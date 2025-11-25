Atalay: Komisyonun yapısı değişmezse görüşmelere katılmayacağız
Sigortam.net 25.Yıl Çekilişi
RK'den emsal karar: İnceleme başladıktan sonra veri silmek ceza gerektirir
Bakan Göktaş açıkladı: Kadına şiddetle mücadelede yeni model geliyor!
Bakan Tunç: Yargıda 12 milyonun üzerinde derdest dosya var
KPSS Türkiye ikincisi İrfan'ın öğretmenlik hayali gerçek oldu
Erdoğan'dan babalara çağrı: Eşlerinize destek olun!
Yargıtay'dan 2 kez motoru değiştirilen otomobil için yenisiyle değişim kararı
12 ay sonrası enflasyon beklentileri kasımda geriledi
Akın Gürlek: Dönüm noktası Ertan Yıldız'ın itirafçı olması
Rüşvet ve kaçakçılık 10 tutuklama... 15 memur gözaltına alınmıştı
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor
Kılıçdaroğlu: İddianame ortada, ne söylememi bekliyorlar?
Motorine indirim geldi, gece fiyatlara yansıdı
2026 Elektrik Tarifesi: Kamu Desteği Kimlere Verilecek?
Mama bağışçısı fenomenler de durdurulsun!
Taksim'deki metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak
SPK, iki pay piyasasında 4 kişiye 6 ay işlem yasağı getirdi
Ucuz et satışı piyasayı kurtardı: "Bu proje olmasaydı fiyatlar tutulamazdı'
İş arayanlar için yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu
TBMM Başkanlığından İmralı ziyaretine dair açıklama
Bakan Tekin: Seneye atanacak öğretmen sayısı belli
En yüksek fiyat artışı B sınıfında: İkinci el piyasasında son durum!
Çiğdem öğretmenin büyük acısı: Emniyet müdürü eşini toprağa verdi
Özgür Özel, Başsavcı Akın Gürlek'e tazminat ödeyecek
MEB'den 450 Şube Müdürlüğü için görevde yükselme sınav duyurusu
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
EKK: Devlet yardımları artık 'daha seçici ve odaklı' olacak
Erdoğan: Öğretmenlerimize haklarını teslim etmek bizim asli vazifemiz
Üniversite bölüm başkanı evinde ölü bulundu
2026 Yılında Parlayacak Meslekler

En çok bunlar tercih edilecek!

  1. <span><em><strong>Her geçen gün hızla değişen dünyada, geleceğe güvenli adımlar atmak ve doğru tercihler yapmak hepimizin en büyük arzusu. Bu güvenli adımın ilk durağı ise meslek tercihleri. Yüksek maaş, yoğun istihdam ve esnek çalışma imkanı gibi faktörlerin ön plana çıktığı kariyer yönlendirmesinde bazı meslekler yıldız gibi parlıyor. İşte, 2026'nın en çok talep görecek 10 mesleği...</strong></em></span>

    Her geçen gün hızla değişen dünyada, geleceğe güvenli adımlar atmak ve doğru tercihler yapmak hepimizin en büyük arzusu. Bu güvenli adımın ilk durağı ise meslek tercihleri. Yüksek maaş, yoğun istihdam ve esnek çalışma imkanı gibi faktörlerin ön plana çıktığı kariyer yönlendirmesinde bazı meslekler yıldız gibi parlıyor. İşte, 2026'nın en çok talep görecek 10 mesleği...

  2. <p><span style="color:#FF0000"><strong>YAZILIM GELİŞTİRİCİLER</strong></span></p> <p><strong>Ekonomiden sağlığa, eğitimden güvenliğe her alanda hayatı dönüştüren çözümlere kapı aralayan yazılım sektörü, 2026'da da ön plana çıkacak. Yapay zekanın da günbegün gelişmesi ve hayatımıza dahil olmasıyla teknoloji çağında yazılım ve yazılımcılar, toplumun bel kemiğini oluşturuyor.</strong></p>

    Ekonomiden sağlığa, eğitimden güvenliğe her alanda hayatı dönüştüren çözümlere kapı aralayan yazılım sektörü, 2026'da da ön plana çıkacak. Yapay zekanın da günbegün gelişmesi ve hayatımıza dahil olmasıyla teknoloji çağında yazılım ve yazılımcılar, toplumun bel kemiğini oluşturuyor.

