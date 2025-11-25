"Babamın İyi Niyeti Suistimal Edildi!"

"BABAMIN İYİ NİYETİ SUİSTİMAL EDİLDİ"

Gazetecilerin "Dava ne zaman sonuçlanacak?" sorusuna Tuğçe Tayfur, "Benim amacım aslında mirasın kime kaldığı değil. Daha çok babamın iyi niyetinin nasıl suistimal edildiğini göstermek. Benim ve ablalarımın derdi bu, çünkü onlar da kandırılmış" diyerek babası Ferdi Tayfur'un iyi niyetinin suistimal edildiğini söyledi.