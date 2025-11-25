Bu Besin Demans Riskini Azaltıyor!
Japonya'da 65 yaş üzeri binlerce kişiyle yapılan yeni bir araştırma, peynir tüketenlerde demans riskinin daha düşük olduğunu ortaya çıktı.
Düşünme, hatırlama ve akıl yürütme yeteneği gibi bilişsel yeteneklerin günlük yaşamı ve aktiviteleri etkileyen kaybını temsil eden demans, ciddi bir sağlık sorunu. Japonya'da 65 yaş üzeri binlerce kişiyle yapılan yeni bir araştırma, peynir tüketenlerde demans riskinin daha düşük olduğunu ortaya çıktı.
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre; dünya genelinde 55 milyondan fazla kişi "demans" hastalığıyla mücadele ediyor.
Hafıza, dil, karar verme ve davranış gibi zihinsel işlevlerde kayba yol açan bilişsel bir bozukluk olarak bilinen 'demans', beyin sağlığını ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Beslenme rutinleri, egzersiz programları ve sosyal yaşantı, bu hastalığa karşı önemli etkilere sahip.
Japon gıda şirketi Meiji Co.'nun desteklediği yeni bir araştırma, beslenme alışkanlıklarının demans üzerindeki etkisini ortaya çıkardı.
65 yaş üzeri 7914 kişinin mercek altına alındığı araştırmada katılımcıların yarısı haftada en az bir kez peynir tükettiğini bildirirken, diğer yarısı hiç peynir yemediğini söyledi.
Nutrients dergisinde yayınlanan araştırmaya göre; katılımcılar 3 yıl boyunca gözlem altında tutuldu ve bu süre zarfında peynir tüketen 134 kişiden yüzde 3.4'ünde demans görülürken, peynir yemeyen 176 kişiden yüzde 4.5'inde demans tespit edildi.
Bu veriler, 1000 kişiden yaklaşık 10-11 vakalık farkı ortaya koyarken bilim insanları peynirin az miktarda olsa dahi koruyucu olabileceğini açıkladı.