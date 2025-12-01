Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e yeni asgari ücret komisyonu teklifi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye yeni dönemin kapılarını açacak
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi
Borsada hızlı yükseliş: Yeniden 11.000 puanın üstünde
2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
TURYİD: 'Servis ücreti' kanunla düzenlenmiştir, kaldırılamaz!
TZOB açıkladı: O üründe market ve üretici arasındaki fiyat farkı %392
Taklit ve Tağşiş listesi güncellendi: Üç yeni bal markası listeye girdi!
BYD'ye tahsis edilen fabrika sahasında yeller esiyor
Togg'dan yıl sonu kampanyası: %0 faiz, uzun vade, tamamına kredi!
229 km hızla öğretmene çarpan sürücüye 25 yıla kadar hapis istemi
Mustafa Destici: Evlenmeyenleri işe almayın!
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu
İBB operasyonunu sızdıran kadın savcı ifade verdikten sonra açığa alındı
Bakan Şimşek: 2025'te Büyüme OVP'nin Üzerinde Olacak
Ankara'da Araç Sayısı Artıyor: Trafik Yoğunluğu Yükseliyor
Yerlikaya Açıkladı: 2025 Yılında 103 Terörist Teslim Oldu
Alkollü araç cezasında kritik AYM kararı: Kolluk tutanağı üstün delil sayılamaz
Asgari ücret maratonu başlıyor
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Başıboş köpek yasası: AYM iptal istemini reddetti
Şırnak Üniversitesi'nden 'kadro' iddialarına yalanlama
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
Gram altın, 5 haftanın en yüksek seviyesinde
AK Parti eski Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti
MEB Ön Mali Kontrol Genelgesi yürürlüğe girdi
Kaymakamın eşi, silahı temizlerken kendini vurdu!
Papa 14. Leo, Türkiye seyahatini değerlendirdi
TÜRKPATENT dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasına girdi
Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı
Eşini Ve Çocuğunu Öldüren Doktor, Cezaevinde İntihar Etti

Eşi ve 3 yaşındaki çocuğunun ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Dr. Serdar Kıyak, sevk edildiği Elazığ Ceza İnfaz Kurumu'nda intihar etti.

  1. <strong>Kızılırmak'a uçan otomobilde anne ve çocuk öldü</strong><br> 12 Eylül 2025'te Samsun'un Bafra ilçesi Asarkale mevkisinde, Dr. Serdar Kıyak'ın kullandığı otomobil yaklaşık 30 metre yükseklikten Kızılırmak Nehri'ne uçtu. Araçtaki eşi Gülşah Karaman Kıyak ile 3 yaşındaki çocukları suya gömülen otomobilde hayatını kaybederken, Kıyak araçtan atlayıp hafif yaralı olarak kurtuldu.

  2. <strong>Cenazede "Oğlum" diye feryat etmişti</strong><br> Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye dalgıcı tarafından sudan çıkarılan anne ve çocuğun cenazeleri ertesi gün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde baba Serdar Kıyak'ın bebeğinin battaniyesine sarılarak ağladığı ve "Oğlum" diye feryat ettiği görüntüler hafızalara kazındı.

  3. <strong>Kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı, Bafra Cezaevi'nde intihar teşebbüsü</strong><br> Soruşturma sonucunda, Serdar Kıyak hakkında olayın kaza değil cinayet olabileceği şüphesiyle işlem yapıldı. 16 Eylül 2025'te Bafra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Kıyak'ın "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "çocuğa ya da kendini savunamayacak altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından tutuklanmasına karar vererek Bafra Kapalı Cezaevine gönderdi; Kıyak burada kendini asarak intihar teşebbüsünde bulundu.

  4. <strong>Elazığ Ceza İnfaz Kurumu'nda intihar</strong><br> İntihar girişiminin ardından başka bir kuruma sevk edilen Serdar Kıyak, Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. Burada yeniden intihar eden Kıyak'ın hayatını kaybettiği bildirildi; dosya, anne ve çocuğun ölümünün yanı sıra cezaevindeki ölüm olayı nedeniyle de adli soruşturma kapsamında inceleniyor.

