdi
Ucuz et satışı piyasayı kurtardı: "Bu proje olmasaydı fiyatlar tutulamazdı'
İş arayanlar için yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu
TBMM Başkanlığından İmralı ziyaretine dair açıklama
Bakan Tekin: Seneye atanacak öğretmen sayısı belli
En yüksek fiyat artışı B sınıfında: İkinci el piyasasında son durum!
Çiğdem öğretmenin büyük acısı: Emniyet müdürü eşini toprağa verdi
Özgür Özel, Başsavcı Akın Gürlek'e tazminat ödeyecek
MEB'den 450 Şube Müdürlüğü için görevde yükselme sınav duyurusu
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
EKK: Devlet yardımları artık 'daha seçici ve odaklı' olacak
Erdoğan: Öğretmenlerimize haklarını teslim etmek bizim asli vazifemiz
Üniversite bölüm başkanı evinde ölü bulundu
Bu Besin Demans Riskini Azaltıyor!

Japonya'da 65 yaş üzeri binlerce kişiyle yapılan yeni bir araştırma, peynir tüketenlerde demans riskinin daha düşük olduğunu ortaya çıktı.

    Düşünme, hatırlama ve akıl yürütme yeteneği gibi bilişsel yeteneklerin günlük yaşamı ve aktiviteleri etkileyen kaybını temsil eden demans, ciddi bir sağlık sorunu. Japonya'da 65 yaş üzeri binlerce kişiyle yapılan yeni bir araştırma, peynir tüketenlerde demans riskinin daha düşük olduğunu ortaya çıktı.

    Dünya Sağlık Örgütü'ne göre; dünya genelinde 55 milyondan fazla kişi "demans" hastalığıyla mücadele ediyor. 

    Hafıza, dil, karar verme ve davranış gibi zihinsel işlevlerde kayba yol açan bilişsel bir bozukluk olarak bilinen 'demans', beyin sağlığını ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Beslenme rutinleri, egzersiz programları ve sosyal yaşantı, bu hastalığa karşı önemli etkilere sahip.

    Japon gıda şirketi Meiji Co.'nun desteklediği yeni bir araştırma, beslenme alışkanlıklarının demans üzerindeki etkisini ortaya çıkardı. 

    65 yaş üzeri 7914 kişinin mercek altına alındığı araştırmada katılımcıların yarısı haftada en az bir kez peynir tükettiğini bildirirken, diğer yarısı hiç peynir yemediğini söyledi.

    Nutrients dergisinde yayınlanan araştırmaya göre; katılımcılar 3 yıl boyunca gözlem altında tutuldu ve bu süre zarfında peynir tüketen 134 kişiden yüzde 3.4'ünde demans görülürken, peynir yemeyen 176 kişiden yüzde 4.5'inde demans tespit edildi.

    Bu veriler, 1000 kişiden yaklaşık 10-11 vakalık farkı ortaya koyarken bilim insanları peynirin az miktarda olsa dahi koruyucu olabileceğini açıkladı.

25 Kasım 2025