  3. <p><span style="color:#FF0000"><strong>AĞIR VE TIR KAMYON ŞOFÖRLERİ</strong></span></p> <p><strong>Toplumun işleyişini sürdüren malların taşınmasında kilit rol oynayan tır şoförlüğü, son dönemlerin en çok aranan mesleklerinden biri. Finansal olarak da iyi bir kazanç sunan bu mesleğin, 2026'da daha fazla talep görmesi bekleniyor.</strong></p>

    Toplumun işleyişini sürdüren malların taşınmasında kilit rol oynayan tır şoförlüğü, son dönemlerin en çok aranan mesleklerinden biri. Finansal olarak da iyi bir kazanç sunan bu mesleğin, 2026'da daha fazla talep görmesi bekleniyor.

  4. <p><span style="color:#FF0000"><strong>HEMŞİRELİK</strong></span></p> <p><strong>Sağlık alanını temsil eden meslekler, 2026 yılında da önemli bir rol üstleniyor. Özellikle pandemi sürecinde 'kahraman meslek' olarak anılan hemşirelik, pek çok farklı ortamda çalışma imkanı sunuyor.</strong></p>

    Sağlık alanını temsil eden meslekler, 2026 yılında da önemli bir rol üstleniyor. Özellikle pandemi sürecinde 'kahraman meslek' olarak anılan hemşirelik, pek çok farklı ortamda çalışma imkanı sunuyor.

  5. <p><span style="color:#FF0000"><strong>EVDE SAĞLIK VE KİŞİSEL BAKIM ASİSTANLARI</strong></span></p> <p><strong>Dünya nüfusunun yaşlanmasıyla birlikte evde bakım hizmetlerine olan talep artış gösteriyor. Evde sağlık ve kişisel bakım asistanları, evlerde, huzurevlerinde ya da bakım merkezlerinde temel sağlık kontrollerini ve ilaç düzenini takip ediyor.</strong></p>

    Dünya nüfusunun yaşlanmasıyla birlikte evde bakım hizmetlerine olan talep artış gösteriyor. Evde sağlık ve kişisel bakım asistanları, evlerde, huzurevlerinde ya da bakım merkezlerinde temel sağlık kontrollerini ve ilaç düzenini takip ediyor.

  6. <p><span><strong>FİNANS YÖNETİCİLERİ</strong></span></p> <p><strong>Kurumların bütçesini, yatırım stratejilerini ve uzun vadeli finansal hedeflerini analiz eden finans yöneticileri, bir kuruluşun finansal sağlığını denetlemede olmazsa olmaz pozisyonda.&nbsp;</strong></p>

    Kurumların bütçesini, yatırım stratejilerini ve uzun vadeli finansal hedeflerini analiz eden finans yöneticileri, bir kuruluşun finansal sağlığını denetlemede olmazsa olmaz pozisyonda. 

  7. <strong>Nakit akışından borç yönetimine, risk analizinden raporlamaya kadar pek çok kritik kararı belirleyen finans yöneticileri, 2026'nın en dikkat çeken meslek gruplarından biri.</strong>

    Nakit akışından borç yönetimine, risk analizinden raporlamaya kadar pek çok kritik kararı belirleyen finans yöneticileri, 2026'nın en dikkat çeken meslek gruplarından biri.

  8. <p><span><strong>ELEKTRİK TEKNİSYENİ</strong></span></p> <p><strong>Elektrik sistemleri ile ekipmanların arıza tespitini yapmak ve elektrik donanımlarının kontrol, bakım veya onarımını sağlamaktan sorumlu olan elektrik teknisyenleri, geniş görev yelpazesiyle 2026'nın mesleklerinden biri.</strong></p>

    Elektrik sistemleri ile ekipmanların arıza tespitini yapmak ve elektrik donanımlarının kontrol, bakım veya onarımını sağlamaktan sorumlu olan elektrik teknisyenleri, geniş görev yelpazesiyle 2026'nın mesleklerinden biri.

25 Kasım 2025