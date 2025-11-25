"Babamın İyi Niyeti Suistimal Edildi!"
Tuğçe Tayfur'dan dikkat çeken miras açıklaması
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, miras davasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu: "Amacımız miras değil, babamın iyi niyetinin nasıl suistimal edildiğini göstermek."
Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un vefatının ardından ailesiyle ilgili gündeme gelen miras tartışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Geçtiğimiz aylarda mahkemeye taşınan miras davası, son dönemde sosyal medyada ve magazin gündeminde sıkça konuşulan konular arasında yer alıyor.
Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen Tuğçe Tayfur, gazetecilerin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"BABAMIN İYİ NİYETİ SUİSTİMAL EDİLDİ"
Gazetecilerin "Dava ne zaman sonuçlanacak?" sorusuna Tuğçe Tayfur, "Benim amacım aslında mirasın kime kaldığı değil. Daha çok babamın iyi niyetinin nasıl suistimal edildiğini göstermek. Benim ve ablalarımın derdi bu, çünkü onlar da kandırılmış" diyerek babası Ferdi Tayfur'un iyi niyetinin suistimal edildiğini söyledi.
"Biz sadece bu iyi niyetin neden suistimal edildiğini öğrenmek istiyoruz. Yani, maldan, paradan ve mülkten daha önemli bir işimiz var" ifadelerini kullanan Tuğçe Tayfur, asıl gayesinin para olmadığını vurguladı.
"MAHKEME VASİYET İPTALİNİ KABUL ETTİ"
Tuğçe Tayfur, miras davasına ilişkin olarak, "Hukuki süreç devam ediyor. Vasiyet iptali için başvurduk ve mahkeme kabul etti. Duruşmada neler olacağını göreceğiz. Kardeşlerimle barışığım, birlikte ilerliyoruz. Bir tek Taha yok yanımızda, ama hatasını anlayıp bizim yanımıza geleceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.