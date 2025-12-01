Eşini Ve Çocuğunu Öldüren Doktor, Cezaevinde İntihar Etti

Kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı, Bafra Cezaevi'nde intihar teşebbüsü

Soruşturma sonucunda, Serdar Kıyak hakkında olayın kaza değil cinayet olabileceği şüphesiyle işlem yapıldı. 16 Eylül 2025'te Bafra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Kıyak'ın "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "çocuğa ya da kendini savunamayacak altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından tutuklanmasına karar vererek Bafra Kapalı Cezaevine gönderdi; Kıyak burada kendini asarak intihar teşebbüsünde bulundu.