Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e yeni asgari ücret komisyonu teklifi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye yeni dönemin kapılarını açacak
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi
Borsada hızlı yükseliş: Yeniden 11.000 puanın üstünde
2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
TURYİD: 'Servis ücreti' kanunla düzenlenmiştir, kaldırılamaz!
TZOB açıkladı: O üründe market ve üretici arasındaki fiyat farkı %392
Taklit ve Tağşiş listesi güncellendi: Üç yeni bal markası listeye girdi!
BYD'ye tahsis edilen fabrika sahasında yeller esiyor
Togg'dan yıl sonu kampanyası: %0 faiz, uzun vade, tamamına kredi!
229 km hızla öğretmene çarpan sürücüye 25 yıla kadar hapis istemi
Mustafa Destici: Evlenmeyenleri işe almayın!
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu
İBB operasyonunu sızdıran kadın savcı ifade verdikten sonra açığa alındı
Bakan Şimşek: 2025'te Büyüme OVP'nin Üzerinde Olacak
Ankara'da Araç Sayısı Artıyor: Trafik Yoğunluğu Yükseliyor
Yerlikaya Açıkladı: 2025 Yılında 103 Terörist Teslim Oldu
Alkollü araç cezasında kritik AYM kararı: Kolluk tutanağı üstün delil sayılamaz
Asgari ücret maratonu başlıyor
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Başıboş köpek yasası: AYM iptal istemini reddetti
Şırnak Üniversitesi'nden 'kadro' iddialarına yalanlama
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
Gram altın, 5 haftanın en yüksek seviyesinde
AK Parti eski Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti
MEB Ön Mali Kontrol Genelgesi yürürlüğe girdi
Kaymakamın eşi, silahı temizlerken kendini vurdu!
Papa 14. Leo, Türkiye seyahatini değerlendirdi
TÜRKPATENT dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasına girdi
Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı
En Çok Et Tüketen Ülkeler!

Türkiye'de kişi başı ne kadar et tüketiyoruz?

  1. Dünya genelinde kişi başı en fazla et tüketen ülkeler açıklandı. Peki listenin ilk sıralarında hangi ülkeler bulunuyor?

  <p><strong>DÜNYA GENELİNDE ET TÜKETİMİ REKOR SEVİYELERE ULAŞTI</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Dünya genelinde gıda tercihleri hızla değişirken, kırmızı ve beyaz et tüketimi birçok ülkede yaşam alışkanlıklarının önemli bir göstergesi haline geldi.&nbsp;Son açıklanan veriler ise küresel ölçekte et tüketiminin bazı bölgelerde rekor seviyelere ulaştığını gösteriyor.&nbsp;</p>

    Dünya genelinde gıda tercihleri hızla değişirken, kırmızı ve beyaz et tüketimi birçok ülkede yaşam alışkanlıklarının önemli bir göstergesi haline geldi. Son açıklanan veriler ise küresel ölçekte et tüketiminin bazı bölgelerde rekor seviyelere ulaştığını gösteriyor. 

  <p><strong>BİR YILDA EN FAZLA KİŞİ BAŞI ET TÜKETİMİ O ÜLKEDE!</strong></p> <p>&nbsp;Uzmanlar, artan talebin hem çevresel hem de ekonomik etkilerine dikkat çekiyor. Özellikle su kullanımı, yem ihtiyacı ve karbon salımı gibi başlıklar, yüksek tüketimle birlikte daha fazla tartışılır hale geliyor.&nbsp;</p>

     Uzmanlar, artan talebin hem çevresel hem de ekonomik etkilerine dikkat çekiyor. Özellikle su kullanımı, yem ihtiyacı ve karbon salımı gibi başlıklar, yüksek tüketimle birlikte daha fazla tartışılır hale geliyor. 

  4. Listenin ilk sırsındaki ülke dikkat çekiyor...

  5. İŞTE EN FAZLA ET YİYEN ÜLKELER!&nbsp;(KİŞİ BAŞI KG)

  <p><strong>TONGA</strong></p> <p>&nbsp;Avustralya'nın batısında yer alan uzak bir ada ülkesi olan Tonga Krallığı , dünyanın önde gelen et yiyen ülkesidir</p> <p>&nbsp;Ada ülkelerinde yaygın olan 'feast' (ziyafet) geleneği, Tonga'da çok güçlü. Düğünler, dini kutlamalar ve toplu etkinliklerde büyük porsiyonlu et yemekleri sunuluyor. Bu geleneksel yapılar et tüketimini doğal olarak artırıyor.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Son yıllarda işlenmiş et ürünleri ithalatının artması ve fast-food tarzı beslenmenin yayılması, toplam et tüketimini daha da yükseltti. Kentleşme ve değişen yaşam tarzı da bu eğilimi destekliyor.</p>

     Avustralya'nın batısında yer alan uzak bir ada ülkesi olan Tonga Krallığı , dünyanın önde gelen et yiyen ülkesidir

     Ada ülkelerinde yaygın olan 'feast' (ziyafet) geleneği, Tonga'da çok güçlü. Düğünler, dini kutlamalar ve toplu etkinliklerde büyük porsiyonlu et yemekleri sunuluyor. Bu geleneksel yapılar et tüketimini doğal olarak artırıyor.

     

    Son yıllarda işlenmiş et ürünleri ithalatının artması ve fast-food tarzı beslenmenin yayılması, toplam et tüketimini daha da yükseltti. Kentleşme ve değişen yaşam tarzı da bu eğilimi destekliyor.

1 Aralık 2025