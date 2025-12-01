Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e yeni asgari ücret komisyonu teklifi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye yeni dönemin kapılarını açacak
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi
Borsada hızlı yükseliş: Yeniden 11.000 puanın üstünde
2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
TURYİD: 'Servis ücreti' kanunla düzenlenmiştir, kaldırılamaz!
TZOB açıkladı: O üründe market ve üretici arasındaki fiyat farkı %392
Taklit ve Tağşiş listesi güncellendi: Üç yeni bal markası listeye girdi!
BYD'ye tahsis edilen fabrika sahasında yeller esiyor
Togg'dan yıl sonu kampanyası: %0 faiz, uzun vade, tamamına kredi!
229 km hızla öğretmene çarpan sürücüye 25 yıla kadar hapis istemi
Mustafa Destici: Evlenmeyenleri işe almayın!
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu
İBB operasyonunu sızdıran kadın savcı ifade verdikten sonra açığa alındı
Bakan Şimşek: 2025'te Büyüme OVP'nin Üzerinde Olacak
Ankara'da Araç Sayısı Artıyor: Trafik Yoğunluğu Yükseliyor
Yerlikaya Açıkladı: 2025 Yılında 103 Terörist Teslim Oldu
Alkollü araç cezasında kritik AYM kararı: Kolluk tutanağı üstün delil sayılamaz
Asgari ücret maratonu başlıyor
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Başıboş köpek yasası: AYM iptal istemini reddetti
Şırnak Üniversitesi'nden 'kadro' iddialarına yalanlama
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
Gram altın, 5 haftanın en yüksek seviyesinde
AK Parti eski Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti
MEB Ön Mali Kontrol Genelgesi yürürlüğe girdi
Kaymakamın eşi, silahı temizlerken kendini vurdu!
Papa 14. Leo, Türkiye seyahatini değerlendirdi
TÜRKPATENT dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasına girdi
Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı
AKOM Ve Uzmanlardan Kritik Yağış Ve Kar Uyarısı...

Meteorolojiden yurt geneli hava durumu tahmin raporu geldi. İstanbul'da yağışlı bir gün başlarken kar yağışı beklentisi yeniden gündeme taşındı.

  1. İstanbullular 1 Aralık Pazartesi günü sabahına sağanak yağış ile uyandı. Peki, İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek? İstanbul'da kar yağacak mı? İşte AKOM'dan İstanbul hava durumu açıklaması.

  2. Hava durumuna göre ya açık ya da kapalı alan tercihinde bulunacak olanlar yaşadığı ilde yağmur, kar yağacak mı araştırıyor. Meteoroloji kaynaklarından gelen son tahminler İstanbul için kış hazırlıklarını hızlandırdı. Aralık ayına doğru ilerlerken, hava sıcaklıklarının düşmesi kar ihtimalini artırdı.&nbsp;

  3. <h1>İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?</h1> <p>İstanbul'da sıcaklıklar hızla düşerken Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geliyor. Kent genelinde kar, don, kuvvetli sağanak, sis ve pus ihtimali artmış durumda. Paylaşılan haritalar, özellikle sabah ve gece saatlerinde risklerin belirginleşeceğini gösteriyor. Kentin hangi bölgelerinin daha fazla etkileneceği merak konusu olurken gözler yeni uyarılara çevrildi. İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklığın 15, en düşük sıcaklığın ise 10 derece olması bekleniyor.</p>

  4. İstanbul'da yağışlar bölgesel olarak pazartesi gününe kadar süreklilik gösterecek. Kentte sıcaklıkların birkaç gün boyunca 15 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

  5. <h1>İstanbul'da kar ne zaman yağacak?</h1> <p>CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen son güncel hava durumlarına ilişkin tahminleri değerlendirdi.</p>

  6. Bu sene İstanbul'da kar büyük bir ihtimalle ocak ayının ikinci yarısı gibi gelecek veya ocak ayı ortalarında gelecek. Çünkü kutuplardan sarkan soğuk hava ancak o zaman bizim enlemlerimizi etkilemeye başlayacak. Dolayısıyla aralık ayında daha ılıman bir hava gözüküyor. Batı bölgelerinde ama Anadolu daha yüksek bir şey oldu. Coğrafi olarak daha yüksek olduğu için orada aralık ayının ikinci yarısında kar yağışları olabilir. Hatta bu pazartesi günü Doğu Anadolu'da yani Kars, Ardahan, Erzurum, Malatya gibi yerlerde karla karışık yağmur görülecek. Yükseklerde de tabi kar yağışı olacak.

1 Aralık 2025