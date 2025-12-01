En Çok Et Tüketen Ülkeler!
Türkiye'de kişi başı ne kadar et tüketiyoruz?
Dünya genelinde kişi başı en fazla et tüketen ülkeler açıklandı. Peki listenin ilk sıralarında hangi ülkeler bulunuyor?
DÜNYA GENELİNDE ET TÜKETİMİ REKOR SEVİYELERE ULAŞTI
Dünya genelinde gıda tercihleri hızla değişirken, kırmızı ve beyaz et tüketimi birçok ülkede yaşam alışkanlıklarının önemli bir göstergesi haline geldi. Son açıklanan veriler ise küresel ölçekte et tüketiminin bazı bölgelerde rekor seviyelere ulaştığını gösteriyor.
BİR YILDA EN FAZLA KİŞİ BAŞI ET TÜKETİMİ O ÜLKEDE!
Uzmanlar, artan talebin hem çevresel hem de ekonomik etkilerine dikkat çekiyor. Özellikle su kullanımı, yem ihtiyacı ve karbon salımı gibi başlıklar, yüksek tüketimle birlikte daha fazla tartışılır hale geliyor.
Listenin ilk sırsındaki ülke dikkat çekiyor...
İŞTE EN FAZLA ET YİYEN ÜLKELER! (KİŞİ BAŞI KG)
ONGA
Avustralya'nın batısında yer alan uzak bir ada ülkesi olan Tonga Krallığı , dünyanın önde gelen et yiyen ülkesidir
Ada ülkelerinde yaygın olan 'feast' (ziyafet) geleneği, Tonga'da çok güçlü. Düğünler, dini kutlamalar ve toplu etkinliklerde büyük porsiyonlu et yemekleri sunuluyor. Bu geleneksel yapılar et tüketimini doğal olarak artırıyor.
Son yıllarda işlenmiş et ürünleri ithalatının artması ve fast-food tarzı beslenmenin yayılması, toplam et tüketimini daha da yükseltti. Kentleşme ve değişen yaşam tarzı da bu eğilimi destekliyor.