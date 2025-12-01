En Çok Et Tüketen Ülkeler!

ONGA

Avustralya'nın batısında yer alan uzak bir ada ülkesi olan Tonga Krallığı , dünyanın önde gelen et yiyen ülkesidir

Ada ülkelerinde yaygın olan 'feast' (ziyafet) geleneği, Tonga'da çok güçlü. Düğünler, dini kutlamalar ve toplu etkinliklerde büyük porsiyonlu et yemekleri sunuluyor. Bu geleneksel yapılar et tüketimini doğal olarak artırıyor.

Son yıllarda işlenmiş et ürünleri ithalatının artması ve fast-food tarzı beslenmenin yayılması, toplam et tüketimini daha da yükseltti. Kentleşme ve değişen yaşam tarzı da bu eğilimi destekliyor.