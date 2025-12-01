Eşini Ve Çocuğunu Öldüren Doktor, Cezaevinde İntihar Etti
Eşi ve 3 yaşındaki çocuğunun ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Dr. Serdar Kıyak, sevk edildiği Elazığ Ceza İnfaz Kurumu'nda intihar etti.
-
Kızılırmak'a uçan otomobilde anne ve çocuk öldü
12 Eylül 2025'te Samsun'un Bafra ilçesi Asarkale mevkisinde, Dr. Serdar Kıyak'ın kullandığı otomobil yaklaşık 30 metre yükseklikten Kızılırmak Nehri'ne uçtu. Araçtaki eşi Gülşah Karaman Kıyak ile 3 yaşındaki çocukları suya gömülen otomobilde hayatını kaybederken, Kıyak araçtan atlayıp hafif yaralı olarak kurtuldu.
-
Cenazede "Oğlum" diye feryat etmişti
Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye dalgıcı tarafından sudan çıkarılan anne ve çocuğun cenazeleri ertesi gün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde baba Serdar Kıyak'ın bebeğinin battaniyesine sarılarak ağladığı ve "Oğlum" diye feryat ettiği görüntüler hafızalara kazındı.
-
Kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı, Bafra Cezaevi'nde intihar teşebbüsü
Soruşturma sonucunda, Serdar Kıyak hakkında olayın kaza değil cinayet olabileceği şüphesiyle işlem yapıldı. 16 Eylül 2025'te Bafra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Kıyak'ın "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "çocuğa ya da kendini savunamayacak altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından tutuklanmasına karar vererek Bafra Kapalı Cezaevine gönderdi; Kıyak burada kendini asarak intihar teşebbüsünde bulundu.
-
Elazığ Ceza İnfaz Kurumu'nda intihar
İntihar girişiminin ardından başka bir kuruma sevk edilen Serdar Kıyak, Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. Burada yeniden intihar eden Kıyak'ın hayatını kaybettiği bildirildi; dosya, anne ve çocuğun ölümünün yanı sıra cezaevindeki ölüm olayı nedeniyle de adli soruşturma kapsamında inceleniyor.